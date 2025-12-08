Νέα μεγάλη νίκη για τους Λέικερς (108-112), κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τους Θάντερ (101-131)
Δείτε όλη η δράση από τα βραδινά ματς στο NBA, με τη μεγάλη νίκη των Λέικερς και το σερί των Θάντερ...
Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, καθώς επικράτησαν με σκορ 112-108.
Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν είχε πρόβλημα να κάνει άλλο ένα triple double με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Μεγάλο ματς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Μάλιστα πέτυχε κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά για να υπογράψει το «διπλό».
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πέτυχαν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα καθώς επικράτησαν με 131-101 στο Γιούτα των Τζαζ. Από εκεί και πέρα, σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Νιου Γιορκ Νικς, Μπόστον Σέλτικς, Ντένβερ Νάγκετς, Μέμφις Γκρίζλις και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κόντρα σε Ορλάντο Μάτζικ, Τορόντο Ράπτορς, Σάρλοτ Χόρνετς, Μπλέιζερς και Σικάγο Μπουλς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:
Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ 106-100
Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς 113-121
Σάρλοτ Χόρνετς – Ντένβερ Νάγκετς 106-115
Μέμφις Γκρίζλις – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-96
Σικάγο Μπουλς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 91-123
Φιλαδέλφεια 76ερς – Λος Άντζελες Λέικερς 108-112
Γιούτα Τζαζ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-131
