Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γιούτα Τζαζ 129-125: Με 46άρη Γκίλτζιους Αλεξάντερ επέστρεψαν στις νίκες (vid)
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ στην παράταση με 129 -125 – Σαρωτικός ξανά ο Γκίλτζιους Αλεξάντερ, που σταμάτησε στους 46 πόντους.
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ στην παράταση με 129-125 και επέστρεψαν στις νίκες και φυσικά παρέμειναν στην κορυφή του NBA.
«Ενορχηστρωτής» της νίκης ήταν για ακόμη μία φορά ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος σταμάτησε στους 46 πόντους.
Οι Θάντερ μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, πήραν το «θρίλερ» χάρη σε σουτ του MVP της περυσινής σεζόν, που έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί πέτυχε 9 πόντους και επί της ουσίας «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.
Ο Σάι μετά και από αυτό το παιχνίδι κόντρα στους Χόρνετς, έσπασε νέο ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 109 συνεχόμενα ματς, με πάνω από 20 πόντους.
Άξιος συμπαραστάτης του Γκίλτζιους Αλεξάντερ στον αγώνα, ήταν ο Τσετ Χόλμγκρεν με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Για τους Γιούτα Τζαζ, εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Μάρκανεν με 29 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στο NBA
Σέλτικς-Νάγκετς 110-114
Χόρνετς-Ράπτορς 96-97
Πίστονς-Μπουλς 108-93
Σίξερς-Γουίζαρντς 131-110
Χοκς-Πέλικανς 117-100
Νετς-Μάτζικ 103-104
Νικς-Κλίπερς 123-111
Γκρίζλις-Σανς 98-117
Θάντερ-Τζαζ 129-125
- Ο Ερικ Τεν Χαγκ στην Τβέντε: Επιστροφή στις ρίζες και αλλαγή ρόλου
- Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
- Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
- Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
- Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο μετά την 5άρα από την Μπαρτσελόνα
- Έγινε ανταλλαγή ο Τρέι Γιανγκ – Αποχώρησε από τους Χοκς μετά από 8 χρόνια
- «Βράζουν» στην Τότεναμ με τον Φρανκ: Εμφανίστηκε να κρατάει κούπα της Άρσεναλ (pic)
- «Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις