Ο Τζιν Σίμονς τα βάζει με τους πολιτικοποιημένους διάσημους

Ο Τζιν Σίμονς, frontman των KISS, δήλωσε ότι έχει βαρεθεί να ακούει τους διάσημους να μιλούν για πολιτική.

Ο μουσικός ρωτήθηκε πρόσφατα από το TMZ σχετικά με τους χολιγουντιανούς σταρ και διακεκριμένους καλλιτέχνες που εναντιώνονται στην βάναυση πολιτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Μπεν Στίλερ, ο οποίος πρόσφατα επέκρινε τον πρόεδρο, αφού ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ένα απόσπασμα από την ταινία του «Tropic Thunder» του 2008 σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν.

Οι δηλώσεις

«Όλοι πρέπει να ακούνε τι λένε οι ηθοποιοί και οι κωμικοί, γιατί είναι τόσο καταρτισμένοι», απάντησε σαρκαστικά ο Τζιν Σίμονς, πριν προσθέσει με πιο σοβαρό τόνο: «Βασικά, βουλώστε το. Κάντε την τέχνη σας και βουλώστε το. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις απόψεις τους. Αυτό περιλαμβάνει και εμένα, ποιον ψηφίζω, ποιον συμπαθώ», είπε ο Σίμονς. «Ποιοι στο διάολο νομίζετε ότι είστε;», αναρωτήθηκε.

«Οι άνθρωποι στην Αμερική δουλεύουν σκληρά για να βγάλουν τα προς το ζην και δεν θέλουν να τους κάνουν κήρυγμα άτομα που ζουν σε έπαυλη και οδηγούν Rolls-Royce. Ήρθε η ώρα όλοι όσοι ανήκουν στον χώρο του θεάματος να κλείσουν το στόμα τους και να ασχοληθούν απλώς με την τέχνη τους. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το τι σκέφτεστε. Εγώ πάντως όχι», συμπλήρωσε ο Σίμονς, ο οποίος πρόσφατα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Tραμπ μετά την αναγνώριση της μουσικής κληρονομιάς των KISS στα Kennedy Center Honors του 2025.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Τζίν Σίμονς αναφέρθηκε και στον ηθοποιό Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος έχει συμμετάσχει τόσο σε καμπάνιες όσο και διαδηλώσεις ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και την αντιμεταναστευτική πολιτική ατζέντα του Τραμπ, η οποία έχει αφήσει πίσω της νεκρούς από πυρά της ICE.

«Τι θα σκεφτόταν ο Μαρκ [Ράφαλο] για την πολιτική; Δεν με νοιάζει», είπε.

Κόντρα στις απόψεις του Τζίν Σίμονς, πολλοί επιφανείς καλλιτέχνες που παρευρέθηκαν και σε τελετές απονομής βραβείων αλλά και σε συγκεντρώσεις, αποκήρυξαν την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ και τους σπόρους διχασμού που προσπαθεί να σπείρει.

Για να αναφέρουμε μονάχα μερικούς, στα Grammy του 2026, η Μπιλί Άιλις επέκρινε την ICE ενώ παραλάμβανε το βραβείο της μαζί με τον αδελφό της, Φίνεας Ο’Κόνελ, ενώ η Τζέιν Φόντα καταδίκασε τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν απευθυνόμενη σε εκατοντάδες διαδηλωτές στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Συμπαθεί ή δεν συμπαθεί τελικά τον πρόεδρο;

Αν και το μέλος των KISS πλέον δεν προβαίνει σε ξεκάθαρες πολιτικές δηλώσεις, σε συνέντευξη του 2016 με το περιοδικό Rolling Stone, χαρακτήρισε τον Τραμπ «καλό για το πολιτικό σύστημα».

Ωστόσο, το 2022, ο Σίμονς δήλωσε στο περιοδικό SPIN ότι ο πρόεδρος «φροντίζει μόνο για τον εαυτό του».

«Κοιτάξτε τι έκανε αυτός ο κύριος [ο Τραμπ] στη χώρα μας και πόσο την πόλωσε[…]Δεν νομίζω ότι είναι Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, με κάθε μέσο για να πετύχει τον σκοπό του. Και στις τελευταίες εκλογές, πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι τον πίστεψαν με κλειστά μάτια».

Toν Δεκέμβριο του 2025, ο Τζιν Σιμόνς άλλαξε και πάλι στάση.

Τα τρία εν ζωή μέλη των KISS — ο Πολ Στάνλεϊ, Τζιν Σίμονς και Πίτερ Κρις — επανενώθηκαν στα βραβεία Kennedy Center Honors στην Ουάσινγκτον, λιγότερο από δύο μήνες μετά τον θάνατο του Έις Φρέιλι.

Οι μουσικοί παρευρέθηκαν στην 48η ετήσια τελετή Kennedy Center Honors, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι KISS είναι η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. Είναι μεγάλη τιμή που λαμβάνουμε το βραβείο Kennedy Center Honor», δήλωσε.

*Με πληροφορίες από: People & The Hollywood Reporter