Viral η νεαρή πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών του Τραμπ – Τα σχόλια για 12χρονη και Γκρέτα Τούνμπεργκ

Εκατοντάδες σχόλια και αναρτήσεις έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες, έπειτα από την εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βενζινάδικο της Chevron στην Καλιφόρνια.

Ο λόγος ήταν η παρουσία μιας νεαρής πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών που φαίνεται να είναι μέλος της ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο:

🇺🇸 A female Secret Service agent went viral after appearing in footage as Trump was leaving in his car. She does look a bit too young I have to admit… pic.twitter.com/Gjw5TBCqJH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 11, 2026

«Μοιάζει με παιδάκι»

Αρκετοί από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη -κατά τα άλλα εντυπωσιακή- πράκτορας φαίνεται αρκετά μικρή, οριακά ανήλικη.

Ένας ανέφερε στα σχόλια κάτω από το βίντεο με την εικόνα της πράκτορα ότι μοιάζει ανήλικη. «Πώς είναι δυνατόν να είναι πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών; Μοιάζει 12 χρονών» έγραψε.

Άλλοι ανέφεραν πως μοιάζει με την ημέρα που οι γονείς παίρνουν μαζί τους στη δουλειά τα παιδιά τους, ενώ κάποιοι σχολίασαν την ομοιότητα της νεαρής με μια άλλη νεαρή, που μάχεται για την Κλιματική Αλλαγή και τα δικαιώματα των ανθρώπων, την Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι προϋποθέσεις για τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ

Αν και η εμφάνιση της νεαρής πράκτορα προκάλεσε αντιδράσεις, η αλήθεια είναι πως για να γίνει κανείς μέλος των Μυστικών Υπηρεσιών θα πρέπει να έχει συμπληρώσει μόλις το 21ο έτος της ηλικίας του.

Πέρα από το ηλικιακό όριο απαιτούνται αυστηρά προσόντα, όπως να περάσει εντατική σωματική εκπαίδευση, δοκιμασίες με πυροβόλα όπλα και αυστηρούς ελέγχους του ιστορικού του.

Έτσι, αρκετοί υπογράμμισαν στα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ότι μπορεί η εξωτερική εμφάνιση να παραπλανά, όμως για να βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, η νεαρή πράκτορας είναι άρτια εκπαιδευμένη για να προστατεύσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.