Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Βιώσιμες επιλογές και στα παιχνίδια; Και όμως υπάρχουν!
Παιχνίδια 12 Δεκεμβρίου 2025

Βιώσιμες επιλογές και στα παιχνίδια; Και όμως υπάρχουν!

Φέτος, το πνεύμα των γιορτών μας καλεί για μία «πράσινη» δωρο-ανακάλυψη.

Ναταλία Κάππα
Χριστουγεννιάτικο δώρο: συνήθως ένα αντικείμενο σκεπασμένο με χάρτινο περιτύλιγμα γεμάτο αστεράκια, όπου μέσα υπάρχει ένα πλαστικό παιχνίδι, άλλοτε φωτεινό με μπαταρίες, φτιαγμένο στην άλλη άκρη του πλανήτη, συσκευασμένο σε ένα κουτί που θα καταλήξει σε κάποιο «πλαστικό νησί» του Ειρηνικού.

Και κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε: «Υπάρχει άραγε κάποιος άλλος τρόπος;» Και όμως, υπάρχει!

Τα τελευταία χρόνια, λόγω και του αυξημένου ενδιαφέροντος για τη βιωσιμότητα -ως επιλογή σε όλο το εύρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, έχει αναδειχθεί μια νέα, ζωτικής σημασίας τάση που έρχεται να δώσει το δικό της, δημιουργικό χρώμα στο εορταστικό σκηνικό: τα βιώσιμα παιχνίδια. Αυτή η νέα «πράσινη» επανάσταση έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πρωταγωνιστήσει στα ράφια των καταστημάτων, αλλά ωστόσο έχει ξεκινήσει με κάθε ενδιαφερόμενο να μπορεί να κάνει πιο συνειδητές επιλογές.

Σε αυτό τον πράσινο παιχνιδόκοσμο, η φαντασία δεν είναι πλαστική, η δημιουργικότητα δεν σπάει και η χαρά δεν αφήνει περιβαλλοντικό ίχνος. Απεναντίας, είναι μια επιστροφή στην ουσία, μια γιορτή της φύσης και της αληθινής σύνδεσης και η απτή απόδειξη ότι μπορούμε να χαρίσουμε ονειροπόλεις, χωρίς να πουλήσουμε το μέλλον τους.

Οπότε, αυτά τα Χριστούγεννα, την εποχή που η αγάπη και η ελπίδα ομορφαίνουν την ατμόσφαιρα, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τους σπόρους της περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά, κάνοντάς τα συμμέτοχους στην αλλαγή καταναλωτικής νοοτροπίας.

Τα παιδιά είναι ανοιχτά σε κάθε νέο παιχνίδι που θα τους μάθουμε, πόσο μάλλον όταν τους μυήσουμε στην ομορφιά ενός ξύλινου παιχνιδιού, ενός λούτρινου από οργανικό βαμβάκι ή στην αξία ενός μεταχειρισμένου βιβλίου.

Οι πιο βιώσιμες επιλογές είναι εδώ για όλους

Αν και πολλοί από εμάς γοητεύονται με ένα ξύλινο παιχνίδι αντίκα, πλέον υπάρχουν και νέας κοπής με ανανεωμένη αισθητική. Όταν το ξύλο, που έχει κάνει δυναμικό comeback, είναι πιστοποιημένο με σήματα όπως το FSC (Forest Stewardship Council) διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείριση των δασών.

Πλέον, θα βρείτε στην αγορά παιχνίδια από φυσικό ξύλο, βαμμένα με μη τοξικά χρώματα με βάση το νερό, που δεν είναι απλώς όμορφα και ανθεκτικά, αλλά μεταφέρουν μια αίσθηση διαχρονικότητας. Πρόκειται για τα λεγόμενα παιχνίδια-κειμήλια (heirloom toys), που περνούν από αδέλφια σε αδέλφια και από γενιά σε γενιά, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για νέες αγορές. Σε αυτά άλλωστε, η αξία δεν κρύβεται σε μπαταρίες, αλλά στην υφή, στο βάρος, στη στιβαρότητα που αντιστέκεται στο χρόνο, γιατί αυτά δεν είναι παιχνίδια που «παίζονται και ξεχνιούνται». Είναι τα παιχνίδια που περνούν από χέρι σε χέρι, που μαζεύουν αναμνήσεις, και που μέσα από τα χρόνια, αποκτούν μια μοναδική πατίνα από αγάπη.

Παράλληλα με τα ξύλινα, βλέπουμε ότι η καινοτομία έχει εισβάλει δυναμικά και με άλλα υλικά, όπως το ανακυκλωμένο πλαστικό όπου πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν πλέον συχνά από πλαστικά μπουκάλια ή δίχτυα αλιείας που συλλέγονται από τους ωκεανούς. Ακόμα, υπάρχουν τα φυσικά υφάσματα, όπως οργανικό βαμβάκι, λινό ή ανακυκλωμένο ύφασμα, για την κατασκευή κουκλών και λούτρινων, με το γέμισμά τους συνήθως να αποτελείται από υπολείμματα υφασμάτων ή ίνες καλαμποκιού, αντί για πολυεστέρα. Τέλος, μην ξεχνάμε και το φυσικό καουτσούκ, που είναι ιδανικό για παιχνίδια οδοντοφυΐας (teethers) και μπάνιου, ως μια μη τοξική και βιοδιασπώμενη εναλλακτική.

