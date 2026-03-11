Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα

Είναι μια κουβέντα που γινόταν, γίνεται και θα γίνεται. Σε κάθε χώρα υπάρχει ένας κορυφαίος σύλλογος. Αυτός που ξεχωρίζει, αυτός που είναι ισχυρότερος. Πως μετριέται αυτό; Μα με τους τίτλους, τον κόσμο, την δυναμική που έχει. Για κάθε έναν προφανώς η ομάδα που αγαπάει είναι η καλύτερη. Μπορεί και η μεγαλύτερη του κόσμου, δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ότι θέλει. Όταν όμως οι τίτλοι και οι διακρίσεις «φωνάζουν» τότε η κουβέντα σταματάει εκεί. Όταν έχει ο Ολυμπιακός 48 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, περισσότερα από όλους τους άλλους μαζί, τι να πεις; Όπως προφανώς ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει διαχρονικά μεγαλύτερη δυναμική για αυτό και είναι πρώτος σε όλες τις διοργανώσεις εκτός του Σούπερ Καπ.

Κάπως έτσι με αφορμή τον πίνακα… χίλιες λέξεις, που δημοσίευσε το μεσημέρι ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δεν μπορείς παρά να μην δεις την χαοτική διαφορά των ερυθρολεύκων με τους υπόλοιπους. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός και αυτό το λένε οι τίτλοι και μια καταμέτρηση σαν και αυτή. Καλοί οι τίτλοι στα πρωταθλήματα… παραλίας βετεράνων κάτω Κηφισιάς και άλλων τέτοιων αν μη τι άλλο πρωτοποριακών «τίτλων» που καταμέτριονται για κάποιο άγνωστο πραγματικά λόγο, αλλά οι πραγματικοί «φωνάζουν» για την διαφορά.

Με τον Ολυμπιακό να έχει μια ακόμη συντριπτική διαφορά από τους υπόλοιπους στην χώρα και σε αυτή την εξαιρετική παρουσία, με αποδείξεις απτές και όχι λόγια, γύρω από τις 39 διοργανώσεις και τους πολυνίκεις. Και κάπως έτσι βλέπεις αυτό το 24 στα 39 και κατανοείς την διαφορά την ώρα που ο δεύτερος Παναθηναϊκός είναι στο… 4 με τους υπόλοιπους να δίνουν «μάχη» στο όριο για να τον πιάσουν. Το λες και…. στριπτιζ (με την καλή έννοια).