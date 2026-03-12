Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλέσει τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν αυξημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει έως και 40 μονάδες βάσης κάτω από το προβλεπόμενο 1,4%, ανέφερε ο επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Πυκνώνουν τα «σύννεφα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ προκαλεί άνοδο των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, αυξάνοντας τους φόβους για πληθωρισμό, ελλείψεις τροφίμων και οικονομική αστάθεια παγκοσμίως.

Η μακροπρόθεσμη διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και της βασικής ναυτιλιακής οδού μέσω του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, οδηγώντας σε ευρύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, δήλωσε πρόσφατα ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ελάφρυνση της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

Επιδιώκουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε επανάληψη της κρίσης κόστους ζωής που ακολούθησε τον απότομο πληθωρισμό και τη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.