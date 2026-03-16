16.03.2026 | 12:29
Επανάσταση ή «γελοιότητα»; Τι λέει ο Economist για τα τροχιακά data center
Διάστημα 16 Μαρτίου 2026, 11:10

Επανάσταση ή «γελοιότητα»; Τι λέει ο Economist για τα τροχιακά data center

Η τοποθέτηση ενός στόλου data center σε τροχιά, όπου η ηλιακή ενέργεια είναι άφθονη, φαίνεται σε ορισμένους καλή ιδέα.

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων (data center) γίνεται όλο και πιο δύσκολη καθώς οι μεγάλες εταιρείες του τεχνολογικού τομέα αγωνίζονται να βρούν λύσεις για την τροφοδοσία τους με ενέργεια.

Από την παγκόσμια χωρητικότητα που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία φέτος, το 30-50% ενδέχεται να καθυστερήσει, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Sightline Climate, από 26% που ηταν το 2025.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, αναφέρει ο Economist. Η απόκτηση οικοδομικών αδειών και η εγκατάσταση συνδέσεων με το δίκτυο απαιτούν χρόνο – η αντίδραση του κοινού, του είδους που οδήγησε αρκετές αμερικανικές πολιτείες να προτείνουν μορατόριουμ για νέα έργα, είναι έντονη – και η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται ραγδαία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τοποθέτηση ενός στόλου δορυφόρων επεξεργασίας δεδομένων σε τροχιά, όπου η ηλιακή ενέργεια είναι άφθονη, φαίνεται σε ορισμένους ως καλή ιδέα.

Data centers στο διάστημα

Ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι θα είναι εφικτό «μέσα σε δύο χρόνια, το πολύ τρία». Ο Σαμ Αλτμαν της OpenAI, αντίθετα , λέει ότι είναι «γελοίο… δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

Η Google σχεδιάζει να δοκιμάσει την ιδέα τον επόμενο χρόνο, ενώ ο Τζεφ Μπέζος της Amazon προβλέπει ότι κέντρα δεδομένα με ισχύ άνω του ενός gigawatt θα λειτουργούν σε τροχιά εντός των επόμενων 10 έως 30 ετών.

Ο Ερικ Σμίντ , ο πρώην διευθυντής της, αγόρασε μια εταιρεία εκτόξευσης πυραύλων για να την υλοποιήσει. Το ζήτημα πλέον είναι αν ο καλύτερος τόπος για την κατασκευή κέντρων δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η Γη, αλλά ο διάστημα.

Το πιο προφανές εμπόδιο είναι το κόστος εκτόξευσης. Η SpaceX μεταφέρει ωφέλιμα φορτία σε τροχιά με τιμή περίπου 1.500 δολάρια ανά κιλό με τον Falcon Heavy, ή 3.400 δολάρια/κιλό με τον Falcon 9. (Το πραγματικό κόστος για την SpaceX είναι περίπου το 25% αυτού του ποσού.)

Ωστόσο, δύο άλλα μεγέθη είναι εξίσου κρίσιμα: η ειδική ισχύς (πόσα βατ επεξεργαστικής ισχύος μπορούν να παρασχεθούν ανά κιλό δορυφόρου) και το κόστος του δορυφόρου (σε δολάρια ανά βατ επεξεργαστικής ισχύος).

Αυτά εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από το βάρος και την απόδοση των ηλιακών πάνελ και των θερμαντικών σωμάτων. Μια άλλη άγνωστη παράμετρος είναι η επίδραση της ακτινοβολίας στην αξιοπιστία των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν στο διάστημα. Χρειάζονται εκτιμήσεις όλων αυτών των μεγεθών για να προσδιοριστεί η σκοπιμότητα των τροχιακών κέντρων δεδομένων.

Ο Αντριου Μακ Γκάλιπ, μηχανικός που εργάζεται στη Varda, μια νεοφυή επιχείρηση του διαστήματος, έχει δημιουργήσει έναν διαδικτυακό υπολογιστή (στο andrewmccalip.com) που επιτρέπει τη σύγκριση του κόστους ενός τροχιακού κέντρου δεδομένων συγκεκριμένης χωρητικότητας με αυτό ενός επίγειου. Υπολογίζει ότι η κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων με εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα 1GW και η λειτουργία του για πέντε χρόνια στη Γη κοστίζει 15,9 δισ. δολάρια. Ένα αντίστοιχο τροχιακό κέντρο,  θα κόστιζε το εξωφρενικό ποσό των 51,1 δισ. δολαρίων.

Η SpaceX του Μασκ έχει καταθέσει στις αμερικανικές αρχές αίτηση για την εκτόξευση ενός εκατ. δορυφόρων επεξεργασίας δεδομένων (Reuters)

Η πρώτη δοκιμή

Η Starcloud, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2024 με σκοπό την υλοποίηση της ιδέας των τροχιακών κέντρων δεδομένων, έχει επεξεργαστεί τα στοιχεία για την τεχνητή νοημοσύνη σε τροχιά — κυριολεκτικά.

