ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για σειρά ζητημάτων, με αφορμή την Κυριακάτικη ανάρτησή του, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται κι αυτός το ‘δικαίωμα στη σιωπή’ για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και την ελληνική κοινωνία, με ‘ολίγη’ από διαστρέβλωση, ψέματα και ‘κωλοτούμπα’».

Προσθέτει πως ο πρωθυπουργός σιώπησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την αποκλειστική δήλωση στο MEGA Stories του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, όπως και για «το ξεμπρόστιασμα Βορίδη για το έγγραφο Βάρρα» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, επισημαίνει πως σιώπησε και «για τον παράνομο πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ».

Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Με το νέο Κυριακάτικο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται κι αυτός το ‘δικαίωμα στη σιωπή’ για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και την ελληνική κοινωνία, με ‘ολίγη’ από διαστρέβλωση, ψέματα και ‘κωλοτούμπα’.

Σιωπή για τις υποκλοπές και ειδικότερα τη συνταρακτική μαρτυρία-ομολογία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa του Predator, Ταλ Ντίλιαν, ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την ξεκάθαρη εμπλοκή της κυβέρνησης και ειδικά του Μαξίμου, μέσω της ΕΥΠ, στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σιωπή για το ξεμπρόστιασμα Βορίδη για το έγγραφο Βάρρα. Ο κ. Μητσοτάκης εκθείασε την εξιχνίαση των κυκλωμάτων σε καζίνο και καύσιμα, αλλά το ερώτημα είναι απλό: με το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που επιβεβαιώθηκε με την επιστολή του συμβούλου του, Βάρρα, σε Βορίδη θα κάνει κάτι;

Σιωπή για τον παράνομο πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη, αλλά κουβέντα για τη διακοπή της επίθεσης και για διεθνές δίκαιο και ειρήνη.

Αντιθέτως:

Ο κ. Μητσοτάκης, επιχαίροντας για την τριμερή συνάντηση στην Κύπρο, ‘ξέχασε’ ότι εκεί απέφυγε να αναφέρει ότι το 40% του νησιού βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, ένα μείζον θέμα και κανονικά βασικό σημείο αναφοράς και κριτήριο αξιολόγησης των εξελίξεων από την ελληνική πλευρά, μαζί με την τήρηση και προστασία του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει τα μέτρα της κυβέρνησής του για πλαφόν στις τιμές, ως ασπίδα προστασίας από την ακρίβεια, ασκώντας ξανά επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική πολιτική. Λέει ψέματα, καθώς δεν επιβάλει πλαφόν στα καύσιμα αλλά στα πρατήρια. Για τα διυλιστήρια κουβέντα, απαγορευμένη λέξη. Όπως απαγορευμένα είναι τα αναγκαία μέτρα, το πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στην διύλιση. Η μείωση του ΕΦΚ στα κατώτερα ευρωπαϊκά επιτρεπτά επίπεδα και η μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή οι έμμεσοι κοινωνικά άδικοι φόροι. Οι σαρωτικοί έλεγχοι και οι πραγματικές, αυστηρές ποινές σε όσους αισχροκερδούν.

Και ας μας πει τελικά, πώς γίνεται η ίδια βενζίνη που διυλίζεται εδώ στην Ελλάδα, να φτάνει στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Κρήτη ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο ή και παραπάνω σε αρκετά πρατήρια και στην Κύπρο να έχει 1,30 και 1,40; Μπορεί να το υλοποιήσει αυτό ή θα μείνει στις μεγαλοστομίες;

Ο κ. Μητσοτάκης θριαμβολογεί για τη μεγάλη συμμετοχή-ασπίδα στις πιέσεις, των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Αυτός που μας δέσμευσε στο εισαγόμενο φυσικό αέριο μειώνοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας για χατίρι των ολιγοπωλίων ενέργειας και τώρα το πληρώνουμε ακριβά. Και τίποτα δεν έχει κάνει ο ψεύτης για αποθήκευση ενέργειας, οπότε φέτος θα πετάξουμε 3.5 TWh φτηνή πράσινη ενέργεια στα σκουπίδια, δηλαδή ρεύμα που φτάνει ετήσια για 800.000 νοικοκυριά. Αυτή είναι η διαφορά λόγων και έργων της κυβέρνησης της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης κατάλαβε πόσο εκτέθηκε για την κωλοτούμπα στην πυρηνική ενέργεια και τώρα θέλει να μας εξαπατήσει, λέγοντας ότι άλλο είναι οι μεγάλοι και άλλο οι μικροί αντιδραστήρες. Όντως υπάρχουν διαφορές. Όμως και οι μικρότεροι παράγουν απόβλητα και εισαγόμενη πρώτη ύλη χρειάζονται και η συζήτηση της οικονομικής βιωσιμότητας έχει ακόμα πολλά ερωτηματικά. Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ!

Και επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα σχετικά, τι ‘πράσινος’ πρωθυπουργός είναι αυτός που προκρίνει την πυρηνική ενέργεια και τις εξορύξεις, έχοντας ‘θάψει’ τις ενεργειακές κοινότητες και τις δυνατότητες παραγωγής από ΑΠΕ για σπίτια, ΟΤΑ και μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες;

Όσο για τις επισκέψεις του στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και στη Θεσσαλία και τα μεγάλα κατορθώματα της κυβέρνησής του, ας αφήσει την υποκρισία επιτέλους. Στον Έβρο οι κάτοικοι φεύγουν.

Και στη Θεσσαλία κοροϊδία με την εκτροπή του Αχελώου, μόνο και μόνο για να μην κάνει έργα ουσίας και επιβίωσης, εφόσον τρία χρόνια μετά τον ‘Daniel’ δεν έχουν προχωρήσει τα έργα φραγμάτων που έχει υποσχεθεί, τα οποία μάλιστα έχει ζητήσει η Περιφέρεια και είναι στον εγκεκριμένο σχεδιασμό από το 2018».