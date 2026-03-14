Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν – Ζει σε χωριό του Ηρακλείου

Τι σχέση μπορεί να έχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με την Κρήτη;

Μια εύκολη απάντηση θα ήταν πως ίσως πρόκειται για μία ακόμη Γερμανίδα που αγαπά το νησί, όπως χιλιάδες συμπολίτες της, που το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Ωστόσο σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της εφημερίδας «Πατρίς» και του patris.gr αποκαλύπτουν σήμερα μία άλλη σχέση πραγματική, όχι υποθετική, που συνδέει στενά τη Γερμανίδα πολιτικό με την Κρήτη και μετράει από την εποχή των Μνημονίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικό πρόσωπό της έχει παντρευτεί με Ηρακλειώτισσα και μένει σε χωριό του νομού Ηρακλείου.

Από πολιτική οικογένεια ο Κρητικός γαμπρός, μπορεί να μην έχει συχνή τηλεφωνική επικοινωνία ο ίδιος μαζί της, σίγουρα όμως έχουν τα μέλη της οικογένειάς του στη Γερμανία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ενώ ελάχιστοι άνθρωποι από τον περίγυρο του και από το χωριό που διαμένει γνωρίζουν τη σχέση αυτή που τη διαφυλάττει «ως κόρη οφθαλμού».

Όπως αναφέρει το patris.gr είναι μετρημένοι αυτοί που γνωρίζουν τη σχέση του Γερμανού, που βρίσκεται στην Κρήτη σα γαμπρός… και δεν αποκλείεται να τον ρωτούν για την μακρο-οικονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης και αν βλέπει κάποια ακτίνα φωτός για τη βελτίωση των οικονομικών όλων στην πραγματική οικονομία.