Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στα παιδικά παιχνίδια, από αρκουδάκια μέχρι ρομπότ με ρόδες, να ανταπαντούν στα παιδιά που παίζουν με αυτά. Ομάδες υπεράσπισης των καταναλωτών όμως, προειδοποιούν τους γονείς να μείνουν μακριά από τέτοιου είδους παιχνίδια.

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια, ιδιαίτερα την χριστουγεννιάτικη περίοδο που διανύουμε, συχνά διατίθενται στην αγορά ως ελκυστικοί, διαδραστικοί σύντροφοι ή ακόμα και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στη μάθηση και την ανάπτυξη ενός παιδιού.

Αλλά τα παιχνίδια με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να πάνε στραβά με νέους και δυσάρεστους τρόπους.

Αρκουδάκια με τεχνητή νοημοσύνη που μιλάνε στα παιδιά για μπερδέματα, τοξικά μπαλόνια για πάρτι, ακόμη και λάσπη που περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες – όλα τους έχουν περάσει τις τελευταίες εβδομάδες κρύβονται κάτω από χριστουγεννιάτικα δέντρα σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό συμβαίνει παρά τους νέους κανόνες της ΕΕ που στοχεύουν να κάνουν τα παιχνίδια ασφαλέστερα από ποτέ.

Το 2025, η ΕΕ αναθεώρησε τον Κανονισμό για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών, μια «Βίβλο» για τους κατασκευαστές παιχνιδιών που έχει ως στόχο να κάνει τα παιδικά παιχνίδια λιγότερο επικίνδυνα. Ο νόμος επεκτείνει μια υπάρχουσα δέσμη νομοθεσίας, αλλάζοντας βασικές διατάξεις για να επικαιροποιήσει τους κανόνες της Ένωσης.

Παιδικά παιχνίδια: Το αρκουδάκι που μιλάει για σεξ και μαχαίρια

Το «Kumma», ένα αρκουδάκι με ηχείο αξίας 99 δολαρίων, χρησιμοποιεί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI για να διεξάγει «τόσο φιλικές συνομιλίες όσο και βαθιές συζητήσεις για να διεγείρει την περιέργεια και τη μάθηση».

Το αρκουδάκι «Kumma» της FoloToy με έδρα τη Σιγκαπούρη, τροφοδοτούμενο από το GPT-4o της OpenAI, είπε στους ερευνητές πού να βρουν δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα και συμμετείχε σε σεξουαλικές συνομιλίες, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο από την ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund με έδρα το Ντένβερ.

Η OpenAI ανέστειλε τη FoloToy για παραβίαση των πολιτικών της, οι οποίες «απαγορεύουν οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών μας για εκμετάλλευση, έκθεση σε κίνδυνο ή σεξουαλική εκμετάλλευση ατόμων κάτω των 18 ετών», σύμφωνα με εκπρόσωπο της OpenAI.

Ο Larry Wang, διευθύνων σύμβουλος της FoloToy, δήλωσε στο CNN στις 19 Νοεμβρίου ότι η εταιρεία είχε αποσύρει το αρκουδάκι και άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης από τον ιστότοπό της και διεξάγει εσωτερική έρευνα.

Ωστόσο, η FoloToy ανακοίνωσε στο X ότι επανέφερε το προϊόν «μετά από αυστηρή επανεξέταση, δοκιμές και ενίσχυση των μονάδων ασφαλείας μας».

Μπαλόνια με καρκινογόνες ουσίες

Ένα άλλο μέρος του νόμου για την ασφάλεια των παιχνιδιών περιορίζει τον τρόπο κατασκευής των παιδικών παιχνιδιών, ειδικά τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών, κάτι που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία.

