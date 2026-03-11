newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Viral η νεαρή πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών του Τραμπ – Τα σχόλια για 12χρονη και Γκρέτα Τούνμπεργκ
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 18:43

Viral η νεαρή πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών του Τραμπ – Τα σχόλια για 12χρονη και Γκρέτα Τούνμπεργκ

Μια νεαρή πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών που βρέθηκε στη φρουρά του Ντόναλντ Τραμπ έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Εκατοντάδες σχόλια και αναρτήσεις έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες, έπειτα από την εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βενζινάδικο της Chevron στην Καλιφόρνια.

Ο λόγος ήταν η παρουσία μιας νεαρής πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών που φαίνεται να είναι μέλος της ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο:

«Μοιάζει με παιδάκι»

Αρκετοί από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη -κατά τα άλλα εντυπωσιακή- πράκτορας φαίνεται αρκετά μικρή, οριακά ανήλικη.

Ένας ανέφερε στα σχόλια κάτω από το βίντεο με την εικόνα της πράκτορα ότι μοιάζει ανήλικη. «Πώς είναι δυνατόν να είναι πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών; Μοιάζει 12 χρονών» έγραψε.

Άλλοι ανέφεραν πως μοιάζει με την ημέρα που οι γονείς παίρνουν μαζί τους στη δουλειά τα παιδιά τους, ενώ κάποιοι σχολίασαν την ομοιότητα της νεαρής με μια άλλη νεαρή, που μάχεται για την Κλιματική Αλλαγή και τα δικαιώματα των ανθρώπων, την Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι προϋποθέσεις για τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ

Αν και η εμφάνιση της νεαρής πράκτορα προκάλεσε αντιδράσεις, η αλήθεια είναι πως για να γίνει κανείς μέλος των Μυστικών Υπηρεσιών θα πρέπει να έχει συμπληρώσει μόλις το 21ο έτος της ηλικίας του.

Πέρα από το ηλικιακό όριο απαιτούνται αυστηρά προσόντα, όπως να περάσει εντατική σωματική εκπαίδευση, δοκιμασίες με πυροβόλα όπλα και αυστηρούς ελέγχους του ιστορικού του.

Έτσι, αρκετοί υπογράμμισαν στα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ότι μπορεί η εξωτερική εμφάνιση να παραπλανά, όμως για να βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, η νεαρή πράκτορας είναι άρτια εκπαιδευμένη για να προστατεύσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11.03.26

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Ιράν: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα να στοχεύσουμε», λέει ο Τραμπ
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 17:06

Ιράν: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα να στοχεύσουμε», λέει ο Τραμπ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές

«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 11.03.26

Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
