Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
AI 13 Μαρτίου 2026, 22:39

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει για τα καλά στον μαγικό κόσμο των παιδιών, με ευφάνταστα παιχνίδια που κατακλύζουν πλέον τα ράφια των καταστημάτων. Κάποια, μάλιστα, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν διαλόγους με τα παιδιά και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους ανταποκρινόμενα σε αυτά – τουλάχιστον έτσι διατείνονται οι κατασκευαστές τους.

Τα AI παιχνίδια αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κοινωνικό και φανταστικό παιχνίδι, λένε οι ειδικοί

Μπορεί, ωστόσο, ένα παιχνίδι να αντικαταστήσει το ανθρώπινο συναίσθημα στα μάτια ενός μικρού παιδιού; Στο ερώτημα αυτό απαντά μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ για τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης, με τους ερευνητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το αρκουδάκι Kumma της FoloToy, το οποίο τροφοδοτούνταν από το GPT-4o. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι το αρκουδάκι αποκρινόταν στο πώς μπορείς να βρεις δυνητικά επικίνδυνα παιχνίδια ή συμμετείχε σε σεξουαλικού περιεχομένου συνομιλίες, με αποτέλεσμα η OpenAI να αναστείλει τη συνεργασία της με την εταιρεία των παιχνιδιών, λόγω παραβίασης πολιτικών ασφαλείας.

Η μελέτη του Κέιμπριτζ, που παρουσιάζει ο Guardian, πάει ένα βήμα παραπέρα και εξετάζει την ποιότητα της συναισθηματικής απόκρισης που υποτίθεται ότι διαθέτουν κάποια παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάλυση των στοιχείων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κοινωνικό και φανταστικό παιχνίδι, παρερμηνεύουν τα παιδιά και αντιδρούν ανάρμοστα στα συναισθήματά τους.

Μπορούμε να φανταστούμε την απογοήτευση της 5χρονης Σάρλοτ από την κουβέντα που είχε με τον Gabbo, ένα AI παιχνίδι με πρόσωπο που αναπαριστά οθόνη υπολογιστή. Η μικρή άρχισε να του μιλά για την οικογένειά της, ότι έκανε ένα σχέδιο με καρδιά γι’ αυτούς, αλλά και για όσα την κάνουν χαρούμενη. Όταν, όμως, μέσα στον ενθουσιασμό της που μπορούσε να του μιλάει για όλα του είπε «Gabbo, σε αγαπώ», η συνομιλία διακόπηκε απότομα.

Η απόκριση του Gabbo ήταν εντελώς αφύσικη, ίσως να ακούστηκε και σκληρή στα αυτιά ενός μικρού παιδιού: «Ως φιλική υπενθύμιση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι αλληλεπιδράσεις τηρούν τις παρεχόμενες οδηγίες. Πείτε μου πώς θα θέλατε να συνεχίσουμε».

Σε άλλο περιστατικό κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 3χρονος Τζος ρωτούσε επανειλημμένα τον Gabbo αν είναι λυπημένος για να πάρει την απάντηση «νιώθω υπέροχα, τι σκέφτεσαι;». «Είμαι λυπημένος» είπε τότε ο μικρούλης, μα το AI παιχνίδι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την εκδήλωση συναισθήματος όπως θα το έκανε ένας άνθρωπος. «Μην ανησυχείς! Είμαι ένα χαρούμενο μποτάκι. Ας συνεχίσουμε τη διασκέδαση. Για τι να μιλήσουμε τώρα;» απάντησε…

Απαιτείται αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο

Δεδομένων των ευρημάτων, οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι που συμμετείχαν στη μελέτη ζητούν πλέον να επιβληθούν αυστηρότεροι κανονισμοί και νέα σήμανση ασφαλείας για τα παιχνίδια AI που «συνομιλούν» με μικρά παιδιά. Έτσι, όπως εξηγούν, θα διασφαλιστεί η ψυχολογική ασφάλεια περιορίζοντας την ικανότητα των παιχνιδιών να καλλιεργούν φιλικές σχέσεις και άλλους ευαίσθητους συναισθηματικούς δεσμούς με μικρά παιδιά.

