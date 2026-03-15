Τι είναι τα μαξιλάρια με τεχνητή νοημοσύνη (AI-Powered Pillows);
Τεχνολογία 15 Μαρτίου 2026

Τι είναι τα μαξιλάρια με τεχνητή νοημοσύνη (AI-Powered Pillows);

Η τεχνολογία έρχεται να ρυθμίσει ακόμα και την ποιότητα του ύπνου μας.

Τα μαξιλάρια με τεχνητή νοημοσύνη είναι εξελιγμένα αξεσουάρ ύπνου που προσφέρουν βαθιά γνώση για την ποιότητα της ξεκούρασής σας. Επιστρατεύουν τη δύναμη της AI για να προσφέρουν όπως ισχυρίζονται εξατομικευμένη άνεση όπως ποτέ άλλοτε.

Αυτά τα μαξιλάρια αναλύουν τα μοτίβα του ύπνου σας και παρακολουθούν τις κινήσεις σας. Ορισμένα μοντέλα ενσωματώνουν εφαρμογές παρακολούθησης (sleep-tracking) ή συνδέονται με συστήματα έξυπνου σπιτιού για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου.

Πώς λειτουργεί ένα ΑΙ μαξιλάρι;

Τα μαξιλάρια αυτά συνδυάζουν προηγμένους αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιστοποιήσουν τον ύπνο σας. Συγκεκριμένα, προσφέρουν:

  • Παρακολούθηση: Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες καταγράφουν τις κινήσεις, την αναπνοή, ακόμα και το ροχαλητό.
  • Δείκτες Υγείας: Παρέχουν στοιχεία για την υγεία σας, όπως ο καρδιακός και ο αναπνευστικός ρυθμός.
  • Ανάλυση δεδομένων: Τα δεδομένα επεξεργάζονται για να αξιολογηθεί η ποιότητα του ύπνου, την οποία μπορείτε να δείτε μέσω μιας συνδεδεμένης εφαρμογής. Έτσι, μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές για να κοιμάστε καλύτερα.

Πλεονεκτήματα των «έξυπνων» μαξιλαριών

Ας δούμε αναλυτικά τα οφέλη που προσφέρουν:

  1. Βελτίωση της ποιότητας του Ύπνου

Πρόκειται ουσιαστικά για συσκευές παρακολούθησης ύπνου που είναι σχεδιασμένες να προσφέρουν εξαιρετική άνεση. Οι αλγόριθμοι AI μαθαίνουν τις συνήθειές σας με την πάροδο του χρόνου και προσαρμόζουν τη στήριξη που σας παρέχουν σε κάθε χρήση.

  1. Προηγμένες μετρήσεις Υγείας

Πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι ηλικιωμένοι, δεν συμπαθούν τις φορητές συσκευές (wearables). Τα μαξιλάρια AI προσφέρουν μια εναλλακτική, αναλύοντας κρίσιμες παραμέτρους όπως η διάρκεια του ύπνου και ο καρδιακός ρυθμός, επιτρέποντας τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων, όπως οι αρρυθμίες.

  1. Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων Ύπνου

Βοηθούν στην καταπολέμηση του ροχαλητού και των πόνων στον αυχένα. Προσφέρουν στοχευμένη υποστήριξη στα σημεία πίεσης και διασφαλίζουν ότι οι αεραγωγοί παραμένουν ανοιχτοί, μειώνοντας το ροχαλητό.

  1. Εντοπισμός διαταραχών

Σε μια εποχή με έντονο στρες, οι διαταραχές όπως το συχνό ξύπνημα ή η ανησυχία είναι συχνές. Η AI αναλύει αυτά τα μοτίβα και σας βοηθά να κατανοήσετε τις αιτίες τους.

  1. Καλύτερη κατανόηση του Ύπνου

Ο ύπνος είναι κάτι παραπάνω από τις ώρες που περνάμε στο κρεβάτι. Το μαξιλάρι «χαρτογραφεί» τα στάδια του ύπνου σας και τις προτιμήσεις σας, προσαρμόζοντας την ευθυγράμμιση του σώματος για μέγιστη στήριξη.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν;

Αν και είναι χρήσιμα για όλους, υπάρχουν κάποιες ομάδες πληθυσμού που τα χρειάζονται περισσότερο, όπως:

  • Άτομα με διαταραχές ύπνου: Ιδανικά για όσους υποφέρουν από αϋπνία ή υπνική άπνοια, καθώς βοηθούν στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπαυσή τους.
  • Άτομα με πόνους στον αυχένα ή την πλάτη: Εξισορροπούν την άνεση με τη στήριξη, μειώνοντας την πίεση σε ευαίσθητες περιοχές.
  • Λάτρεις του fitness: Ο ύπνος είναι η βάση της αποκατάστασης. Τα μαξιλάρια AI καθοδηγούν τους αθλητές προς μια καλύτερη ποιότητα ξεκούρασης που συμπληρώνει την προπόνησή τους.
  • Άτομα με κακή υγιεινή ύπνου: Βοηθούν στον εντοπισμό συνηθειών που χαλάνε τον ύπνο σας και προτείνουν βήματα για την αντιμετώπισή τους.
  • Ηλικιωμένοι ή άτομα με παθήσεις: Προσφέρουν εξατομικευμένη στήριξη και συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών.
  • Εργαζόμενοι σε βάρδιες και ταξιδιώτες: Βοηθούν όσους έχουν ακανόνιστο πρόγραμμα να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους, ακόμα και όταν αυτός δεν είναι σταθερός.

Είναι τα μαξιλάρια AI το μέλλον του εξατομικευμένου ύπνου;

Αν και ο χρόνος θα δείξει, αυτά τα μαξιλάρια μπορεί να αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα για καλύτερο ύπνο, αφού παρακολουθούν κάθε λεπτομέρεια, από το πόσο στριφογυρίζετε μέχρι την ποιότητα της αναπνοής σας. Ένα αξιόπιστο μαξιλάρι AI μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για την υγεία σας και να σας προσφέρει μια πραγματικά ξεκούραστη νύχτα.

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Deepfakes: Πώς να εντοπίζετε τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν
Τι να κάνετε 12.03.26

Πώς να εντοπίζετε τα deepfakes - Τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν

Φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά μηνύματα και βιντεοκλήσεις που είναι κατασκευασμένα είναι δυνατόν να αναγνωριστούν όταν δίνετε προσοχή στη λεπτομέρεια - Πώς δημιουργούνται τα deepfakes

Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Τα τάνκερ βγήκαν στη στεριά – Ο αόρατος πόλεμος των παρεμβολών GPS στη Μέση Ανατολή
Τεχνολογία 11.03.26

Τα τάνκερ βγήκαν στη στεριά – Ο αόρατος πόλεμος των παρεμβολών GPS στη Μέση Ανατολή

Εκατοντάδες πλοία στα στενά του Ορμούζ εμφανίζονται να βρίσκονται στη στεριά λόγω παρεμβολών στο GPS. Η πρακτική φέρεται να εφαρμόζεται και από τις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 15.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
Πένθος 15.03.26

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Πολιτική 15.03.26

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

