Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

Σε άμεση επιχείρηση διάσωσης ηλικιωμένου που έπεσε, το μεσημέρι της Παρασκευής 13-03-2026 στο κανάλι υδροδότησης του Μόρνου, στη συνοικία Πανοράματος Άνω Λιοσίων, προχώρησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Οικονομάκη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Φυλής.

«Ο Αντιδήμαρχος, αφού ενημέρωσε το Δήμαρχο Χρήστο Παππού, κατέβηκε, με τη βοήθεια γερανού, στον πυθμένα του καναλιού και ανέσυρε τον ηλικιωμένο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ο Δήμος Φυλής ενημέρωσε την οικογένειά του και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του» προσθέτει η ανακοίνωση.

Πρόκειται για μια από τις πολλές περιπτώσεις στις οποίες παρεμβαίνει, άμεσα, η Πολιτική Πορστασία του Δήμου, επισημαίνει η ίδια ανακοίνωση. Έχουν προηγηθεί, πολλές περιπτώσεις διασώσεων ανθρώπων, από φυσικές καταστροφές, αλλά και ζώων.

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας. Δεν θα κουραστώ, όμως, να επαναλαμβάνω, ότι στην Πολιτική Προστασία η πρόληψη είναι το παν και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει, όλοι μας, να κινηθούμε. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική που κινήθηκαν ταχύτατα», δήλωσε ο Μιχάλης Οικονομάκης.

