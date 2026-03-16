16.03.2026 | 08:53
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Pet Stories 16 Μαρτίου 2026

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Διακρίνεται για τη σωματική του δύναμη, αλλά και για τον εξαιρετικό χαρακτήρα του ο σκύλος της φυλής Ελληνικός Ποιμενικός.

«Ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος δεν είναι απλώς μια αυτόχθονη φυλή με μακραίωνη ιστορία. Είναι ένας πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας, άρρηκτα συνδεδεμένος με τη ζωή της υπαίθρου, την προστασία των κοπαδιών. Αλλά και τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον» επισημαίνει ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Πάνος Στεφάνου.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει δώσει περισσότερα από 500 Ελληνικά Ποιμενικά σκυλιά συμβάλλοντας στην προστασία κοπαδιών

Είναι σκύλος με υψηλή αίσθηση καθήκοντος, έντονη αντίληψη του ζωτικού του χώρου και ισχυρό ένστικτο προστασίας. Photo by: Δ. Τοσίδης / ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Με καταγωγή από την αρχαία ελληνική Μολοσσία της Ηπείρου, ενημερώνει ο κ. Στεφάνου, ο Ελληνικός Ποιμενικός εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες ως σκύλος φύλαξης κοπαδιών. Και προσαρμόστηκε στις δύσκολες συνθήκες της ορεινής κτηνοτροφίας.

Ο μοναδικός Ελληνικός Ποιμενικός

Ο Ελληνικός Ποιμενικός, αφηγείται ο κ. Στεφάνου, ξεχωρίζει, όχι μόνο για τη δύναμη και τη στιβαρή του κατασκευή, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Είναι σκύλος με υψηλή αίσθηση καθήκοντος, έντονη αντίληψη του ζωτικού του χώρου και ισχυρό ένστικτο προστασίας.

Παραμένει ήρεμος και παρατηρητικός, αλλά είναι πάντα έτοιμος να επέμβει όταν αντιληφθεί απειλή. Δεν λειτουργεί παρορμητικά, αλλά με αυτοπεποίθηση, συνέπεια και απόλυτη προσήλωση στον ρόλο του.

Η σχέση που αναπτύσσει με το κοπάδι είναι βαθιά: το αντιλαμβάνεται ως την ομάδα του και το προστατεύει.

Η αντοχή, η σωματική δύναμη, η ανεξαρτησία δράσης, το ισχυρό ένστικτο προστασίας και η αφοσίωσή του στην ομάδα τον καθιστούν ιδανικό φύλακα για τα κοπάδια στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.

Η παρουσία του δίπλα στα κοπάδια, διευκρινίζει ο κ. Στεφάνου, δεν έχει μόνο πρακτική αξία για τον κτηνοτρόφο.

Ο Ελληνικός Ποιμενικός αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα πρόληψης ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα. Όπως ο λύκος και η αρκούδα.

Η σωστή εκτροφή και η κοινωνικοποίηση του Ελληνικού Ποιμενικού

Με τη σωστή εκτροφή, κοινωνικοποίηση και την ένταξη στο κοπάδι, ενημερώνει ο κ. Στεφάνου, μπορεί να αποτρέψει επιθέσεις, να μειώσει σημαντικά τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Και ταυτόχρονα να περιορίσει το κίνητρο για πρακτικές αντεκδίκησης απέναντι στην άγρια ζωή.

Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας όσο και στην αρμονική συμβίωση ανθρώπου και άγριας ζωής.

Προστάτης της ελληνικής κτηνοτροφίας και ρυθμιστής της αρμονικής συμβίωσης ανθρώπου και άγριας ζωής

Αυτόν ακριβώς τον διπλό ρόλο του Ελληνικού Ποιμενικού, τονίζει ο κ. Στεφάνου, ανέδειξε έγκαιρα ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ξεκίνησε το πρόγραμμα ανατροφής και επαναδιάδοσης του Ελληνικού Ποιμενικού σκύλου. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του για τη στήριξη της παραδοσιακής και σύγχρονης εκτατικής κτηνοτροφίας.

Στόχος του προγράμματος ήταν -και παραμένει- η ενίσχυση των κτηνοτρόφων. Με ένα αξιόπιστο, λειτουργικό και προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες μέσο φύλαξης, που υπηρετεί ταυτόχρονα και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η προσήλωση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε αυτή την κατεύθυνση δεν είναι θεωρητική. Είναι μια σταθερή επιλογή, υπογραμμίζει ο κ. Στεφάνου, που αποτυπώνεται έμπρακτα στο πεδίο εδώ και δεκαετίες.

Μέσα από συστηματική εκτροφή, φροντίδα, επιλογή κατάλληλων ζώων και διάθεσή τους σε κτηνοτρόφους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει δώσει περισσότερα από 500 Ελληνικά Ποιμενικά σκυλιά. Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία κοπαδιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Ελληνικός Ποιμενικός είναι αναγκαίος για την ελληνική κτηνοτροφία

«Η σημασία του Ελληνικού Ποιμενικού σήμερα είναι ίσως μεγαλύτερη από ποτέ. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται από πολλαπλές πιέσεις, η υποστήριξη πρακτικών που ενισχύουν την πρόληψη μειώνουν το κόστος απωλειών και στηρίζουν τη βιώσιμη συνύπαρξη με την άγρια ζωή, είναι απολύτως αναγκαία.
Ο Ελληνικός Ποιμενικός δεν είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος», υπογραμμίζει ο κ. Στεφάνου.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Πάνος Στεφάνου

Συνεχίζει λέγοντας ότι είναι ένα ζωντανό, πολύτιμο «εργαλείο» για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου.

Η διατήρηση και ενίσχυση της φυλής δεν αφορά μόνο στην κυνολογική ή πολιτιστική μας κληρονομιά. Αφορά στην ανθεκτικότητα της κτηνοτροφίας, την προστασία των παραγωγών, την αποδοχή της άγριας ζωής και τελικά, ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Στεφάνου υπογραμμίζει: «Ο Ελληνικός Ποιμενικός είναι μέρος αυτής της λύσης. Και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ θα συνεχίσει να επενδύει με συνέπεια σε αυτή την κατεύθυνση με πράξεις».

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο

Pet Stories
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Συνελήφθη 84χρονος στη Θεσσαλονίκη με ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 16.03.26

Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Σύνταξη
Άρης: Η ομιλία του Γρηγορίου – Τι είπε στους παίκτες μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τους παίκτες του Άρη προ των ευθυνών τους προκειμένου να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες στο υπόλοιπο της σεζόν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
Μπάσκετ 16.03.26

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123 – Τραυματίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Σύνταξη
Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται
Κόσμος 16.03.26

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Σύνταξη
Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»
2022 - 2026 16.03.26

Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;
Χρυσός σε ιβουάρ μετάξι 16.03.26

Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Λουκάς Καρνής
Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η πρώτη γυναίκα 16.03.26

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
Κόσμος 16.03.26

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Σύνταξη
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Expla-in 16.03.26

Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

