Γιορτή σήμερα 16 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 16 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, ποιους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία και σε ποιους λέμε χρόνια πολλά.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαρτίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Χριστόδουλος *

Χριστοδούλη*

Ιουλιανός

Γιουλιανός

Γιολανός

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Αν έχετε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες με αυτά τα ονόματα, μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Ποια γιορτή είναι σήμερα

Στις 16 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Τον Όσιο Χριστόδουλο τον Θαυματουργό τον εν Πάτμω

Τον Άγιο Ιουλιανό τον Μάρτυρα

Τη Σύναξη της Παναγίας «Ρόδον το Αμάραντον»

Όσιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω

Ο Όσιος Χριστόδουλος ήταν σημαντικός μοναχός του 11ου αιώνα και ιδρυτής της ιστορικής Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο. Έγινε γνωστός για τον ασκητικό του βίο, το πνευματικό του έργο και τα θαύματα που αποδίδονται στη μεσιτεία του.

Άγιος Ιουλιανός ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Ιουλιανός μαρτύρησε για την πίστη του κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η Εκκλησία τιμά τη θυσία και την ακλόνητη πίστη του στον Χριστιανισμό.

Παναγία «Ρόδον το Αμάραντον»

Η Σύναξη της Παναγίας με την προσωνυμία «Ρόδον το Αμάραντον» αποτελεί ιδιαίτερη τιμητική αναφορά στη Θεοτόκο, που στην υμνογραφία της Εκκλησίας παρομοιάζεται με το αμάραντο ρόδο, σύμβολο καθαρότητας και αιώνιας χάριτος.