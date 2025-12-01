«Τρένο» οι Θάντερ με 20 νίκες (115-123) – Ασταμάτητοι Ντόντσιτς-Ριβς στη νίκη των Λέικερς (133-121)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν την τρομερή πορεία τους τη φετινή σεζόν, και με τη νίκη τους με 133-121 κόντρα στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς ανέβασαν το σερί τους στις 7 νίκες. Παράλληλα, ανέβηκαν στο 15-4 και βρίσκονται μόνοι στη δεύτερη θέση της Δύσης. Από πλευράς Πέλικανς, η σεζόν δεν πηγαίνει καθόλου καλά, καθώς η ομάδα έπεσε στο 3-18 και βρίσκεται στην τελευταία θέση της ίδιας περιφέρειας.

Το δίδυμο των Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς δεν σταματάει να… τρομοκρατεί τους αντιπάλους, καθώς οι δύο τους συνδυάστηκαν για 67 πόντους, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο Σλοβένος αστέρας τελείωσε το παιχνίδι με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Αμερικανός είχε 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση για άλλη μία φορά και από τον ΝτεΆντρε Έιτον, με τον σέντερ των Λέικερς να σταματάει στους 22 πόντους και τα 12 ριμπάουντ.

Τα highlights στο Λέικερς – Πέλικανς

Από πλευράς Πέλικανς, κορυφαίος ήταν ο Μπράις Μακγκάουενς με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Σαντίκ Μπέι με 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δεν έχουν «φρένα» οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Οι πρωταθλητές έφτασαν τις 12 σερί νίκες με αυτή κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 115-123, και πλέον βρίσκονται στο 20-1 και την κορυφή της Δυτικής Περιφέρειας. Η ομάδα του Πόρτλαν συνεχίζει να «παλεύει» για μία θέση στη δεκάδα της Δύσης, καθώς έπεσε στο 8-12 και βρίσκεται στη 10η θέση.

Σε… χαμηλές πτήσεις συγκριτικά με τις προηγούμενες εμφανίσεις του έμεινε ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, με τον MVP του 2024/25 να σημειώνει 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Οι 10 πόντοι του μπήκαν στην τελευταία περίοδο, στην οποία οι Θάντερ μπήκαν στο -2 (115-123) και άμεσα ανέτρεψαν τα δεδομένα. Για τους Μπλέιζερς, ο Ντένι Αβντίγια ήταν για άλλη μία φορά εντυπωσιακός, αλλά δεν κατάφερε να χαρίσει τη δεύτερη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Θάντερ. Ο Ισραηλινός είχε ένα εντυπωσιακό triple-double, με 31 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Όλα τα αποτελέσματα του NBA

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπόστον Σέλτικς 115-117

Νιου Γιορκ Νικς – Τορόντο Ράπτορς 116-94

Φιλαδέλφεια 76ερς – Ατλάντα Χοκς 134-142

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 115-123

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σαν Αντόνιο Σπερς 125 -112

Σακραμέντο Κινγκς – Μέμφις Γκρίζλις 107-115

Λος Άντζελες Λέικερς – Νιου Όρλεανς Πέλικανς 133-121