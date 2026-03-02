Μάβερικς – Θάντερ 87-100: «Πάτησε» με 30άρα το Ντάλας ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (vids)
Οι Θάντερ επικράτησαν εκτός έδρας των Μάβερικς με 100-87 και πήραν ένα σημαντικό «διπλό» - Πρωταγωνιστής της νίκης, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που ολοκλήρωσε το ματς, με 30π.
- «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης
- Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραβίασε φανάρι και STOP, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
- Τραγωδία με 17χρονη να πέφτει στο κενό από τον 5ο όροφο
- Το 18,8% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην διαθέτει καμία γυναίκα σε ηγετική θέση
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τους Θάντερ, καθώς επικράτησαν με 100-87 των Μάβερικς, σε μία βραδιά που ξεχώρισε ξανά ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
Ο εμβληματικός SGA πέτυχε 30 πόντους στο ματς, όντας ο πρωταγωνιστής της νίκης για τους Θάντερ, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να γράφει ιστορία, αφού έχει καταγράψει ένα σπουδαίο σερί, έχοντας σημειώσει για 59 διαδοχικά παιχνίδια, τουλάχιστον 20 πόντους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σερί του Σάι με τους πόντους, αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία της λίγκας.
Αναφορικά με το ματς, άξιος συμπαραστάτης του MVP της περυσινής σεζόν, ήταν ο Τσετ Χόλμγκρεν με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Η ομάδα του Οκλαχόμα βρίσκεται στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, με ρεκόρ 47-15.
Απεναντίας, το Ντάλας, βυθίστηκε κι άλλο, με την 8η σερί εντός έδρας ήττα και την 13η συνολικά σε 15 παιχνίδια.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Νικς-Σπερς 114-89
Νετς-Καβαλίερς 102-106
Μπουλς-Μπακς 120-97
Νάγκετς-Τίμπεργουλβς 108-117
Πέισερς-Γκρίζλις 106-125
Χοκς-Μπλέιζερς 135-101
Μάτζικ-Πίστονς 92-106
Σέλτικς-Σίξερς 114-98
Μάβερικς-Θάντερ 87-100
- Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Κένι στον ΠΑΟΚ
- «Μας είπαν να κρυφτούμε και να μην πλησιάζουμε τα παράθυρα» – Σοκάρει μαρτυρία προπονητή από το Ντουμπάι
- Ο Ελ Κααμπί «καθάρισε» στις Σέρρες και έκανε ρεκόρ
- Πέθανε ο πρώτος προπονητής του Μαραντόνα στη Νάπολι
- Μπουλς – Μπακς 120-97: Ασταμάτητος ο Γκίντι και νέα ήττα για το Μιλγουόκι
- Ψάχνει αντίδραση και… διπλό στην Ποντγκόριτσα η Εθνική
- Μάβερικς – Θάντερ 87-100: «Πάτησε» με 30άρα το Ντάλας ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (vids)
- Τα δεδομένα στη Super League: «Μαίνεται» η μάχη για τα play out και την παραμονή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις