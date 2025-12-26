Η Κίνα, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών της, γνωστοποίησε σήμερα Παρασκευή ότι επιβάλλει κυρώσεις σε 10 ιδιώτες και 20 αμερικανικές εταιρείες άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του υποκαταστήματος της Boeing (BA.N) στο Σεντ Λούις, για την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Για «κόκκινη γραμμή» μιλά η Κίνα σε σχέση με τον εξοπλισμό της Ταϊβάν από τις ΗΠΑ

Τα μέτρα παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι ιδιώτες και οι εταιρείες στην Κίνα και απαγορεύουν στους εγχώριους οργανισμούς και τους ιδιώτες να συναλλάσσονται μαζί τους, όπως ανέφερε το κινέζικο υπουργείο.

Τα άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής της εταιρείας άμυνας Anduril Industries και εννέα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών στις οποίες έχουν υποβληθεί κυρώσεις, απαγορεύεται επίσης να εισέλθουν στην Κίνα, πρόσθεσε το ΥΠΕΞ της ασιατικής χώρας.

Άλλες εταιρείες που έχουν στοχοποιηθεί είναι η Northrop Grumman Systems Corporation και η L3Harris Maritime Services.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

China sanctions US defence firms, individuals over arms sales to Taiwan https://t.co/tFuRR1Tlpk https://t.co/tFuRR1Tlpk — Reuters (@Reuters) December 26, 2025

Γιατί η Κίνα προχώρησε τώρα σε αυτές τις κυρώσεις

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, το μεγαλύτερο πακέτο όπλων που έχει παραδώσει ποτέ η Αμερική στο νησί, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου, όπως αναφέρει το Reuters.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί τον πυρήνα των βασικών συμφερόντων της Κίνας και την πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να ξεπεραστεί στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια που υπερβαίνει τα όρια στο ζήτημα της Ταϊβάν θα αντιμετωπιστεί με σκληρή αντίδραση από την Κίνα», τόνισε ο ίδιος, προτρέποντας τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις «επικίνδυνες» προσπάθειες να εξοπλίσουν το νησί.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως μέρος της επικράτειάς της, κάτι που η Ταϊπέι απορρίπτει.

Το Reuters τονίζει ότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες εκ νόμου να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα για την άμυνά της, αν και οι πωλήσεις όπλων αποτελούν μια διαρκή πηγή έντασης με την Κίνα.