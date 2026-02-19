Επιχείρηση διάσωσης δύο ορειβατών στον Παρνασσό – Χάθηκαν λόγω ομίχλης
Οι ορειβάτες φαίνεται ότι χάθηκαν στην τοποθεσία Γεροντόβραχος στον Παρνασσό καθώς αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης.
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και εθελοντικών οργανώσεων είναι σε εξέλιξη στον Παρνασσό και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γεροντόβραχου.
Σύμφωνα με τo lamiareport δύο άτομα ηλικίας 47 και 44 ετών, αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν το δρόμο της επιστροφής προς Αράχωβα.
Μεγάλη κινητοποίηση
Αναζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18:50’ και αφού στάθηκε αδύνατο να βρουν μονοπάτι.
Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους, έχουν κινητοποιηθεί άνδρες της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα), της Π.Υ. Λιβαδειάς, με συνολικά 13 άτομα, καθώς και τρεις εθελοντικές οργανώσεις με 16 άτομα, που γνωρίζουν την περιοχή ως το παλιό χιονοδρομικό κέντρο και το καταφύγιο Δέφνερ.
Το βουνό στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πλούσιο χιόνι και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες ειδικά όταν πέσει ο ήλιος.
upd: Σε νεότερη ενημέρωση, γνωστοποιήθηκε ότι οι ορειβάτες έχουν επικοινωνήσει με τις Αρχές και ότι είναι καλά στην υγεία τους.
