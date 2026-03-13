Ο Τζιν Σίμονς τα βάζει με τους πολιτικοποιημένους διάσημους
Go Fun 13 Μαρτίου 2026, 21:31

«Όλοι πρέπει να ακούνε τι λένε οι ηθοποιοί και οι κωμικοί, γιατί είναι τόσο καταρτισμένοι», δήλωσε με περίσσεια ειρωνεία ο Τζιν Σίμονς, frontman των KISS.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζιν Σίμονς, frontman των KISS, δήλωσε ότι έχει βαρεθεί να ακούει τους διάσημους να μιλούν για πολιτική.

Ο μουσικός ρωτήθηκε πρόσφατα από το TMZ σχετικά με τους χολιγουντιανούς σταρ και διακεκριμένους καλλιτέχνες που εναντιώνονται στην βάναυση πολιτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Μπεν Στίλερ, ο οποίος πρόσφατα επέκρινε τον πρόεδρο, αφού ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ένα απόσπασμα από την ταινία του «Tropic Thunder» του 2008 σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν.

Οι δηλώσεις

«Όλοι πρέπει να ακούνε τι λένε οι ηθοποιοί και οι κωμικοί, γιατί είναι τόσο καταρτισμένοι», απάντησε σαρκαστικά ο Τζιν Σίμονς, πριν προσθέσει με πιο σοβαρό τόνο: «Βασικά, βουλώστε το. Κάντε την τέχνη σας και βουλώστε το. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις απόψεις τους. Αυτό περιλαμβάνει και εμένα, ποιον ψηφίζω, ποιον συμπαθώ», είπε ο Σίμονς. «Ποιοι στο διάολο νομίζετε ότι είστε;», αναρωτήθηκε.

«Οι άνθρωποι στην Αμερική δουλεύουν σκληρά για να βγάλουν τα προς το ζην και δεν θέλουν να τους κάνουν κήρυγμα άτομα που ζουν σε έπαυλη και οδηγούν Rolls-Royce. Ήρθε η ώρα όλοι όσοι ανήκουν στον χώρο του θεάματος να κλείσουν το στόμα τους και να ασχοληθούν απλώς με την τέχνη τους. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το τι σκέφτεστε. Εγώ πάντως όχι», συμπλήρωσε ο Σίμονς, ο οποίος πρόσφατα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Tραμπ μετά την αναγνώριση της μουσικής κληρονομιάς των KISS στα Kennedy Center Honors του 2025.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Τζίν Σίμονς αναφέρθηκε και στον ηθοποιό Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος έχει συμμετάσχει τόσο σε καμπάνιες όσο και διαδηλώσεις ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και την αντιμεταναστευτική πολιτική ατζέντα του Τραμπ, η οποία έχει αφήσει πίσω της νεκρούς από πυρά της ICE.

«Τι θα σκεφτόταν ο Μαρκ [Ράφαλο] για την πολιτική; Δεν με νοιάζει», είπε.

Κόντρα στις απόψεις του Τζίν Σίμονς, πολλοί επιφανείς καλλιτέχνες που παρευρέθηκαν και σε τελετές απονομής βραβείων αλλά και σε συγκεντρώσεις, αποκήρυξαν την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ και τους σπόρους διχασμού που προσπαθεί να σπείρει.

Για να αναφέρουμε μονάχα μερικούς, στα Grammy του 2026, η Μπιλί Άιλις επέκρινε την ICE ενώ παραλάμβανε το βραβείο της μαζί με τον αδελφό της, Φίνεας Ο’Κόνελ, ενώ η Τζέιν Φόντα καταδίκασε τον πόλεμο που ξεκίνησαν  ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν απευθυνόμενη σε εκατοντάδες διαδηλωτές στο κέντρο του Λος Άντζελες.

 Συμπαθεί ή δεν συμπαθεί τελικά τον πρόεδρο;

Αν και το μέλος των KISS πλέον δεν προβαίνει σε ξεκάθαρες πολιτικές δηλώσεις, σε συνέντευξη του 2016 με το περιοδικό Rolling Stone, χαρακτήρισε τον Τραμπ «καλό για το πολιτικό σύστημα».

Ωστόσο, το 2022, ο Σίμονς δήλωσε στο περιοδικό SPIN ότι ο πρόεδρος «φροντίζει μόνο για τον εαυτό του».

«Κοιτάξτε τι έκανε αυτός ο κύριος [ο Τραμπ] στη χώρα μας και πόσο την πόλωσε[…]Δεν νομίζω ότι είναι Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, με κάθε μέσο για να πετύχει τον σκοπό του. Και στις τελευταίες εκλογές, πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι τον πίστεψαν με κλειστά μάτια».

Toν Δεκέμβριο του 2025, ο Τζιν Σιμόνς άλλαξε και πάλι στάση.

Τα τρία εν ζωή μέλη των KISS — ο Πολ Στάνλεϊ,  Τζιν Σίμονς και Πίτερ Κρις — επανενώθηκαν στα βραβεία Kennedy Center Honors στην Ουάσινγκτον, λιγότερο από δύο μήνες μετά τον θάνατο του Έις Φρέιλι.

Οι μουσικοί παρευρέθηκαν στην 48η ετήσια τελετή Kennedy Center Honors, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι KISS είναι η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. Είναι μεγάλη τιμή που λαμβάνουμε το βραβείο Kennedy Center Honor», δήλωσε.

*Με πληροφορίες από: People & The Hollywood Reporter

Πλαφόν: Σε 63 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στην περιοχή

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Συνέπειες 13.03.26

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Έφη Αλεβίζου
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Ανάρτηση 13.03.26

Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Βίντεο 11.03.26

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί
Ελλάδα 13.03.26

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή όταν ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που επέβαινε στη μηχανή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του 63χρονου

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 13.03.26

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023
Επανήλθε 13.03.26

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, που θα αντικαταστήσει στη Βουλή τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει επανέλθει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και έχει ανακτήσει την κομματική του ιδιότητα, που απώλεσε τον Σεπτέμβριο του 2023

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη
Μέση Ανατολή 13.03.26

Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο Ιράκ, στη διάρκεια άσκησης κατά της τρομοκρατίας στη διάρκεια επίθεσης με drone. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «συνετή».

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Λημέρι του Λύκου 13.03.26

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
«Καμίνι φωτιάς» 13.03.26

Μετά τα περιστατικά με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο. «Μακριά από το καμίνι της φωτιάς», είπε.

Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League
Ποδόσφαιρο 13.03.26

«Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή», παραδέχθηκε ο τεχνικός της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ που κλήθηκε να εξηγήσει τις εκτός των συνόρων εμφανίσεις

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Fly Over 13.03.26

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Ελλάδα 13.03.26

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

Μίνα Μουστάκα
«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Tουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
Μηχανισμός προπαγάνδας 13.03.26

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρότεινε και τίτλους για την τηλεοπτική κάλυψη. Όπως: «Το Ιράν είναι ολοένα και πιο απελπισμένο». Και σημείωσε ότι ο ίδιος λογοδοτεί μόνο στον Θεό και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
«Τσακίστηκε» 13.03.26

Ο 63χρονος Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως»

Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό
Κόσμος 13.03.26

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας την ταχύτητα και την οργάνωση της συμμορίας.

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
Επίσκεψη σε Agrotica 13.03.26

«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Η αρχή 13.03.26

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
Περσικός Κόλπος 13.03.26

Και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο, αφού διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ την 1η Μαρτίου

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Οέο; 13.03.26

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Το πλοίο USS Tripoli, που είχε σταθμεύσει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που το συνοδεύουν, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στην εφημερίδα WSJ

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