Ο αναθεωρημένος νόμος για τα παιχνίδια επεκτείνει τις ισχύουσες απαγορεύσεις για τις καρκινογόνες ουσίες ώστε να συμπεριλάβει και άλλες τοξικές ουσίες, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, καθώς και μια πιο περιορισμένη απαγόρευση των λεγόμενων «χημικών ουσιών για πάντα» – εξαιρετικά ανθεκτικών συνθετικών χημικών ουσιών που μπορούν να συσσωρευτούν και να προκαλέσουν βλάβη στο ανθρώπινο σώμα.

Ορισμένες καρκινογόνες ενώσεις, όπως οι νιτροζαμίνες, μπορούν να βρεθούν σε μπαλόνια, ένα αγαπημένο αξεσουάρ για πάρτι των παιδιών που πήρε το επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης διαμάχης σε λόμπι στις Βρυξέλλες.

Η βιομηχανία φουσκωτών αντιτάχθηκε σθεναρά στον Κανονισμό για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών, ο οποίος περιορίζει αυστηρά τα επίπεδα καρκινογόνων ενώσεων στα μπαλόνια. Υποστήριξαν ότι οι υπερβολικά αυστηροί περιορισμοί θα οδηγούσαν στην έκρηξη των αγαπημένων προϊόντων, καθώς οι χημικές ουσίες είναι υποπροϊόν της ταχύτερης παραγωγής λάτεξ.

Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεδίωξε ένα πολύ χαμηλότερο όριο για όλα τα παιχνίδια, η τελική έκδοση του νόμου της ΕΕ επέλεξε μόνο μια ελαφρώς χαμηλότερη τιμή των επιπέδων νιτροζαμίνης.

Παρ ‘όλα αυτά, ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Βίκτορ Νεγκρέσκου, ο οποίος ηγήθηκε του φακέλου για την ασφάλεια των παιχνιδιών στην επιτροπή περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι οι νομοθέτες κατέληξαν σε συμβιβασμό που «ενισχύει την προστασία χωρίς να αγνοεί πρακτικές παραμέτρους για τους κατασκευαστές».

Τα φθηνά παιχνίδια και οι ανύπαρκτοι έλεγχοι

Αλλά ακόμη και καθώς η ΕΕ ολοκληρώνει τους νέους κανόνες της, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές παιχνιδιών εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο σημαντικοί είναι – δείχνοντας μια διαδικτυακή αγορά όπου δεν φαίνεται να ισχύουν κανόνες.

Σύμφωνα με αυτούς, η παρουσία μη ασφαλών παιχνιδιών κάτω από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα οφείλεται στην άνθηση των φθηνών παιχνιδιών που εισέρχονται στην ΕΕ από τις ασιατικές αγορές. Οι καταναλωτές μπορεί να λατρεύουν τις χαμηλές τιμές, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει εκπτώσεις στην ασφάλεια, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Toy Industries Europe (TIE) σε εισαγόμενα παιχνίδια.

Η ομάδα εξέτασε 70 παιχνίδια που πωλούνταν μέσω τέτοιων αγορών και διαπίστωσε ότι το 96% δεν πληρούσε τα πρότυπα της ΕΕ.

«Βρήκαμε λάσπη με επικίνδυνες χημικές ουσίες, αυξημένα επίπεδα ειδικά βορίου σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε στο Euractiv ο διευθυντής πολιτικής της TIE για την ΕΕ, Λαρς Βογκτ, αναφερόμενος σε μια δημοφιλή κατηγορία μαλακών παιχνιδιών.

Επίσης, επεσήμανε παιχνίδια με εύκολα προσβάσιμες μικρές μπαταρίες και κουδουνίστρες για μωρά με μικρά κουδουνάκια που θα μπορούσαν να αποκολληθούν – και τα δύο πιθανούς κινδύνους πνιγμού.

Το ευρύτερο ζήτημα είναι ότι η τεράστια κλίμακα του ηλεκτρονικού εμπορίου με έκπτωση κατακλύζει τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ, επομένως μόνο ένα μικρό κλάσμα των δεμάτων ελέγχεται.