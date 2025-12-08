Νέα μεγάλη νίκη για τους Λέικερς (108-112), κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τους Θάντερ (101-131)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, καθώς επικράτησαν με σκορ 112-108.

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν είχε πρόβλημα να κάνει άλλο ένα triple double με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Μεγάλο ματς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Μάλιστα πέτυχε κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά για να υπογράψει το «διπλό».

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πέτυχαν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα καθώς επικράτησαν με 131-101 στο Γιούτα των Τζαζ. Από εκεί και πέρα, σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Νιου Γιορκ Νικς, Μπόστον Σέλτικς, Ντένβερ Νάγκετς, Μέμφις Γκρίζλις και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κόντρα σε Ορλάντο Μάτζικ, Τορόντο Ράπτορς, Σάρλοτ Χόρνετς, Μπλέιζερς και Σικάγο Μπουλς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ 106-100

Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς 113-121

Σάρλοτ Χόρνετς – Ντένβερ Νάγκετς 106-115

Μέμφις Γκρίζλις – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-96

Σικάγο Μπουλς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 91-123

Φιλαδέλφεια 76ερς – Λος Άντζελες Λέικερς 108-112

Γιούτα Τζαζ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-131