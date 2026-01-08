Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γιούτα Τζαζ 129-125: Με 46άρη Γκίλτζιους Αλεξάντερ επέστρεψαν στις νίκες (vid)

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ στην παράταση με 129-125 και επέστρεψαν στις νίκες και φυσικά παρέμειναν στην κορυφή του NBA.

«Ενορχηστρωτής» της νίκης ήταν για ακόμη μία φορά ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος σταμάτησε στους 46 πόντους.

Οι Θάντερ μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, πήραν το «θρίλερ» χάρη σε σουτ του MVP της περυσινής σεζόν, που έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί πέτυχε 9 πόντους και επί της ουσίας «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Σάι μετά και από αυτό το παιχνίδι κόντρα στους Χόρνετς, έσπασε νέο ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 109 συνεχόμενα ματς, με πάνω από 20 πόντους.

Άξιος συμπαραστάτης του Γκίλτζιους Αλεξάντερ στον αγώνα, ήταν ο Τσετ Χόλμγκρεν με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για τους Γιούτα Τζαζ, εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Μάρκανεν με 29 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στο NBA

Σέλτικς-Νάγκετς 110-114

Χόρνετς-Ράπτορς 96-97

Πίστονς-Μπουλς 108-93

Σίξερς-Γουίζαρντς 131-110

Χοκς-Πέλικανς 117-100

Νετς-Μάτζικ 103-104

Νικς-Κλίπερς 123-111



Γκρίζλις-Σανς 98-117

Θάντερ-Τζαζ 129-125