Τρία παιχνίδια που «σπάνε» τον πάγο και φέρνουν πιο κοντά τους καλεσμένους στο γιορτινό ρεβεγιόν

Φέτος τα Χριστούγεννα, αποφάσισες να ανοίξεις το σπίτι σου, διοργανώνοντας μία μεγάλη, γιορτινή μάζωξη για τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Και όπως είναι λογικό, από τη λίστα με τους καλεσμένους δεν λείπει κανείς από τους σημαντικούς. Έχεις συμπεριλάβει συγγενείς, φίλους, συναδέλφους από την προηγούμενη και από τη νέα απασχόλησή σου, ένα κάπως ετερόκλιτο γκρουπ ανθρώπων με το οποίο θέλεις πράγματι να μοιραστείς τις τελευταίες, πιο ζεστές και φωτεινές στιγμές του 2024.

Το επείγον ερώτημα είναι, βέβαια, πώς θα καταφέρεις να «σπάσεις» τον πάγο μεταξύ τους, ώστε να μπείτε όλοι σε γιορτινό mood και να απολαύσετε αυτό το σπιτικό ρεβεγιόν, χωρίς… awkward moments; Πώς θα τους φέρεις πιο κοντά, ώστε να καταλήξετε στο τέλος της βραδιάς να έχετε γίνει μία μεγάλη παρέα; Ξεκλέβοντας λίγο χρόνο από το socializing και τον χορό για να παίξετε παιχνίδια που θα κάνουν αξέχαστη αυτή τη σπιτική συγκέντρωση σε όλους. Μερικά από αυτά σου προτείνουμε στη λίστα που ακολουθεί.

«Ρώτησε με για…» και έλα να γνωριστούμε καλύτερα

Για να διώξεις την αμηχανία που ίσως υπάρχει ανάμεσα στους καλεσμένους σου, μπορείς να τους δώσεις αφορμές για συζήτηση, αξιοποιώντας το παιχνίδι «Ρώτησε με για…». Τι θα χρειαστεί να κάνεις; Θα ετοιμάσεις τόσες ετικέτες, όσοι θα είναι και οι καλεσμένοι που περιμένεις, ενώ σε κάθε μία από τις ετικέτες θα γράψεις και από ένα θέμα, πχ. «το πιο αισιόδοξο γεγονός της χρονιάς», «το πιο αντιπαθητικό πρόσωπο της χρονιάς», «η στιγμή του 2024 που δεν θα ξεχάσω ποτέ». Με την άφιξή τους στο ρεβεγιόν, οι καλεσμένοι σου θα πρέπει να διαλέξουν μία ετικέτα στην τύχη και να τη φορούν μέχρι τη στιγμή που θα φύγουν από το πάρτι. Έτσι, όποιος θέλει να πλησιάσει τον άλλο θα έχει μία αφορμή, δηλαδή το θέμα που αναγράφει η ετικέτα του.

So you think you can wrap, συνεργατικά και με ένα χέρι

Ξεκαρδιστικό και πανεύκολο, το συγκεκριμένο παιχνίδι όχι μόνο θα σας κάνει να λυθείτε στα γέλια, αλλά να νιώσετε και για λίγο πάλι παιδιά! Πώς παίζεται; Αρχικά, θα χρειαστεί οι καλεσμένοι σου να χωριστούν σε ζευγάρια και να δεθούν μεταξύ τους, δένοντας το δεξί χέρι του ενός ατόμου με το αριστερό του συμπαίκτη του και χρησιμοποιώντας tire up. Έπειτα, κάθε ζευγάρι θα προσπαθήσει να συνεργαστεί, να συγχρονίσει τα χέρια που είναι ελεύθερα για τυλίξει όσο πιο γρήγορα μπορεί ένα δώρο. Αν δύο ζευγάρια καταφέρουν να τυλίξουν το δώρο στον σωστό χρόνο, ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα, δηλαδή εσύ, θα κρίνει πιο είναι το ζευγάρι που το έκανε καλύτερα.

Τράβα μια λέξη και βρες όσα πιο πολλά τραγούδια μπορείς

Διαχρονικό και άκρως διασκεδαστικό, το παιχνίδι με τις λέξεις και τα τραγούδια είναι πάντα μία καλή πρόταση για σπιτικές συναθροίσεις με πολλά άτομα απαρτία. Πώς παίζεται; Ετοιμάζεις χαρτάκια που αναγράφουν μία λέξη ή το όνομα ενός καλλιτέχνη και τα βάζεις σε ένα μεγάλο, βαθύ μπολ ή ένα καπέλο. Ιδανικά, τα χαρτάκια θα πρέπει να είναι τόσα, όσοι και οι καλεσμένοι σου, τουλάχιστον για να παίξετε έναν γύρο. Έπειτα, οι παρευρισκόμενοι θα χωριστείτε σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα τραβάει από ένα χαρτάκι, ενώ θα έχει περίπου 3 λεπτά να σκεφτεί όσα περισσότερα τραγούδια μπορεί τα οποία να περιέχουν τη συγκεκριμένη λέξη, εναλλακτικά, όσα περισσότερα κομμάτια θυμάται από τον καλλιτέχνη που της έλαχε. Όποια ομάδα έχει βρει τα περισσότερα κομμάτια, είναι αυτή που κερδίζει και τους πόντους. Για την καταμέτρηση, κάθε τραγούδι αντιστοιχεί και σε έναν πόντο.

Αν θέλεις, λοιπόν, να «απογειώσεις» το κέφι στο γιορτινό ρεβεγιόν σου, μην περιοριστείς στα κλασικά παιχνίδια που σου προσφέρει μία τράπουλα. Ανακάλυψε ευρηματικούς τρόπους για να περάσετε καλά, παιχνίδια που είναι εύκολα, απλά, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη ανάλυση και μπορούν να συμμετέχουν όλοι σε αυτά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.