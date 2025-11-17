sports betsson
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!
Μπάσκετ 17 Νοεμβρίου 2025 | 13:40

Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!

Οι έρευνες του ΝΒΑ για τον παράνομο στοιχηματισμό συνεχίζονται, με τη λίγκα να ζητάει αρχεία και κινητά τηλέφωνα από ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Λέικερς.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού έχει «ταράξει» τα νερά στο ΝΒΑ, με τις έρευνες να συνεχίζονται αδιάκοπα, υπό τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το «Athletic» η λίγκα αναζητεί νέες πληροφορίες σχετικά με το σκάνδαλο και για αυτό το λόγο ζήτησε από πολλές ομάδες, μεταξύ των οποίων και τους Λος Άντζελες Λέικερς, να παραδώσουν έγγραφα και διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά τηλέφωνα, ούτως ώστε να γίνει περαιτέρω έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι το σκάνδαλο ξέσπασε μετά τη σύλληψη των Τέρι Ροζίερ, Τσόνσι Μπίλαπς και Ντέιμον Τζόουνς. Ο τελευταίος, πρώην παίκτης του ΝΒΑ και συνεργάτης του Λεμπρόν Τζέιμς στους Λέικερς, είχε πρόσβαση στην ομάδα, και για αυτό το λόγο οι ερευνητές θέλουν να αναζητήσουν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων και τηλεφωνικών αρχείων, από τουλάχιστον 10 υπαλλήλους της ομάδας του Λος Άντζελες.

Τα δεδομένα για Λέικερς και συνεργάτες του ΛεΜπρόν

Σύμφωνα με πηγές του πρωταθλήματος, ο βοηθός γυμναστής των Λέικερς Μάικ Μάνσιας και ο εκτελεστικός διαχειριστής Ράντι Μιμς είναι μεταξύ των υπαλλήλων που ήδη συνεργάζονται και ήδη παρέδωσαν οικειοθελώς τα κινητά τους στους ερευνητές.

Ο Τζέιμς, ο Μάνσιας και ο Μιμς δεν έχουν κατηγορηθεί ποτέ για έγκλημα ούτε έχουν αναφερθεί ονομαστικά σε οποιοδήποτε ομοσπονδιακό έγγραφο κατηγορίας. Παρ’ όλα αυτά, ο Τζόουνς συνελήφθη τον περασμένο μήνα και κατηγορείται πως πούλησε ιδιωτικές πληροφορίες τραυματισμών σε τζογαδόρους για δύο αστέρες των Λέικερς. Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Τζόουνς χρησιμοποίησε πληροφορίες που του αποκάλυψε ένας γυμναστής της ομάδας σε μια περίπτωση.

Ο Τζόουνς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ανακάλυψε το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου 2023, ότι ένας παίκτης (αναγράφεται ως Παίκτης 3 στο δημοσίευμα) δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι των Λέικερς εναντίον των Μπακς εκείνο το βράδυ και είπε σε έναν ανώνυμο συνωμότη να ποντάρει ένα υψηλό ποσό για νίκη των Μπακς επειδή ο «Παίκτης 3» ήταν εκτός. Αυτός ο παίκτης δεν είχε κατονομαστεί ακόμα στην αναφορά τραυματισμού της ομάδας, αλλά θα έχανε το παιχνίδι. Σε εκείνο το παιχνίδι δεν αγωνίστηκε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Στις 15 Ιανουαρίου του 2024, ο Τζόουνς φέρεται να πούλησε πληροφορίες ότι ένας άλλος παίκτης τραυματίστηκε και ότι η απόδοσή του στο επερχόμενο παιχνίδι με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα επηρεαζόταν. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είπε ότι ο Τζόουνς έμαθε την πληροφορία από τον προπονητή που του είχε πει και για τον «Παίκτη 3».

Υπήρχαν και άλλες ομάδες που αναφέρθηκαν στις ομοσπονδιακές κατηγορίες για παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα γύρω από τα παιχνίδια τους, συμπεριλαμβανομένων των Ορλάντο Μάτζικ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ένας βασικός παίκτης της ομάδας είπε σε έναν παίκτη στοιχήματος ότι η ομάδα σχεδίαζε να να μην ξεκινήσει τους βασικούς της, σε ένα παιχνίδι του Απριλίου του 2023 εναντίον των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο παίκτης, που δεν αναφέρεται το όνομά του, δεν είναι πλέον στην ομάδα, σύμφωνα με τη δήλωση των Μάτζικ, την οποία ενέκρινε το ΝΒΑ πριν την κυκλοφορία της.

Παράλληλα, υπήρχαν παράνομα στοιχήματα εναντίον και των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πληροφορίες στους παίκτες του στοιχήματος παραδόθηκαν από έναν «προπονητή» με μια περιγραφή που ταιριάζει στενά με εκείνη του Μπίλαπς. Ο πρώην προπονητής των Μπλέιζερς δεν συνελήφθη για κατηγορίες σχετικά με αυτό το θέμα αλλά για συμμετοχή σε ένα σχέδιο εξαπάτησης σε παράνομα παιχνίδια πόκερ, όπως και ο Τζόουνς.

Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές του πρωταθλήματος, το ΝΒΑ κινείται προς σημαντικές αλλαγές στους κανόνες για την αναφορά των καταστάσεων τραυματισμών για τους παίκτες ως μέρος των επιπτώσεων από το συνεχιζόμενο σκάνδαλο στοιχημάτων. Θεωρητικά, τα περιστατικά γύρω από τους Λέικερς, τους Μάτζικ και τους Μπλέιζερς θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με αυστηρότερους κανόνες που καθορίζουν το πότε οι παίκτες πρέπει να κηρύσσονται τραυματίες σε πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο