Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16 Μαρτίου 2026, 12:55

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή στο Πιστ της Ολλανδίας ο Πίτερ Βίτενμπεργκ, ένας από τους εθελοντές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της γνωστής δικαστικής υπόθεσης της Λέσβου και αθωώθηκαν πλήρως τον Ιανουάριο του 2026, μετά από οκτώ χρόνια δικαστικής περιπέτειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, λίγο μετά την αθώωσή του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, στις 15 Ιανουαρίου, διαγνώστηκε με σοβαρή και ταχέως εξελισσόμενη ασθένεια, που του έδινε περιορισμένο προσδόκιμο ζωής.

Τον Φεβρουάριο αποφάσισε, «με μεγάλη λύπη», να αποσυρθεί από τη δημόσια και ανθρωπιστική δράση στην οποία αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια.

Ανθρωπιστική δράση και διεθνής αναγνώριση

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ είχε συνδέσει τη ζωή του με την υποστήριξη ανθρώπων που αναζητούσαν προστασία στην Ευρώπη. Το όνομά του έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη δικαστική υπόθεση της Λέσβου, που ξεκίνησε το 2018 και αφορούσε κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και άλλες κακουργηματικές πράξεις.

Τον Ιανουάριο του 2026, το δικαστήριο απάλλαξε όλους τους κατηγορούμενους για το σύνολο των πράξεων, κρίνοντας ότι οι κατηγορίες δεν στοιχειοθετούνταν. Ήταν η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη ομάδα εθελοντών δικαιωνόταν δικαστικά, καθώς το 2023 είχαν αθωωθεί σε ξεχωριστή δίκη για κατηγορίες κατασκοπείας.

Η αθώωση αυτή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη δημόσια συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην ανθρωπιστική δράση και την ποινική ευθύνη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η προσωπική του ιστορία

Πίσω από την νομική διαμάχη, υπήρχε μια βαθιά προσωπική ιστορία.

Στην απολογία του, ο Βίτενμπεργκ μίλησε για το οικογενειακό του παρελθόν και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη στάση του απέναντι στους πρόσφυγες.

Ο πατέρας του είχε φύγει από τη Γερμανία το 1938 για να διαφύγει από το ναζιστικό καθεστώς και βρήκε καταφύγιο στην Ολλανδία. Η οικογενειακή αυτή μνήμη της προσφυγιάς παρέμενε ζωντανή μέσα του και καθόρισε την πορεία του.

Η προσωπική διάσταση της ιστορίας του αναδείχθηκε και μέσα από την κατάθεση της συζύγου του ως μάρτυρα υπεράσπισης.

Η ίδια αναφέρθηκε στην απώλεια του γιου τους, μια τραυματική εμπειρία που σημάδεψε βαθιά την οικογένεια και επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ο Βίτενμπεργκ επέλεξε να αφιερώσει το χρόνο και την ενέργειά του. Η ανθρωπιστική δράση έγινε για τον ίδιο τρόπος να μετατρέψει το πένθος σε προσφορά προς άλλους.

Κληρονομιά και αναγνώριση

Η οικογένειά του περιγράφει τον Βίτενμπεργκ ως άνθρωπο «γεμάτο αγάπη, γνώση και δύναμη», που στήριζε τους συνανθρώπους του και μοίραζε απλόχερα τον χρόνο και τη σοφία του.

Ήταν σύζυγος, πατέρας, πεθερός και παππούς ενός εγγονού που αναμένεται να γεννηθεί.

Σύμφωνα με την οικογένεια, «το ταξίδι της ζωής του Pieter ολοκληρώθηκε με αγάπη και ζεστασιά, στο πλευρό των δικών του ανθρώπων».

Παράλληλα, ζητούν από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους και να μην επιδιώξουν περαιτέρω επικοινωνία.

Μια ζωή αφιερωμένη στην αλληλεγγύη

Η ιστορία του Πίτερ Βίτενμπεργκ συνδέθηκε με μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων γύρω από τη διάσωση και την ανθρωπιστική βοήθεια στο Αιγαίο.

 Ωστόσο, για πολλούς, θα μείνει κυρίως ως η ιστορία ενός ανθρώπου που απάντησε στην προσωπική απώλεια και στην οικογενειακή μνήμη της προσφυγιάς με μια ζωή αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την υποστήριξη των συνανθρώπων του.

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Συνελήφθη 84χρονος στη Θεσσαλονίκη με ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 16.03.26

Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισημαίνει πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

