Μάβερικς – Θάντερ 87-100: «Πάτησε» με 30άρα το Ντάλας ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (vids)

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τους Θάντερ, καθώς επικράτησαν με 100-87 των Μάβερικς, σε μία βραδιά που ξεχώρισε ξανά ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο εμβληματικός SGA πέτυχε 30 πόντους στο ματς, όντας ο πρωταγωνιστής της νίκης για τους Θάντερ, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να γράφει ιστορία, αφού έχει καταγράψει ένα σπουδαίο σερί, έχοντας σημειώσει για 59 διαδοχικά παιχνίδια, τουλάχιστον 20 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σερί του Σάι με τους πόντους, αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία της λίγκας.

Αναφορικά με το ματς, άξιος συμπαραστάτης του MVP της περυσινής σεζόν, ήταν ο Τσετ Χόλμγκρεν με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Οκλαχόμα βρίσκεται στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, με ρεκόρ 47-15.

Απεναντίας, το Ντάλας, βυθίστηκε κι άλλο, με την 8η σερί εντός έδρας ήττα και την 13η συνολικά σε 15 παιχνίδια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς-Σπερς 114-89

Νετς-Καβαλίερς 102-106



Μπουλς-Μπακς 120-97

Νάγκετς-Τίμπεργουλβς 108-117

Πέισερς-Γκρίζλις 106-125

Χοκς-Μπλέιζερς 135-101



Μάτζικ-Πίστονς 92-106

Σέλτικς-Σίξερς 114-98



Μάβερικς-Θάντερ 87-100

