Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης – Ορειβάτης εγκλωβίστηκε και έδωσε στίγμα μέσω 112
Ελλάδα 21 Δεκεμβρίου 2025 | 08:30

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης – Ορειβάτης εγκλωβίστηκε και έδωσε στίγμα μέσω 112

Ο ορειβάτης επιχείρηση να προσεγγίσει την κορυφή του Ολύμπου χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και εγκλωβίστηκε από την έντονη χιονόπτωση

Σύνταξη
Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για Μολδαβό υπήκοο, ο οποίος εγκλωβίστηκε προσπαθώντας να ανέβει στην κορυφή. Ο ορειβάτης απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, στο Λιτόχωρο, επιχειρώντας ανάβαση χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το στίγμα που έδωσε, ο ορειβάτης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε υπολογίσει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την έντονη χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Ο ίδιος ειδοποίησε το 112, έδωσε το στίγμα του σύμφωνα με το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο.

Όπως αναφέρεται, είναι καλά στην υγεία του και οι διασώστες προσπαθούν να τον προσεγγίσουν με ασφάλεια ώστε να τον μεταφέρουν εγκαίρως σε προστατευμένο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Startups: Πρόοδος στη βιτρίνα και κενό στην ανάπτυξη

Startups: Πρόοδος στη βιτρίνα και κενό στην ανάπτυξη

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
Κύκλωμα ναρκωτικών: Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο» και η καβάτζα στη Νέα Χαλκηδόνα
Πώς δρούσαν 20.12.25

Κύκλωμα ναρκωτικών: Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο» και η καβάτζα στη Νέα Χαλκηδόνα

Ναρκωτικά σε σχολικές εκδρομές, ξύλο, βασανιστήρια σε μη υπάκουα μέλη και πρόστιμα για ανυπακοή. Το κύκλωμα ναρκωτικών είχε αυστηρούς κανόνες για τα μέλη του.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής
Ελλάδα 20.12.25

Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής

Εχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Σύνταξη
Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση
Δεν υποχωρούν 20.12.25

Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα μπλόκα, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση
Ελλάδα 20.12.25

Ο ελληνικός δήμος που δίνει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για... κάθε νεογέννητο

Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στις οικογένειες που ζουν ήδη στον Δήμο Σουλίου όσο και σε νέα ζευγάρια που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μην τον εγκαταλείψουν

Σύνταξη
e-ΕΦΚΑ: Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
Αυξάνονται και πληθύνονται 21.12.25

Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»

Αύξηση 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος κατέγραψαν οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ - Το ποσό των οφειλών που το ΚΕΑΟ χαρακτηρίζει χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση που τα λέει όλα σχετικά με το πεντακάθαρο πέναλτι που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις του ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;
Οι κίνδυνοι 21.12.25

Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;

Ποια ζητήματα έφερε στο προσκήνιο η υπόθεση του δανού δότη, το σπέρμα του οποίου φέρει την επικίνδυνη για καρκίνο γονιδιακή μετάλλαξη και πώς μπορούν να επιλυθούν

Μάρθα Καϊτανίδη
Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ
Κορυφώνεται η ένταση 21.12.25

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς Μαδούρο και Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Σύμφωνα με το Axios, το Καράκας επιτρέπει στις ΗΠΑ να κατασχέσουν πετρελαιοφόρα, σηκώνοντας το γάντι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι
Ευάγγελος Νικολαϊδης 21.12.25

Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι

Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις που έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ. Ο Ευάγγελος Νικολαϊδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας, μιλά στο in και εξηγεί τη μεγάλη εικόνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα
«Εθνική ανάγκη» 21.12.25

Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα

«Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκλάπη 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες και δόθηκε στους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες δείχνει το πρόσωπο της κυβέρνησης», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

