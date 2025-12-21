Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης – Ορειβάτης εγκλωβίστηκε και έδωσε στίγμα μέσω 112
Ο ορειβάτης επιχείρηση να προσεγγίσει την κορυφή του Ολύμπου χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και εγκλωβίστηκε από την έντονη χιονόπτωση
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για Μολδαβό υπήκοο, ο οποίος εγκλωβίστηκε προσπαθώντας να ανέβει στην κορυφή. Ο ορειβάτης απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, στο Λιτόχωρο, επιχειρώντας ανάβαση χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Σύμφωνα με το στίγμα που έδωσε, ο ορειβάτης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε υπολογίσει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την έντονη χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Ο ίδιος ειδοποίησε το 112, έδωσε το στίγμα του σύμφωνα με το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο.
Όπως αναφέρεται, είναι καλά στην υγεία του και οι διασώστες προσπαθούν να τον προσεγγίσουν με ασφάλεια ώστε να τον μεταφέρουν εγκαίρως σε προστατευμένο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.
