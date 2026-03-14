Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την παράταση για δύο ακόμη χρόνια του κανονισμού 2021/1232 που, όπως σημειώνει, «επιτρέπει τη μαζική, προληπτική παρακολούθηση των πάντων, με πρόσχημα «τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο» (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Σωτήρη Δημητρόπουλου/Eurokinissi).

Οι κοινές τροπολογίες Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλδημοκρατών και Φιλελεύθερων, για δήθεν αυστηρότερες προϋποθέσεις, διατηρούν στο ακέραιο την αντιδραστική ουσία του κανονισμού, αποτελούν «φύλλο συκής» για τη νομιμοποίηση και μονιμοποίηση της γενικευμένης παρακολούθησης από τους μεγάλους ομίλους και πλατφόρμες, εν μέσω, μάλιστα, σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε μονοπώλια, ιδίως με αυτά των ΗΠΑ αλλά και της Κίνας».

«Ο κανονισμός καταργεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, επιτρέπει την προληπτική παρακολούθηση των επικοινωνιών και την αποθήκευση των σχετικών δεδομένων για ένα χρόνο» τονίζει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Αποτελεί εμπαιγμό της κοινής λογικής ο ισχυρισμός ότι οι τεχνολογίες παρακολούθησης δήθεν «δεν θα οδηγούν σε συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το περιεχόμενο των επικοινωνιών», τη στιγμή που οι όμιλοι και τα αστικά κράτη παρακολουθούν πλέον ανεξέλεγκτα όλες τις επικοινωνίες (email, εφαρμογές γραπτών μηνυμάτων, chats κ.λπ).

Με βάση τα παραπάνω, ο κανονισμός δεν παρέχει καμία πραγματική προστασία των παιδιών. Αντίθετα, αξιοποιεί χυδαία τη λαϊκή ευαισθησία για την υπαρκτή ανάγκη της προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, για να επιβάλλει την εφ’ όλης της ύλης παρακολούθηση των επικοινωνιών.

Βάζει, μάλιστα, «το λύκο να φυλάει τα πρόβατα» αφού είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι του διαδικτύου, με «τις πλάτες» του αστικού κράτους, που για τα αστρονομικά κέρδη τους έχουν στήσει ολόκληρη «βιομηχανία» κυκλωμάτων παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και κάθε αρρωστημένου περιεχομένου.

«Απροστάτευτα»

Αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, όντας στην ιδιοκτησία των μονοπωλιακών ομίλων όχι μόνο δεν βελτιώνουν, ούτε διευκολύνουν τη ζωή του λαού αλλά και διαμορφώνουν ένα εφιαλτικό μέλλον, σε συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης, καταπίεσης, φακελώματος και μαζικής παρακολούθησης με τη σφραγίδα του λεγόμενου «κράτους δικαίου» της ΕΕ και των κυβερνήσεων».

«Για αυτό, τα παιδιά θα συνεχίσουν να βρίσκονται απροστάτευτα στα πιο διεστραμμένα και απεχθή φαινόμενα, εκτεθειμένα στην πολύμορφη κακοποίηση που γεννάει η σήψη του βάρβαρου καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος, το κυνήγι του κέρδους, αναδεικνύοντας την επείγουσα και επίκαιρη ανάγκη της ανατροπής του καθώς και των ενώσεων του κεφαλαίου που το υπηρετούν» καταλήγει η ΕΟ του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