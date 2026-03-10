Η ΕΕ δεν είναι πρόθυμη να αμβλύνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
«Οφείλουμε να διατηρήσουμε μέγιστη πίεση επί της Ρωσίας», δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ για την Οικονομία, Βάλντις Ντομπρόφσκις
- Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
- Έντεκα ημέρες πολέμου στην Μέση Ανατολή: Ο αριθμός των νεκρών ανά χώρα
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) απέρριψε την ιδέα της άμβλυνσης των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου για τη χαλάρωση των εντάσεων στις αγορές ενέργειας και τάχθηκε υπέρ της διατήρησης «μέγιστης πίεσης» επί της Ρωσίας.
«Οφείλουμε να διατηρήσουμε μέγιστη πίεση επί της Ρωσίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Οικονομία Βάλντις Ντομπρόφσκις, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίσθηκε έτοιμος για άρση ορισμένων κυρώσεων «ώστε να μειωθούν οι τιμές» του πετρελαίου.
«Νικητής στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι η Ρωσία»
Όπως τόνισε, μάλιστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, «μέχρι στιγμής, υπάρχει μόνο ένας νικητής σε αυτό τον πόλεμο και είναι η Ρωσία».
«Η Ρωσία υπονομεύει σταθερά τη θέση της Ουκρανίας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Αποκτά νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας καθώς αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας. Επωφελείται από την εκτροπή στρατιωτικών δυνατοτήτων, που θα μπορούσαν διαφορετικά να είχαν σταλεί για να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Και επωφελείται από τη μειωμένη προσοχή στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κυριαρχεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Απευθυνόμενος στους διπλωμάτες της ΕΕ από όλο τον κόσμο, ο Αντόνιο Κόστα σημείωσε ότι ο σημερινός πολυπολικός κόσμος απαιτεί πολυμερείς λύσεις και όχι σφαίρες επιρροής, όπου η πολιτική ισχύος αντικαθιστά το διεθνές δίκαιο. «Γνωρίζουμε τη νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα στην οποία η Ρωσία παραβιάζει την ειρήνη, η Κίνα διαταράσσει το εμπόριο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες», υπογράμμισε.
- Η ΕΕ δεν είναι πρόθυμη να αμβλύνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
- Στο επίκεντρο η οριοθέτηση του ποταμού Βουραϊκού
- Μπαρτζώκας σε παίκτες: «Υπάρχει εφησυχασμός μετά από νίκες με τον Παναθηναϊκό – Έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας»
- Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
- Ο Μαρτσίνιακ στο Παναθηναϊκός – Μπέτις
- Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
- «Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
- Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις