Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
26.12.2025 | 20:18
Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Διεθνής Οικονομία 26 Δεκεμβρίου 2025 | 17:50

Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Κίνα, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών της, γνωστοποίησε σήμερα Παρασκευή ότι επιβάλλει κυρώσεις σε 10 ιδιώτες και 20 αμερικανικές εταιρείες άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του υποκαταστήματος της Boeing (BA.N) στο Σεντ Λούις, για την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Για «κόκκινη γραμμή» μιλά η Κίνα σε σχέση με τον εξοπλισμό της Ταϊβάν από τις ΗΠΑ

Τα μέτρα παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι ιδιώτες και οι εταιρείες στην Κίνα και απαγορεύουν στους εγχώριους οργανισμούς και τους ιδιώτες να συναλλάσσονται μαζί τους, όπως ανέφερε το κινέζικο υπουργείο.

Τα άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής της εταιρείας άμυνας Anduril Industries και εννέα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών στις οποίες έχουν υποβληθεί κυρώσεις, απαγορεύεται επίσης να εισέλθουν στην Κίνα, πρόσθεσε το ΥΠΕΞ της ασιατικής χώρας.

Άλλες εταιρείες που έχουν στοχοποιηθεί είναι η Northrop Grumman Systems Corporation και η L3Harris Maritime Services.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Γιατί η Κίνα προχώρησε τώρα σε αυτές τις κυρώσεις

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, το μεγαλύτερο πακέτο όπλων που έχει παραδώσει ποτέ η Αμερική στο νησί, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου, όπως αναφέρει το Reuters.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί τον πυρήνα των βασικών συμφερόντων της Κίνας και την πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να ξεπεραστεί στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια που υπερβαίνει τα όρια στο ζήτημα της Ταϊβάν θα αντιμετωπιστεί με σκληρή αντίδραση από την Κίνα», τόνισε ο ίδιος, προτρέποντας τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις «επικίνδυνες» προσπάθειες να εξοπλίσουν το νησί.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως μέρος της επικράτειάς της, κάτι που η Ταϊπέι απορρίπτει.

Το Reuters τονίζει ότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες εκ νόμου να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα για την άμυνά της, αν και οι πωλήσεις όπλων αποτελούν μια διαρκή πηγή έντασης με την Κίνα.

World
Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;
Άλλαξαν οι εποχές 26.12.25

H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;

Η Ελβετία για χρόνια βασιζότανε σε ένα σύστημα που την κρατούσε αποστασιοποιημένη και ασφαλή. Σήμερα, πανίσχυροι οικονομικοί παράγοντες της χώρας έρχονται να ταράξουν τα ήρεμα νερά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Προϋπολογισμό-ρεκόρ 665 δισ. ευρώ εγκρίνει η κυβέρνηση
Ανησυχία αγορών 26.12.25

Προϋπολογισμός άνευ προηγουμένου 665 δισ. ευρώ για την Ιαπωνία

Προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 665 δισ. ευρώ (122,3 τρισ. γεν) για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Απριλίου 2026 ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, με πρόβλεψη δαπανών 9 τρισ. γεν για την άμυνα.

Σύνταξη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος;
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος; - Τι αποκαλύπτει έρευνα

Νέα έκθεση του think tank Resolution Foundation αποκαλύπτει πως το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους υπόλοιπους εντείνεται, με τις αποταμιεύσεις να αδυνατούν να το καλύψουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ελλάδα 26.12.25

Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Εντοπίστηκε εξάρτημα ΙΧ που ερευνάται

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φέρεται να έχει βρεθεί σε μεγάλο υψόμετρο ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων.

Σύνταξη
Μπλόκα: Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες – Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια
Μπλόκα 26.12.25

Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες - Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια

Σε θέσεις μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές» διαμηνύουν στην κυβέρνηση. Μπαράζ συσκέψεων και μηνύματα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών
Νέα εξέλιξη 26.12.25

Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ ο Ζελένσκι αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών

Τι δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios - Τι ελπίζει να βγει από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Κυριακή - Η προϋπόθεση για το δημοψήφισμα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα
Ελλάδα 26.12.25

Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα

O αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης -ηγετική φυσιογνωμία του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη- αναφέρθηκε εκ νέου στις κατηγορίες που του προσάπτουν δηλώνοντας καθαρός σαν «τζάμι», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

Σύνταξη
Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα – Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα
«Έργο σε εξέλιξη» 26.12.25

Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα - Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα

Μια νέα, μνημειώδης έκθεση στη Βιέννη εξερευνά τον πρωτοποριακό οπτικό κόσμο του σχεδιαστή Helmut Lang και τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες με τους Τζένι Χόλτσερ, Λουίζ Μπουρζουά και Ρόμπερτ Μάπλθορπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους οι αγνοούμενοι ορειβάτες
Τραγικό τέλος 26.12.25

Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα οι αγνοούμενοι ορειβάτες στα Βαρδούσια

Οι τρεις φίλοι που αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για να κάνουν ορειβασία βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους - Στα Βαρδούσια επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26.12.25

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Βάιος Μπαλάφας
Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
Τι του λείπει; 26.12.25

Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»

Προς τιμήν του Τραμπ, φαίνεται να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε μεγάλες στρατιωτικές συγκρούσεις, αλλά πέρα από τα «ένστικτα», ο καθηγητής Στήβεν Γουόλτ επιμένει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο για να τις τερματίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;
Φήμες λένε 26.12.25

Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;

Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες που θέλουν τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Κρίστιαν Πούλισικ να διατηρούν σχέση, με τα social media και τα διεθνή μέσα να γεμίζουν σενάρια για ένα απρόσμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον κόσμο του Χόλιγουντ και του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
«Πλαστικό χρήμα»: Άλμα στη χρήση καρτών τη δεκαετία 2015-2024
2015-2024 26.12.25

Η «επέλαση» του πλαστικού χρήματος - Η δεκαετία των μεγάλων αλλαγών

Η μετάβαση από τα μετρητά στο «πλαστικό χρήμα» (κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια) δεν είναι πλέον μια απλή τάση, αλλά μια πλήρης δομική αλλαγή στην καθημερινή οικονομία. Η ελληνική πραγματικότητα και η «εκτόξευση» τη δεκαετία 2015-2024.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο
Περιβάλλον 26.12.25

2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνάντησε την πολιτική αδράνεια σε μια χρονιά έντονης κλιματικής κρίσης - Ενώ τα ακραία φαινόμενα σάρωναν τον πλανήτη, οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάστηκαν σκληρά

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 26.12.25

Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Στην κυβέρνηση επιμένουν στις «διαχρονικές παθογένειες» με τις επιδοτήσεις αλλά την ίδια ώρα γίνεται λόγος για οικονομικό σκάνδαλο και επιχειρείται να εμφανιστούν οι αγρότες ως οι απόλυτα ευνοημένοι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!
Ποδόσφαιρο 26.12.25

O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!

Η Μπριζ νίκησε 5-3 τη Γκενκ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) σε ένα τρομερό ματς για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να μοιράζει τρεις ασίστ και να περνάει τέταρτος στη συνολική λίστα για το 2025 στον κόσμο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
