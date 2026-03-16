Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή

Διακρίνεται για τη σωματική του δύναμη, αλλά και για τον εξαιρετικό χαρακτήρα του ο σκύλος της φυλής Ελληνικός Ποιμενικός.

«Ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος δεν είναι απλώς μια αυτόχθονη φυλή με μακραίωνη ιστορία. Είναι ένας πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας, άρρηκτα συνδεδεμένος με τη ζωή της υπαίθρου, την προστασία των κοπαδιών. Αλλά και τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον» επισημαίνει ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Πάνος Στεφάνου.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει δώσει περισσότερα από 500 Ελληνικά Ποιμενικά σκυλιά συμβάλλοντας στην προστασία κοπαδιών

Με καταγωγή από την αρχαία ελληνική Μολοσσία της Ηπείρου, ενημερώνει ο κ. Στεφάνου, ο Ελληνικός Ποιμενικός εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες ως σκύλος φύλαξης κοπαδιών. Και προσαρμόστηκε στις δύσκολες συνθήκες της ορεινής κτηνοτροφίας.

Ο μοναδικός Ελληνικός Ποιμενικός

Ο Ελληνικός Ποιμενικός, αφηγείται ο κ. Στεφάνου, ξεχωρίζει, όχι μόνο για τη δύναμη και τη στιβαρή του κατασκευή, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Είναι σκύλος με υψηλή αίσθηση καθήκοντος, έντονη αντίληψη του ζωτικού του χώρου και ισχυρό ένστικτο προστασίας.

Παραμένει ήρεμος και παρατηρητικός, αλλά είναι πάντα έτοιμος να επέμβει όταν αντιληφθεί απειλή. Δεν λειτουργεί παρορμητικά, αλλά με αυτοπεποίθηση, συνέπεια και απόλυτη προσήλωση στον ρόλο του.

Η σχέση που αναπτύσσει με το κοπάδι είναι βαθιά: το αντιλαμβάνεται ως την ομάδα του και το προστατεύει.

Η αντοχή, η σωματική δύναμη, η ανεξαρτησία δράσης, το ισχυρό ένστικτο προστασίας και η αφοσίωσή του στην ομάδα τον καθιστούν ιδανικό φύλακα για τα κοπάδια στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.

Η παρουσία του δίπλα στα κοπάδια, διευκρινίζει ο κ. Στεφάνου, δεν έχει μόνο πρακτική αξία για τον κτηνοτρόφο.

Ο Ελληνικός Ποιμενικός αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα πρόληψης ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα. Όπως ο λύκος και η αρκούδα.

Η σωστή εκτροφή και η κοινωνικοποίηση του Ελληνικού Ποιμενικού

Με τη σωστή εκτροφή, κοινωνικοποίηση και την ένταξη στο κοπάδι, ενημερώνει ο κ. Στεφάνου, μπορεί να αποτρέψει επιθέσεις, να μειώσει σημαντικά τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Και ταυτόχρονα να περιορίσει το κίνητρο για πρακτικές αντεκδίκησης απέναντι στην άγρια ζωή.

Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας όσο και στην αρμονική συμβίωση ανθρώπου και άγριας ζωής.

Προστάτης της ελληνικής κτηνοτροφίας και ρυθμιστής της αρμονικής συμβίωσης ανθρώπου και άγριας ζωής

Αυτόν ακριβώς τον διπλό ρόλο του Ελληνικού Ποιμενικού, τονίζει ο κ. Στεφάνου, ανέδειξε έγκαιρα ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ξεκίνησε το πρόγραμμα ανατροφής και επαναδιάδοσης του Ελληνικού Ποιμενικού σκύλου. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του για τη στήριξη της παραδοσιακής και σύγχρονης εκτατικής κτηνοτροφίας.

Στόχος του προγράμματος ήταν -και παραμένει- η ενίσχυση των κτηνοτρόφων. Με ένα αξιόπιστο, λειτουργικό και προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες μέσο φύλαξης, που υπηρετεί ταυτόχρονα και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η προσήλωση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε αυτή την κατεύθυνση δεν είναι θεωρητική. Είναι μια σταθερή επιλογή, υπογραμμίζει ο κ. Στεφάνου, που αποτυπώνεται έμπρακτα στο πεδίο εδώ και δεκαετίες.

Μέσα από συστηματική εκτροφή, φροντίδα, επιλογή κατάλληλων ζώων και διάθεσή τους σε κτηνοτρόφους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει δώσει περισσότερα από 500 Ελληνικά Ποιμενικά σκυλιά. Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία κοπαδιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Ελληνικός Ποιμενικός είναι αναγκαίος για την ελληνική κτηνοτροφία

«Η σημασία του Ελληνικού Ποιμενικού σήμερα είναι ίσως μεγαλύτερη από ποτέ. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται από πολλαπλές πιέσεις, η υποστήριξη πρακτικών που ενισχύουν την πρόληψη μειώνουν το κόστος απωλειών και στηρίζουν τη βιώσιμη συνύπαρξη με την άγρια ζωή, είναι απολύτως αναγκαία.

Ο Ελληνικός Ποιμενικός δεν είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος», υπογραμμίζει ο κ. Στεφάνου.

Συνεχίζει λέγοντας ότι είναι ένα ζωντανό, πολύτιμο «εργαλείο» για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου.

Η διατήρηση και ενίσχυση της φυλής δεν αφορά μόνο στην κυνολογική ή πολιτιστική μας κληρονομιά. Αφορά στην ανθεκτικότητα της κτηνοτροφίας, την προστασία των παραγωγών, την αποδοχή της άγριας ζωής και τελικά, ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Στεφάνου υπογραμμίζει: «Ο Ελληνικός Ποιμενικός είναι μέρος αυτής της λύσης. Και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ θα συνεχίσει να επενδύει με συνέπεια σε αυτή την κατεύθυνση με πράξεις».