Με αιχμή τον Κέλντον Τζόνσον που πέτυχε 25 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο και τον Στέφον Καστλ με 24, οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν με 130-110 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έφτασαν τις επτά διαδοχικές νίκες στο NBA για πρώτη φορά από τη σεζόν 2018-19.

Οι Σπερς, που νίκησαν δύο φορές τους πρωτοπόρους της Δύσης στο τρέχον σερί τους, πήραν επίσης 20 πόντους από τον Χάρισον Μπαρνς και 17 από τον Ντέβιν Βασέλ, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 12 πόντους χωρίς μπλοκ, βλέποντας να σταματά ένα σερί 101 αγώνων με τουλάχιστον μία τάπα.

Για την Οκλαχόμα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 33 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ, με τον Τζέιλεν Γουίλιαμς να προσθέτει 17 πόντους και 8 ασίστ, σε ένα αποτέλεσμα που άφησε τους Θάντερ με τρεις ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Στο Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, οδηγώντας τους Μάβερικς στη νίκη με 131-130 επί των Ντένβερ Νάγκετς, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο καλύτερο εκτός έδρας σερί στην ιστορία του Ντένβερ (11 νίκες).

Ο Άντονι Ντέιβις πρόσθεσε 31 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ σημαντικές βοήθειες ήρθαν από τον πάγκο. Για τους Νάγκετς, ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 31 πόντους και 14 ασίστ, ο Νίκολα Γιόκιτς άγγιξε το triple-double με 29 πόντους, 14 ασίστ και 7 ριμπάουντ, χωρίς όμως να αποτραπεί η οριακή ήττα.

Με τον Άντονι Έντουαρντς να πετυχαίνει 38 πόντους και τον Τζούλιους Ραντλ να σκοράρει τους 17 από τους συνολικά 25 του στην τέταρτη περίοδο, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 115-104 των Νιου Γιορκ Νικς και πανηγύρισαν τη 10η νίκη τους σε 12 αγώνες.

Ο Ρούντι Γκομπέρ πρόσθεσε 11 πόντους και 16 ριμπάουντ, ενώ για τη Νέα Υόρκη, που αγωνίστηκε χωρίς τους Μπράνσον και Ανουνόμπι, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πέτυχε 40 πόντους πριν αποβληθεί με φάουλ. Ο Τάιλερ Κόλεκ, στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός, είχε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τους Νικς να γνωρίζουν μόλις την τρίτη τους ήττα στα τελευταία 14 παιχνίδια.

Στο Λος Άντζελες, ο Καουάι Λέοναρντ σημείωσε 41 πόντους – season high – και ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 29, οδηγώντας τους Κλίπερς στη νίκη με 128-108 επί των Χιούστον Ρόκετς. Οι γηπεδούχοι σούταραν με εξαιρετικά ποσοστά (54,5% εντός πεδιάς και 54,1% στα τρίποντα), φτάνοντας σε δεύτερη διαδοχική νίκη για μόλις δεύτερη φορά φέτος. Για το Χιούστον, ο Κέβιν Ντουράντ είχε 22 πόντους, ενώ οι Αλπερέν Σενγκούν και Άμεν Τόμπσον πρόσθεσαν από 19, χωρίς όμως να αποτραπεί η πέμπτη ήττα στα τελευταία επτά ματς.

Τέλος, στην Ιντιανάπολις, οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 111-94 των Πέισερς και βάζοντας τέλος στο δικό τους αρνητικό σερί τριών αγώνων.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πέτυχε 24 πόντους, ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 23, ενώ οι Κάιλ Κούζμα και Μπόμπι Πόρτις συνέβαλαν καθοριστικά, με τον τελευταίο να τελειώνει το ματς με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για την Ιντιάνα, που γνώρισε την έκτη συνεχόμενη ήττα της, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τ.Τζ. ΜακΚόνελ με 16 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Πασκάλ Σιάκαμ και Άντριου Νέμπχαρντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Σαρλοτ – Ουάσινγκτον 126-109

Φιλαδελφεια – Μπρούκλιν 106-114

Ατλάντα – Σικάγο 123-126

Κλίβελαντ – Νέα Υόρκη 141-118

Ιντιάνα – Μιλγουόκι 94-111

Μαϊάμι – Τορόντο 91-112

Ντάλας – Ντένβερ 131-130

Μινεσότα – Νέα Υόρκη 115-104

Σαν Αντόνιο – Οκλαχόμα 130-110

Φοίνιξ – ΛΑ Λέικερς 132-108

Γιούτα – Μέμφις 128-137

Πόρτλαντ – Ορλάντο 106-110

Σακραμέντο – Ντιτρόιτ 127-136

ΛΑ Κλίπερς – Χιούστον 128-108