Τον Νοέμβριο, η εταιρεία έστειλε στο διάστημα το Starcloud-1, έναν δορυφόρο μεγέθους ψυγείου που περιείχε μια συνηθισμένη GPU Nvidia H100, του τύπου που χρησιμοποιείται στα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Η Starcloud τον χρησιμοποίησε για να εκπαιδεύσει ένα μικρό γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το NanoGPT, στα έργα του Σαίξπηρ, και για να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις ενώ εκτελούσε το Gemma, ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Google.

Αυτό παρείχε πολύτιμα δεδομένα σχετικά με την αξιοπιστία των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υπό τροχιακές συνθήκες. Η εταιρεία έχει επίσης καλή εικόνα για τα άλλα κρίσιμα στοιχεία ενω με βαση τους υπολογισμούς της Starcloud το τροχιακό κέντρο δεδομένων 1GW κοστίζει 16,7 δισ. δολάρια, μόνο 5% περισσότερο από το επίγειο.

Οι ανάγκες ψύξης

Μια άλλη άγνωστη παράμετρος είναι η ψύξη. Ο αρχικός δορυφόρος της Starcloud δεν μπορούσε να λειτουργεί τη GPU του όλο το 24ωρο επειδή (όπως ήταν αναμενόμενο) υπερθερμαινόταν. Η εταιρεία σχεδιάζει να εκτοξεύσει έναν δεύτερο δορυφόρο δοκιμών, τον Starcloud-2, φέτος, για να αξιολογήσει το σχεδιασμό ενός αναδιπλούμενου ψυγείου, με σκοπό την ψύξη.

Ο Φιλιπ Τζόνστον της Starcloud  λέει ότι θα είναι «το μεγαλύτερο εμπορικό ψυγείο που μπορεί να αναπτυχθεί στο διάστημα», δεύτερο σε μέγεθος μόνο μετά το ψυγείο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, αλλά με δέκα φορές μεγαλύτερη απαγωγή θερμότητας ανά κιλό. Οι εκτιμήσεις κόστους της Starcloud υποθέτουν ότι αυτό το ψυγείο θα λειτουργήσει όπως έχει προγραμματιστεί.

Άλλες υποθέσεις μπορεί να είναι υπερβολικά απαισιόδοξες. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής του κ. McCalip υποθέτει ότι έως και το 9% των GPU που εκτοξεύονται σε τροχιά θα παρουσιάζουν βλάβη κάθε χρόνο. Ωστόσο, ένα μάθημα που αποκομίσαμε από το Starcloud-1, λέει ο Τζόνστον , είναι ότι «οι GPU λειτουργούν καλύτερα στο διάστημα από ό,τι περιμέναμε».

Διστάζει να μοιραστεί τα ακριβή στοιχεία. Ωστόσο, αν μόνο το 5% των GPU παρουσιάζει βλάβη κάθε χρόνο, θα χρειάζονταν λιγότεροι δορυφόροι και το κόστος του τροχιακού data center θα μειωνόταν στα 11,1 δισ. δολάρια.

Οι δοκιμές και οι νέες ευκαιρίες

Φυσικά, το κόστος των επίγειων κέντρων δεδομένων μπορεί επίσης να μειωθεί — και τέτοιες μειώσεις μπορεί να είναι ευκολότερο να επιτευχθούν από ό,τι η κατασκευή κέντρων στο διάστημα. Ο υπολογιστής του κ. McCalip υποθέτει ότι τα επίγεια κέντρα δεδομένων βασίζονται σε γεννήτριες φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η ηλιακή ενέργεια θα ήταν φθηνότερη, μειώνοντας ίσως το συνολικό κόστος κατά 1-2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κατασκευή μπορεί επίσης να είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή εκτός Αμερικής, ιδιαίτερα σε μια οικονομία με χαμηλούς μισθούς και άφθονη ηλιοφάνεια, όπως η Ινδία.

Προς το παρόν, αυτό που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι αν το Starship μπορεί να λειτουργήσει με αξιόπιστο και επαναχρησιμοποιήσιμο τρόπο. Ο Ιλον Μασκ προβάλλει τη δυνατότητα των τροχιακών κέντρων δεδομένων, καθώς προετοιμάζεται να εισαγάγει τη SpaceX στο χρηματιστήριο, κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο έτος.

Από την πλευρά της, η Starcloud προχωράει προς το σημείο όπου αναμένει να βρίσκεται η μπάλα σε μερικά χρόνια, υποθέτοντας ότι το Starship θα ανοίξει ευκαιρίες βασισμένες σε εκτοξεύσεις χαμηλού κόστους. Η επόμενη δοκιμαστική πτήση του Starship, η 12η, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Πολλοί στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης θα την παρακολουθούν στενά, σχολιάζει ο Economist.

Πηγή: OT.gr

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
ESA 11.03.26

Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία - «Η Σελήνη είναι ασφαλής»

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Σύνταξη
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

Μποστάνια στο φεγγάρι; Η NASA πειραματίζεται με σεληνιακά ρεβίθια

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων
Νέα δικογραφία 16.03.26

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέας Γεωργίου φέρονται να μην είχαν δηλώσει μεγάλα χρηματικά ποσά

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών
ΥΕΘΑ 16.03.26

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Οι υπουργοί της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

