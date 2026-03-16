ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων – «Στημένη υπόθεση»
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους έρχεται η αντίδραση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, μετά τις νέες πληροφορίες για έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που ξεκίνησε ύστερα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης για την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευση.
Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Γιάννη Παναγόπουλος
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, για την τελευταία πενταετία 2020-2025, μετά από ενδελεχή έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής, εντοπίστηκε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
«Ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία»
«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές» αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σε μια πρώτη αντίδραση για τις καταιγιστικές εξελίξεις.
Ο ίδιος σημειώνει πως «με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το ‘στανιό’ υπόθεση ‘επικοινωνιακά’».
Δηλώνει πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και πως «θα παρουσιάσει στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες», προειδοποιώντας «θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».
