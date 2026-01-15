newspaper
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Λέσβος: Αθωώθηκαν οι διασώστες της υπόθεσης ERCI
Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026 | 19:48

Λέσβος: Αθωώθηκαν οι διασώστες της υπόθεσης ERCI

Όχι εγκληματική οργάνωση, όχι διευκόλυνση εισόδου: εισαγγελική πρόταση αθώωσης στην υπόθεση ERCI

Upd:15.01.2026, 20:53
Spotlight

Μετά από επτά χρόνια δικαστικής εκκρεμότητας, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου έβαλε οριστικό τέλος στην υπόθεση της ERCI, αθωώνοντας όλους τους κατηγορούμενους.

Η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των απολογιών και την αγόρευση του Εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε ζητήσει την πλήρη απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων. Όπως κρίθηκε, από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά να θεμελιώσουν τις κατηγορίες περί συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ούτε εκείνες της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών.

Το δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι δεν αποδείχθηκε ύπαρξη εσωτερικής δομής, ιεραρχίας ή οργανωμένης κατανομής ρόλων με εγκληματικό σκοπό. Δεν διαπιστώθηκε σταθερή δομή ή αυτοτελείς ρόλοι που να συγκροτούν εγκληματική οργάνωση, ενώ η συνολική δράση των κατηγορουμένων δεν εμφάνιζε τα χαρακτηριστικά οργανωμένου παράνομου μηχανισμού, σύμφωνα με το stonisi.

Δεν στοιχειοθετείται εγκληματική οργάνωση

Ο Εισαγγελέας, αναφερόμενος στις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και της διευκόλυνσης μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη χώρα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τόνισε ότι δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη εσωτερικής διάρθρωσης ή ιεραρχικής δομής που να στοιχειοθετεί εγκληματική οργάνωση. Όπως υπογράμμισε, δεν προέκυψαν αυτοτελείς ρόλοι ούτε οργανωμένη κατανομή καθηκόντων με εγκληματικό σκοπό.

Στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης η δράση της ERCI

Σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, η ERCI εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο για την αντιμετώπιση των μαζικών μεταναστευτικών ροών την περίοδο της προσφυγικής κρίσης. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απλά τεχνικά μέσα και κυρίως οπτική επαφή από τις ακτές του νησιού, προκειμένου να αντιλαμβάνονται την προσέγγιση σκαφών και να εκτιμούν τον χρόνο και τα σημεία άφιξης με βάση τις καιρικές συνθήκες.

Καμία απόδειξη για επικοινωνία με μετανάστες εν πλω

Ο Εισαγγελέας ήταν κατηγορηματικός ότι οι κατηγορούμενοι ανέμεναν τους ανθρώπους στις ακτές για να παράσχουν βοήθεια και όχι εν πλω. Τόνισε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν αποδείχθηκε επικοινωνία των μελών της οργάνωσης με μετανάστες για λήψη πληροφοριών σχετικά με τις ροές. Όπως σημείωσε, οι πληροφορίες που διέθεταν δεν έφταναν νωρίτερα σε αυτούς από ό,τι στις ελληνικές Αρχές, ενώ και το Λιμενικό Σώμα αντιλαμβανόταν την άφιξη των σκαφών την ίδια χρονική στιγμή.

Καμία αιτιώδης συνάφεια με δωρεές και παράνομη δράση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ημερομηνίες του κατηγορητηρίου, για τις οποίες επισημάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος Νάσος Καρακίτσος είχε ενημερώσει τις λιμενικές αρχές, στοιχείο που, κατά την εισαγγελική εκτίμηση, αναιρεί τον ισχυρισμό περί παράνομης διευκόλυνσης εισόδου. Ο Εισαγγελέας τόνισε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε η διευκόλυνση παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ δεν αποδείχθηκε ούτε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των δωρεών που λάμβανε η οργάνωση και οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

Εισαγγελική πρόταση για αθώωση

Με βάση τα παραπάνω, ο Εισαγγελέας ζήτησε την κήρυξη αθωότητας όλων των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ότι από το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας δεν προέκυψαν στοιχεία που να στηρίζουν τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, σε μια υπόθεση που παρακολουθείται στενά από ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς θεωρείται κομβική για το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί.

«Γυρίστε πίσω από εκεί που ήρθατε» απαντούσε το Λιμενικό

Η Σάρα Μαρντίνι αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία ως πρόσφυγας το 2015, περιγράφοντας ότι ζήτησε βοήθεια από το Λιμενικό για βάρκα και έλαβε την απάντηση «γυρίστε πίσω από εκεί που ήρθατε». Όπως είπε, επέστρεψε στη Λέσβο το 2016 για να βοηθήσει «ως πρόσφυγας που είχε υποφέρει», επισημαίνοντας ότι οι πρόσφυγες συχνά αντιμετωπίζονταν με σκληρότητα.

Ο Σον Μπίντερ κατέθεσε ότι ήρθε στη Λέσβο το 2017, μετά την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ως εκπαιδευμένος διασώστης. Εξήγησε ότι το Λιμενικό ενημερωνόταν μόνο όταν υπήρχε επιβεβαιωμένη πληροφορία, καθώς συχνά υπήρχαν λανθασμένα σήματα. Σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος στο Λονδίνο.

Ο Νάσος Καρακίτσος περιέγραψε τη διαδρομή του από την άφιξή του στη Λέσβο τον Ιανουάριο του 2016, τη δήλωση των προσόντων του στο Λιμεναρχείο και τη σταδιακή οργάνωση της ομάδας. Τόνισε ότι η πληροφόρηση για αφίξεις βασιζόταν στην παρατήρηση, στις καιρικές συνθήκες και σε δημόσιες πηγές, όπως το Aegean Boat Report, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είμαστε ήρωες, κάναμε διάσωση».

Η κατηγορούμενη Άλεξου δήλωσε ότι εργαζόταν στον τομέα του μάρκετινγκ και της εξωστρέφειας της οργάνωσης με έδρα την Αθήνα, διαχειριζόμενη δωρεές ιδιωτών, χωρίς παρουσία στη Λέσβο τις επίμαχες ημέρες. Τόνισε ότι δεν συμμετείχε σε ομάδες WhatsApp διάσωσης και ζήτησε από το δικαστήριο «να αποκατασταθεί η αλήθεια».

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι Κρέμερ, Abassi, Ιωαννίδου, Βλαχόπουλος, Μπάου και Πίτερ περιέγραψαν εμπλοκή εθελοντικού χαρακτήρα, χωρίς οικονομικό όφελος, σε δράσεις όπως διανομή βοήθειας, διερμηνεία, καταγραφή εθελοντών και παρουσία στις ακτές. Ο Πίτερ, συνταξιούχος επενδυτής, μίλησε συγκινημένος για την οικογενειακή του ιστορία ως δεύτερης γενιάς πρόσφυγας και για την ανάγκη, όπως είπε, «να κλείσει έναν ανοιχτό λογαριασμό με την Ιστορία».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Stream newspaper
