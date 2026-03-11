Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα
Σε μία σύλληψη και οκτώ προσαγωγές προχώρησαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική για υπόθεση που αφορά εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα μας.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε οικίες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη, στις προαναφερόμενες περιοχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε οικίες, κατά τη διάρκεια των οποίων προσήχθησαν τρεις Πακιστανοί, μία Ελληνίδα, ένας Ιρακινός και τρεις Τούρκοι.
Εις βάρος του υπηκόου Τουρκίας που συνελήφθη εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.
