Πρέβεζα: 51χρονος αστυνομικός πέθανε εν ώρα υπηρεσίας

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Πρέβεζα και στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον ξαφνικό θάνατο ενός 51χρονου αστυνομικού, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 51χρονος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού στο Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, ο αστυνομικός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε στο σημείο όπου βρισκόταν.

Κατέληξε στο νοσοκομείο

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο άτυχος αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Καναλακίου. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για να τον επαναφέρει.

Στη συνέχεια, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου η μάχη για τη ζωή του συνεχίστηκε. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 51χρονος δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση της απώλειας του 51χρονου έχει βυθίσει στο πένθος στην οικογένειά του και τους συναδέλφους του στην Αστυνομική Διεύθυνση Πρέβεζας, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό αστυνομικό.

Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί του

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Δυστυχώς σήμερα ξημέρωσε μέρα βαθιάς θλίψης για την αστυνομική οικογένεια της Πρέβεζας. Ο αγαπητός σε όλους, συνάδελφός μας, Ιωσηφ Παππάς δεν ειναι πια μαζί μας. Απεβίωσε σήμερα πρωινες ωρες αφήνοντας πίσω του εμβρόντητους και συντετριμμένους ολους εμας αλλα κυρίως την οικογένεια του.

Τα λόγια είναι φτωχά, ολοι γνωρίζουμε πόσο καλόψυχο παιδί πήρε μαζί του ο Κυριος.

Θα μας λείψει ιδιαίτερα το χαμόγελο του και η συναδελφική του ακεραιότητα.

Εκ βάθους καρδίας οι αστυνομικοί της Πρέβεζας ευχόμαστε συλλυπητήρια και κουράγιο στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ιωσήφ θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας»