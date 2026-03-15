Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Η δουλειά δεν είναι… ταμπού. Είναι ένα θέμα που ακουμπά σχεδόν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης – από την επιβίωση μέχρι την ψυχική μας ισορροπία. Δεν είναι απλώς ένας τρόπος να «βγαίνει ο μήνας», αλλά ένας κεντρικός πυλώνας της ταυτότητάς μας.

36χρονη μετακόμισε από το Σικάγο στην Ισπανία, εργάζεται 16 ώρες την εβδομάδα και έχει ως μότο το: «Έχεις μόνο μία ζωή. Ζήσε την όπως πρέπει»

Η Gigi Gonzalez αποφάσισε να κάνει την «επανάστασή» της… Έχει θέσει έναν νέο κανόνα για τον εαυτό της: δεν εργάζεται τις Παρασκευές. «Οι Παρασκευές είναι η μέρα που κάνω τις δουλειές μου», λέει η 36χρονη ξεδιπλώνοντας τις δραστηριότητές της σε μια εβδομάδα που η εργασία της είναι αυστηρά από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, από τις 2 μ.μ. έως τις 6 μ.μ.

Δεν απέκτησε μεγάλη περιουσία, αλλά…

Πριν ένα χρόνο η Gonzalez , εργαζόταν 40 ώρες την εβδομάδα διευθύνοντας την εταιρεία «The First Gen Mentor» και προσφέροντας εκπαίδευση οικονομικής φύσεως.

Σήμερα η ζωή της είναι εντελώς διαφορετική όχι γιατί ξαφνικά απέκτησε μια μεγάλη περιουσία ή αύξησε σημαντικά τις αμοιβές της. Το αντίθετο…

Μετακόμισε από το Σικάγο στη Βαλένθια της Ισπανίας μαζί με τον σύζυγό της, τον Μάιο του 2025. Από τότε, τα προσωπικά της έξοδα έχουν μειωθεί αρκετά ώστε να καταστεί εφικτή μια εβδομάδα εργασίας 16 ωρών!

Αυτή η αλλαγή έχει μεταμορφώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την οικονομική της κατάσταση και την προοπτική της για ένα μακροπρόθεσμο μέλλον στο εξωτερικό.

Στο στόχαστρο η Ισπανία

Το ταξίδι της Γκονζάλες στο εξωτερικό ξεκίνησε το 2019. Μια μέρα, ενώ μιλούσε για τη δουλειά της, σε μια εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβούλεψε τους μαθητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αν ήταν δυνατόν, κάτι που η ίδια μετάνιωσε που δεν είχε κάνει.

Αφού εξέφρασε ξανά και ξανά τη λύπη της σε επτά διαφορετικές παρουσιάσεις εκείνη την ημέρα, η Γκονζάλες αποφάσισε ότι δεν ήταν πολύ αργά για να ζήσει στο εξωτερικό.

Πέρασε τα επόμενα δύο χρόνια μαζεύοντας περίπου 20.000 δολάρια, με στόχο να πάρει ένα διάλειμμα ενός έτους από τη δουλειά της.

Η πανδημία της Covid-19 ανέτρεψε τα σχέδιά της, οπότε τον Απρίλιο του 2021 χρησιμοποίησε τις αποταμιεύσεις της για να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση, το «The First Gen Mentor». Λίγα χρόνια αφού έγινε αφεντικό του εαυτού της συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να κάνει τη δουλειά της από οπουδήποτε μέρος στον κόσμο και αναβίωσε το σχέδιό της να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Μετά από σύντομη έρευνα, αυτή και ο σύζυγός της, έβαλαν στο στόχαστρο την Ισπανία όπου η Gonzalez θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για να λάβει υπηκοότητα μετά από δύο χρόνια διαμονής καθώς είχε μεξικάνικη υπηκοότητα. (σ.σ. έχει διπλή υπηκοότητα στις ΗΠΑ και στο Μεξικό, όπου γεννήθηκαν οι γονείς της.)

Τα ισπανικά ήταν η μητρική της γλώσσα οπότε δεν θα υπήρχε σημαντικό εμπόδιο. Επιπλέον, η Ισπανία καθιέρωσε τη βίζα για ψηφιακούς νομάδες στα τέλη του 2023, η οποία επιτρέπει σε ξένους ελεύθερους επαγγελματίες, τηλεργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες να ζουν στη χώρα ενώ κερδίζουν χρήματα από το εξωτερικό.

