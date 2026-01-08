Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση στο Κογκρέσο ενός νομοσχεδίου για κυρώσεις που στοχεύει χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ψηφοφορία ήδη από την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Τετάρτη ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο Γκράχαμ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για το νομοσχέδιο μετά τη συνάντησή τους την Τετάρτη, όπως μετέφερε το πρακτορείο Reuters.

Το νομοσχέδιο, στο οποίο ο Γκράχαμ εργάζεται εδώ και μήνες μαζί με συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, θα επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών των ενεργειακών εξαγωγών της, λόγω της αποτυχίας της Μόσχας να διαπραγματευτεί ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

«Αυτό το νομοσχέδιο θα επιτρέψει στον Πρόεδρο Τραμπ να τιμωρήσει τις χώρες που αγοράζουν φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, τροφοδοτώντας τον πολεμικό μηχανισμό του Πούτιν», δήλωσε ο Γκράχαμ, αναφέροντας την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία ως πιθανούς στόχους της νομοθεσίας. Ο Γκράχαμ, γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια «ισχυρή υπερκομματική ψήφο» για τη νομοθεσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ χτυπούν την Κίνα και την Ινδία για τις εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Οι ηγέτες της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν αναβάλει την ψήφιση της νομοθεσίας, καθώς ο Τραμπ προτίμησε να επιβάλει δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία, τον δεύτερο μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου στον κόσμο μετά την Κίνα.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι ο Τραμπ θα υπογράψει τη νομοθεσία εάν ψηφιστεί, αλλά θα επιμείνει σε συγκεκριμένη διατύπωση που θα διασφαλίζει ότι θα ελέγχει ο ίδιος το ύψος και την επιβολή των κυρώσεων.

Οι συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία έχουν επιταχυνθεί από τον Νοέμβριο. Την Τρίτη, οι ΗΠΑ υποστήριξαν μια ευρεία συμμαχία των συμμάχων της Ουκρανίας, δεσμευόμενες να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας που, σύμφωνα με τους ηγέτες, θα περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την υποστήριξη της χώρας σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει ακόμη δείξει προθυμία να κάνει παραχωρήσεις, μετά την πίεση του Κιέβου για αλλαγές σε μια πρόταση των ΗΠΑ που αρχικά υποστήριζε τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας. Η Μόσχα δεν έχει επίσης δώσει κανένα δημόσιο σημάδι ότι θα δεχόταν μια ειρηνευτική συμφωνία με τις εγγυήσεις ασφάλειας που προβλέπουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας.