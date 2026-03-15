Αλλάζει άρδην το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο σκάνδαλο των υποκλοπών έπειτα από τη δήλωση-ομολογία του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και νυν επιχειρηματία-ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν στην εκπομπή Mega Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξετάζει ποιες είναι οι νομικές κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Ο αναπληρωτής εκπροσώπου Τύπου του κόμματος της Κουμουνδούρου, Δημήτρης Μελίδης, μίλησε (MEGA NEWS) για τις καταιγιστικές εξελίξεις σημειώνοντας πως του «προκαλεί εντύπωση πως οι θιγόμενοι οι οποίοι είναι πάρα πολλοί απ’ ό,τι φαίνεται, δεν έχουν εκφράσει, τουλάχιστον στον δημόσιο λόγο, μια ανησυχία για όλο αυτό το υλικό, αν και εφόσον έχει υποκλαπεί από συσκευές τους, για το που μπορεί να βρίσκεται σήμερα».

«Ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν, όχι αύριο, χθες»

Μετά την καταδικαστική απόφαση των τεσσάρων η δήλωση του Ντίλιαν «έχει δημιουργήσει σάλο» ανέφερε ο Μελίδης θεωρώντας πως όλα όσα συμβαίνουν «είναι ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν, όχι αύριο, χθες» καθώς «είναι πάρα πολύ σημαντικά».

«Είναι δυνατόν αυτές οι καταγγελίες να αφορούν μόνο μια πολιτική συζήτηση;», αναρωτήθηκε και υπογράμμισε πως «υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα κοινής λογικής. Για ποιο λόγο οι ιδιώτες να παρακολουθούσαν σχεδόν τα ίδια πρόσωπα με την ΕΥΠ;».

Πρόταση συνεργασιών

Για την πρόταση συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε πως «με πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελλο, εδώ και έναν χρόνο, έχει πει ότι η μόνη λύση για να υπάρξει μια άμεση απάντηση και μία νίκη της προοδευτικής παράταξης στις επόμενες εκλογές, είναι να υπάρξει συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων».

Μέρος αυτής της συμπαράταξης, της ευρείας συμπόρευσης που προτείνουμε, είπε, «δεν θα μπορούσε να μην είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Επομένως, οποιαδήποτε δήλωση ή εκτίμηση των στελεχών μας πάνω στη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι είναι πάνω σε αυτή τη γραμμή».

Πορεία προς τις εκλογές

Για την πορεία που καλείται να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη βάση των πολιτικών διεργασιών στον προοδευτικό χώρο υποστήριξε πως το κόμμα του «έχει συγκεκριμένες αποφάσεις, βάσει των οργάνων του, και έχει μια λειτουργική και συνολική ανεξαρτησία. Ενόψει των εκλογών προφανώς θα προκύψουν και διάφορες νέες συνθήκες, καθώς πλησιάζουμε».

Κατέληξε λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει παρόν, έχει παρελθόν, έχει και μέλλον. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα. Είναι ένα κόμμα το οποίο το εμπιστεύτηκε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, τόσο στις εκλογές του 2015 που έγινε κυβέρνηση, όσο και στις εκλογές του 2019. Ακόμα και στις εκλογές του 2023, δύο φορές. Παρά την πτώση που είχε, δεν απώλεσε ποτέ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ακόμα και στις ευρωεκλογές του 2024, που υπήρχαν θετικές συνθήκες και για άλλα κόμματα να πάρουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρόλα αυτά τα καταφέραμε και μείναμε δεύτερο κόμμα. Κατά τη γνώμη μας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων για το επόμενο διάστημα και πρέπει να είναι».