Ο δρόμος είχε ανοίξει

Από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, το ζευγάρι μάζεψε πάνω από 20.000 δολάρια για να μετακομίσει στο εξωτερικό. Η Gonzalez έλαβε τη βίζα ψηφιακού νομάδα τον Απρίλιο του 2025 και συμπεριέλαβε τον σύζυγό της ως εξαρτώμενο μέλος. Η βίζα της παρέχει τριετή άδεια διαμονής, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως λέει, σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για ισπανική υπηκοότητα.

Η Γκονζάλες λέει ότι το κόστος διαβίωσης στην Ισπανία είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι στις ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να εργάζεται λιγότερο, συνήθως 16 αλλά μερικές φορές έως και 20 ώρες την εβδομάδα, και να ζει άνετα.

Ως αποτέλεσμα, λέει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής της έχει «μεταμορφωθεί εντελώς». Μπορεί να απολαύσει την πολυτέλεια ενός χαλαρού πρωινού πριν συνδεθεί στις 2 μ.μ., με την άλλη άκρη του πλανήτη που περιμένουν οι πελάτης της.

Παράλληλα έχει φροντίσει και για ορισμένες πρώιμες και τολμηρές επενδύσεις που αποδίδουν καρπούς. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας επένδυσε έως και το 35% του εισοδήματός της στους συνταξιοδοτικούς της λογαριασμούς. Αυτό ήταν αρκετό για να φτάσει σε ένα ποσό που θα της επιτρέψει να σταματήσει να εργάζεται και να ζει από τα έσοδα του χαρτοφυλακίου της κατά τη συνταξιοδότησή της. Η Γκονζάλες διαθέτει σήμερα πάνω από 220.000 δολάρια αποταμιευμένα για τη συνταξιοδότησή της.

Λιγότερα έξοδα

Με το εισόδημα της συνταξιοδότησής της εξασφαλισμένο λέει ότι τώρα πρέπει να εργάζεται μόνο όσο χρειάζεται για να καλύψει τις καθημερινές δαπάνες. «Αν κάποια μέρα θελήσω να σταματήσω [να διευθύνω την επιχείρησή μου] και απλώς να γίνω μπαρίστα ή σερβιτόρα, μπορώ να το κάνω, γιατί το μόνο που χρειάζομαι είναι να καλύπτω τα τρέχοντα έξοδά μου», λέει. «Δεν χρειάζεται να βγάζω περισσότερα χρήματα για να τα αποταμιεύσω για τη συνταξιοδότηση».

Αναφέρει ότι τα προσωπικά της έξοδα έχουν μειωθεί από τότε που μετακόμισε στο εξωτερικό. Το ενοίκιο για το διαμέρισμα της (με δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια) στο κέντρο του Σικάγου ήταν 3.700 δολάρια. Για ένα διαμέρισμα στη Βαλένθια το ζευγάρι πληρώνει 1.900 ευρώ (περίπου 2.200 δολάρια ΗΠΑ) για ένα διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια και ενάμισι μπάνιο.

Η ασφάλιση υγείας αποτελεί μια άλλη τεράστια διαφορά. Στις ΗΠΑ, εκείνη και ο σύζυγός της πλήρωναν πάνω από 400 δολάρια το μήνα. Στη Βαλένθια, η ιδιωτική τους ασφάλιση υγείας, κοστίζει περίπου 200 δολάρια το μήνα.

Δεν είναι όλα «μέλι, ζάχαρη»

Δεν έχουν μειωθεί όμως όλα τα έξοδα τον τελευταίο καιρό. Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε δύο χώρες είναι δαπανηρή.

Συνεργάζεται με μια ομάδα φοροτεχνικών με έδρα τις ΗΠΑ για να διατηρεί την επιχείρησή της ενεργή και να είναι εντάξει με τις φορολογικές υποχρεώσεις της· επιπλέον, η βίζα ψηφιακού νομά που κατέχει απαιτεί να καταχωρίσει την επιχείρησή της και στην Ισπανία, οπότε συνεργάζεται και με μια ισπανική ομάδα φοροτεχνικών για να την βοηθήσει σε αυτό.

Το μηνιαίο κόστος για τη φορολογική υποστήριξη της έχει διπλασιαστεί, από 350 δολάρια σε σχεδόν 700 δολάρια το μήνα.

Έχοντας «ριζώσει» στην Ισπανία λέει ότι η έμπνευση της για τη μεγάλη αυτή απόφαση ήταν εκείνη η ημέρα επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και οι ώρες που έβλεπε ασταμάτητα επεισόδια της σειράς «House Hunters International» ή όταν ταξίδευε στο εξωτερικό και ευχόταν να μπορούσε να μείνει περισσότερο. Αυτά αποτέλεσαν το κίνητρο για να συνεχίσει να ψάχνει πληροφορίες, να μαζεύει χρήματα και να προσαρμόζεται στη νέα της ζωή στο εξωτερικό.