Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή στο Πιστ της Ολλανδίας ο Πίτερ Βίτενμπεργκ, ένας από τους εθελοντές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της γνωστής δικαστικής υπόθεσης της Λέσβου και αθωώθηκαν πλήρως τον Ιανουάριο του 2026, μετά από οκτώ χρόνια δικαστικής περιπέτειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, λίγο μετά την αθώωσή του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, στις 15 Ιανουαρίου, διαγνώστηκε με σοβαρή και ταχέως εξελισσόμενη ασθένεια, που του έδινε περιορισμένο προσδόκιμο ζωής.

Τον Φεβρουάριο αποφάσισε, «με μεγάλη λύπη», να αποσυρθεί από τη δημόσια και ανθρωπιστική δράση στην οποία αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια.

Ανθρωπιστική δράση και διεθνής αναγνώριση

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ είχε συνδέσει τη ζωή του με την υποστήριξη ανθρώπων που αναζητούσαν προστασία στην Ευρώπη. Το όνομά του έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη δικαστική υπόθεση της Λέσβου, που ξεκίνησε το 2018 και αφορούσε κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και άλλες κακουργηματικές πράξεις.

Τον Ιανουάριο του 2026, το δικαστήριο απάλλαξε όλους τους κατηγορούμενους για το σύνολο των πράξεων, κρίνοντας ότι οι κατηγορίες δεν στοιχειοθετούνταν. Ήταν η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη ομάδα εθελοντών δικαιωνόταν δικαστικά, καθώς το 2023 είχαν αθωωθεί σε ξεχωριστή δίκη για κατηγορίες κατασκοπείας.

Η αθώωση αυτή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη δημόσια συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην ανθρωπιστική δράση και την ποινική ευθύνη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“We are on trial because we saved lives.” Pieter Wittenberg is a Dutch rescue worker on trial in Greece for rescuing stranded refugees in the Aegean Sea. WATCH: https://t.co/rLC8yj24Z7 pic.twitter.com/B34jSoEKrq — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 20, 2023

Η προσωπική του ιστορία

Πίσω από την νομική διαμάχη, υπήρχε μια βαθιά προσωπική ιστορία.

Στην απολογία του, ο Βίτενμπεργκ μίλησε για το οικογενειακό του παρελθόν και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη στάση του απέναντι στους πρόσφυγες.

Ο πατέρας του είχε φύγει από τη Γερμανία το 1938 για να διαφύγει από το ναζιστικό καθεστώς και βρήκε καταφύγιο στην Ολλανδία. Η οικογενειακή αυτή μνήμη της προσφυγιάς παρέμενε ζωντανή μέσα του και καθόρισε την πορεία του.

Η προσωπική διάσταση της ιστορίας του αναδείχθηκε και μέσα από την κατάθεση της συζύγου του ως μάρτυρα υπεράσπισης.

Η ίδια αναφέρθηκε στην απώλεια του γιου τους, μια τραυματική εμπειρία που σημάδεψε βαθιά την οικογένεια και επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ο Βίτενμπεργκ επέλεξε να αφιερώσει το χρόνο και την ενέργειά του. Η ανθρωπιστική δράση έγινε για τον ίδιο τρόπος να μετατρέψει το πένθος σε προσφορά προς άλλους.

Κληρονομιά και αναγνώριση

Η οικογένειά του περιγράφει τον Βίτενμπεργκ ως άνθρωπο «γεμάτο αγάπη, γνώση και δύναμη», που στήριζε τους συνανθρώπους του και μοίραζε απλόχερα τον χρόνο και τη σοφία του.

Ήταν σύζυγος, πατέρας, πεθερός και παππούς ενός εγγονού που αναμένεται να γεννηθεί.

Σύμφωνα με την οικογένεια, «το ταξίδι της ζωής του Pieter ολοκληρώθηκε με αγάπη και ζεστασιά, στο πλευρό των δικών του ανθρώπων».

Παράλληλα, ζητούν από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους και να μην επιδιώξουν περαιτέρω επικοινωνία.

Μια ζωή αφιερωμένη στην αλληλεγγύη

Η ιστορία του Πίτερ Βίτενμπεργκ συνδέθηκε με μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων γύρω από τη διάσωση και την ανθρωπιστική βοήθεια στο Αιγαίο.

Ωστόσο, για πολλούς, θα μείνει κυρίως ως η ιστορία ενός ανθρώπου που απάντησε στην προσωπική απώλεια και στην οικογενειακή μνήμη της προσφυγιάς με μια ζωή αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την υποστήριξη των συνανθρώπων του.