Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.
- Το Ιράν απειλεί να πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή αν χτυπηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
- Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλέσει τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν αυξημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη
Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει έως και 40 μονάδες βάσης κάτω από το προβλεπόμενο 1,4%, ανέφερε ο επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.
Πυκνώνουν τα «σύννεφα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ προκαλεί άνοδο των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, αυξάνοντας τους φόβους για πληθωρισμό, ελλείψεις τροφίμων και οικονομική αστάθεια παγκοσμίως.
Η μακροπρόθεσμη διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και της βασικής ναυτιλιακής οδού μέσω του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, οδηγώντας σε ευρύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, δήλωσε πρόσφατα ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ελάφρυνση της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου.
Επιδιώκουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε επανάληψη της κρίσης κόστους ζωής που ακολούθησε τον απότομο πληθωρισμό και τη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.
- Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους Παριζιάνους!
- Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 12.03.2026]
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε!
- Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
- Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου
- Εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα – Πίδακες λάβας έφτασαν τα 300 μέτρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις