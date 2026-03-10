Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ντένβερ Νάγκετς 129-126: Απίθανος Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, καθάρισε με buzzer beater (vid)
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ λύγισαν τους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς επικράτησαν με 129-126 χάρη σε buzzer beater του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
Μεγάλη νίκη για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επί των Ντένβερ Νάγκετς με 129-126, χάρη σε buzzer beater του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που «μίλησε» στο φινάλε για την ομάδα του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ολοκλήρωσε το ματς με 35 πόντους και 15 ασίστ, ενώ με την επίδοσή του «έπιασε» το ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, έχοντας πετύχει για 126 σερί αγώνες πάνω από 20+ πόντους.
Σχετικά με τους Νάγκετς, ο Γιόκιτς πέτυχε triple double με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Χάρτναγουεϊ με 28 πόντους και 23 πέτυχε ο Γκόρντον, 21 ο Μάρεϊ.
Μετά τη νίκη τους οι Θάντερ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 51-15, ενώ οι Νάγκετς γνώρισαν τη δεύτερη διαδοχική τους ήττα και «έπεσαν» στο 39-26.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
Καβαλίερς-Σίξερς 115-101
Νετς-Γκρίζλις 126-115
Θάντερ-Νάγκετς 129-126
Τζαζ-Γουόριορς 119-116
Κλίπερς-Νικς 126-118