«Επειδή αυτά τα παιχνίδια μπορεί να παρερμηνεύσουν συναισθήματα ή να αντιδράσουν ανάρμοστα, τα παιδιά ενδέχεται να μείνουν χωρίς παρηγοριά από το παιχνίδι και χωρίς συναισθηματική υποστήριξη από έναν ενήλικα», δήλωσε η δρ Έμιλι Γκούντακρ, αναπτυξιακή ψυχολόγος στη σχολή εκπαίδευσης του Κέιμπριτζ, αναφερόμενη σε παιχνίδια όπως ο Luka, που παρουσιάζεται ως AI φίλος για τη γενιά Alpha, και το Grem, που έχει φωνή της τραγουδίστριας Grimes.

Η καθηγήτρια Τζένι Γκίμπσον, συν-συγγραφέας της μελέτης, σημείωσε από την πλευρά της ότι η έρευνα έδειξε ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις εταιρείες τεχνολογίας, ότι θα κάνουν το σωστό. Οπότε, «σαφή, αυστηρά, καθορισμένα πρότυπα θα βελτίωναν σημαντικά την εμπιστοσύνη τους».

Τι λένε οι ειδικοί προσχολικής αγωγής

Το Gabbo, το οποίο κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία Curio που συνεργάστηκε με το Κέιμπριτζ στην εν λόγω μελέτη, δοκιμάστηκε σε συνομιλίες με 14 παιδιά ηλικίας τριών έως πέντε ετών.

Οι επαγγελματίες προσχολικής αγωγής που κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επίδραση παιχνιδιών AI που μπορούν να «ακούσουν» και να ανταποκριθούν, εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσσαν να έχουν στα παιδιά. Έκαναν λόγο για πιθανή υποβάθμιση της ικανότητας των παιδιών να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο παιχνίδι αλλά και για αβεβαιότητα και φόβο για το πού καταλήγουν τα δεδομένα από τις συνομιλίες τους, ειδικά αν αρχίσουν να εμπιστεύονται τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σαν να είναι φίλοι τους.

«Το παιχνίδι δεν μπορούσε να καταλάβει πότε το παιδί χρησιμοποιούσε τη φαντασία του», εξήγησε η Γκούντακρ. «Όταν ένα παιδί έλεγε ‘κοίτα, σου έφερα ένα δώρο’, αυτό απαντούσε ‘δεν μπορώ να δω το δώρο. Δεν έχω μάτια’. Ως ενήλικας, είναι απολύτως προφανές ότι ακόμα και αν είχα κλειστά μάτια, θα καταλάβαινα ότι ήταν παιχνίδι φαντασίας».

Η έρευνα εγείρει ανησυχίες ότι τα παιχνίδια AI θα μπορούσαν να αποδυναμώσει τον «μυ» των παιδιών που καλλιεργεί τη φαντασία τους. «Κάτι που απασχολούσε αρκετά τόσο τους επαγγελματίες της προσχολικής αγωγής όσο και τους γονείς με τους οποίους μιλήσαμε ήταν το γεγονός ότι τα παιδιά δεν χρειάζεται πια να φαντάζονται και ότι το παιχνίδι μπορεί να τα απομακρύνει από αυτή τη συνήθεια» συνέχισε η ερευνήτρια.

Και πρόσθεσε: «Θα ήλπιζα ότι αυτά τα παιχνίδια AI θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να εμπλακούν στα παιχνίδι φαντασίας, αλλά δεν είναι αυτό που έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα».

Από την πλευρά της η εταιρεία Curio διαβεβαίωσε ότι η ασφάλεια των παιδιών καθοδηγεί κάθε πτυχή της ανάπτυξης των προϊόντων της και πιστεύει ότι η έρευνα αυτή βοηθά στην προώθηση της κατανόησης τόσο των ευκαιριών όσο και των τρεχουσών περιορισμών των πρώιμων εμπειριών παιχνιδιού με τεχνητή νοημοσύνη.

Αν και οι υπεύθυνοι της εταιρείας παραδέχτηκαν ότι η τεχνολογία AI βρίσκεται ακόμα σε στάδιο βελτίωσης, για τους ερευνητές η αναμονή έχει κόστος. Kάθε φορά που ένα παιδί μένει χωρίς απάντηση σε μια συναισθηματική στιγμή, η ψυχική του ανάπτυξη βάλλεται. Ένα AI παιχνίδι δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν ενήλικα που δεν ήταν εκεί. Η τεχνολογία δεν μπορεί να γεμίσει συναισθηματικά κενά. Τουλάχιστον όχι ακόμα – και ίσως ποτέ.

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
ΗΠΑ 13.03.26

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