Πολύ ενδιαφέρουν επίσης έχουν τα εκπαιδευτικά σετ δημιουργίας, που ενθαρρύνουν την επαφή με τη φύση (π.χ. φύτευση, παρατήρηση), τη χειροτεχνία (DIY στολίδια, πηλός) ή ακόμα και επιστημονικά πειράματα με φυσικά υλικά.

Κυκλική οικονομία με επιλογές από «Δεύτερο Χέρι»

Οι περισσότεροι ενήλικες εξ ημών γνωρίζουμε την αξία αγοράς ενός μεταχειρισμένου βιβλίου, βινυλίου, επίπλου ακόμα και ρούχου. Πόσο εύκολα όμως θα επιλέξουμε κάτι μεταχειρισμένο για δώρο; Και όμως, επειδή η βιωσιμότητα είναι στάση ζωής, δεν θα έπρεπε να μας προβληματίζει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν εξαιρετικά διατηρημένα παιχνίδια, παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα, τα οποία μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή μέσω ανταλλαγών, bazaar ή ειδικών καταστημάτων. Μάλιστα, τα Χριστούγεννα γίνονται πολλά bazaar φιλανθρωπικού χαρακτήρα, που σημαίνει και ψήφο στην κυκλική οικονομία και ενίσχυση ενός καλού σκοπού: διπλό το όφελος!

Άυλα δώρα

Πολλές φορές, τα καλύτερα δώρα δεν είναι αντικείμενα. Υπάρχουν επιλογές που προσφέρουν ουσιαστικές εμπειρίες και γνώσεις, όπως κάποιο εργαστήριο μαγειρικής/ρομποτικής/κεραμικής/φωτογραφίας. Σκεφτείτε για παράδειγμα ένα σετ κήπου για παιδιά, με μικρά φτυάρια και γλάστρες από πηλό, που πέρα από την επαφή με τη γη, εκπαιδεύει τα μικρά μας για το πώς μεγαλώνει ένα φυτό (που θα γίνει το φαγητό μας), για τη σημασία του εδάφους και του νερού.

Διαφορετικά, υπάρχουν πάντα επιλογές σε εισιτήρια για θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή ακόμα και για ένα ταξίδι εντός και εκτός χώρας.

Οπότε, φέτος, ας κάνουμε κάτι διαφορετικό, έξω από τις συνήθεις καταναλωτικές επιλογές μας. Ας επιλέξουμε δώρα που φέρουν κάποια ιστορία, παιχνίδια με οικολογική προέλευση και εμπειρίες που θα γίνουν οι πιο όμορφες αναμνήσεις.

Αυτά τα παιχνίδια άλλωστε δημιουργούν μια συνείδηση που γίνεται μέρος της ταυτότητας του παιδιού, καθώς τους διδάσκουν να σέβονται τους πόρους, να εκτιμούν τη δημιουργία έναντι της μαζικής παραγωγής και να βλέπουν τη φύση όχι ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως πηγή ομορφιάς και δημιουργίας. Αντί για ένα ακόμη πλαστικό παιχνίδι που κάνει θόρυβο για λίγους μήνες, μπορείτε να δώσετε ένα αντικείμενο που προκαλεί τη σκέψη, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και δίνει το παράδειγμα.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το πιο πολύτιμο παιχνίδι που μπορούμε να δώσουμε σε ένα παιδί δεν χρειάζεται μπαταρίες αλλά φαντασία και αυτό είναι 100% βιώσιμο.

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
Από την Κυριακή 12.12.25

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύνταξη
Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη: «Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική»
Στο Eurogroup 12.12.25

«Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική» - Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να τα ρίχνει στην ΕΕ» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Ομοσπονδίας, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Κοντά τους 12.12.25

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να προχωρήσει και σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες

Σύνταξη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Καταπέλτης η εισαγγελέας – «Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής»
«Ένας αρχηγός» 12.12.25

«Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής» - Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή

Στο πλαίσιο της αγόρευσης, η εισαγγελέας φώτισε τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις και τον ρόλο ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό - «Εγκληματική οργάνωση» η Χρυσή Αυγή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο 12.12.25

Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία οι αγρότες έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό

Σύνταξη
Αίγιο: Αναζητείται άνδρας που επιτέθηκε σε οδηγό και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Στο Αίγιο 12.12.25

Αναζητείται άνδρας που επιτέθηκε σε οδηγό και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Προηγήθηκε διαπληκτισμός σε κεντρικό δρόμο στο Αίγιο - Όταν ο οδηγός βγήκε από το Ι.Χ., ο δράστης τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και προκάλεσε φθορές στο αμάξι του προτού διαφύγει

Σύνταξη
Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)
Conference League 12.12.25

Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)

Η νίκη της ΑΕΚ στην Τουρκία επί της Σαμσουνσπόρ της εξασφάλισε την βέβαιη πρόκριση στα πλέι-οφ του Conference League και παράλληλα... εκτόξευσε τις πιθανότητές της για το top-8 της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
Πολιτική 12.12.25

Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία»

Σύνταξη
