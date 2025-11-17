Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί καταρτίζουν σχέδιο νόμου δυνάμει του οποίου θα επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συνδιαλλάσσεται με τη Ρωσία και πρόσθεσε πως το μέτρο ενδέχεται να συμπεριλάβει το Ιράν (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Τραμπ στη διάρκεια των δηλώσεων).

«Οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις»

«Οπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. «Μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό», τόνισε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

🇺🇸🇷🇺 TRUMP: DEALING WITH RUSSIA? THE SANCTION HAMMER IS COMING FOR YOU Reporter: «Is it time for Congress to move legislation that puts pressure on Russia and puts pressure on Putin?» Trump: «I hear they’re doing that, and that’s okay with me. The Republicans are putting in… https://t.co/o342ixmNmv pic.twitter.com/MRtnJaLBTd — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2025

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Να ενωθούν μαζί μας»

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».