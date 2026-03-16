Πρέβεζα: 51χρονος αστυνομικός πέθανε εν ώρα υπηρεσίας
Ελλάδα 16 Μαρτίου 2026, 00:45

Πρέβεζα: 51χρονος αστυνομικός πέθανε εν ώρα υπηρεσίας

Ο αστυνομικός εκτελούσε υπηρεσία όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε - Παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Πρέβεζα και στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον ξαφνικό θάνατο ενός 51χρονου αστυνομικού, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 51χρονος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού στο Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, ο αστυνομικός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε στο σημείο όπου βρισκόταν.

Κατέληξε στο νοσοκομείο

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο άτυχος αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Καναλακίου. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για να τον επαναφέρει.

Στη συνέχεια, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου η μάχη για τη ζωή του συνεχίστηκε. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 51χρονος δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση της απώλειας του 51χρονου έχει βυθίσει στο πένθος στην οικογένειά του και τους συναδέλφους του στην Αστυνομική Διεύθυνση Πρέβεζας, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό αστυνομικό.

Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί του

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Δυστυχώς σήμερα ξημέρωσε μέρα βαθιάς θλίψης για την αστυνομική οικογένεια της Πρέβεζας. Ο αγαπητός σε όλους, συνάδελφός μας, Ιωσηφ Παππάς δεν ειναι πια μαζί μας. Απεβίωσε σήμερα πρωινες ωρες αφήνοντας πίσω του εμβρόντητους και συντετριμμένους ολους εμας αλλα κυρίως την οικογένεια του.

Τα λόγια είναι φτωχά, ολοι γνωρίζουμε πόσο καλόψυχο παιδί πήρε μαζί του ο Κυριος.

Θα μας λείψει ιδιαίτερα το χαμόγελο του και η συναδελφική του ακεραιότητα.

Εκ βάθους καρδίας οι αστυνομικοί της Πρέβεζας ευχόμαστε συλλυπητήρια και κουράγιο στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ιωσήφ θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας»

«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Γολγοθάς 15.03.26

«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση

Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Σύνταξη
Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.03.26

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

Σύνταξη
Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Περιστατικό εκφοβισμού 15.03.26

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο

Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη.

Σύνταξη
Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Ελλάδα 15.03.26

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

Σύνταξη
Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του

Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Wall Street Journal 16.03.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Σύνταξη
Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Σύνταξη
Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)

Η Μίλαν είχε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρωτοπόρο Ιντερ, που αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, όμως ηττήθηκε στο Ολίμπικο και η διαφορά αυξήθηκε από τους 7 στους 8 βαθμούς.

Σύνταξη
Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Αντίστροφη μέτρηση 15.03.26

Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Όλα ανοιχτά 15.03.26

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 0-0: Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (vid)
Super League 15.03.26

Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (0-0)

Ο Παναθηναϊκός είχε εκτεταμένο ροτέισον με το μυαλό στη Μπέτις, ο Παναιτωλικός πάλεψε για το καλύτερο, αλλά οι παίκτες σπατάλησαν μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ένα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Σύνταξη
Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Κόσμος 15.03.26

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Σύνταξη
Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύνταξη
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

