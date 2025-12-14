Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα γύρισε την κατάλληλη στιγμή για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, καθώς αγωνίστηκε στο ματς με τους Θάντερ, ήταν καθοριστικός και έστειλε την ομάδα του στον τελικό του NBA Cup, επικρατώντας με 111-109. Ο Γάλλος σταρ και η παρέα του υποχρέωσαν την Οκλαχόμα στην δεύτερη μόλις ήττα στη σεζόν, αλλά στην πιο καθοριστική, αφού θα παίξουν για την κούπα στο Λας Βέγκας κόντρα στους Νικς.

Ο Γουεμπανιάμα αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 12 αγώνες απουσίας λόγω τραυματισμού στη γάμπα και επέστρεψε εντυπωσιακά, σημειώνοντας 22 πόντους και 9 ριμπάουντ σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής. Παρά τον περιορισμό χρόνου, είχε +21 στο plus/minus, με την παρουσία του να αλλάζει πλήρως τις ισορροπίες.

Από εκεί και πέρα, οι Σπερς πήραν πολλά στην επίθεση από… πολλούς, με τον Ντέβιν Βασέλ να πετυχαίνει 23 πόντους, ενώ ΝτεΆαρον Φοξ και Στεφόν Καστλ πρόσθεσαν από 22 ο καθένας. Για τους Θάντερ, ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ ήταν πρώτος σκόρερ με 29 πόντους, ενώ Τσετ Χόλμγκρεν και Τζέιλεν Ουίλιαμς είχαν από 17. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα της Οκλαχόμα γνώρισε μόλις τη δεύτερη ήττα της φετινής σεζόν, πέφτοντας στο 24-2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα των Θάντερ στο Λας Βέγκας, καθώς πέρσι είχαν χάσει και στον τελικό του NBA Cup από τους Μπακς.

Τα highlights από το Σπερς – Θάντερ

Όσον αφορά το ματς των Νικς με τους Μάτζικ, οι πρώτοι επικράτησαν με 132-120 του Ορλάντο και έκλεισαν θέση στον μεγάλο τελικό του NBA Cup, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να κάνει… παπάδες.

Τα highlights από το Νικς – Μάτζικ

Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 40 πόντους, ρεκόρ σεζόν, και έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδηγώντας την ομάδα του στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη και ένατη στις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις. Ο Μπράνσον σκόραρε με κάθε τρόπο, ολοκληρώνοντας το ματς με 16/27 σουτ εντός πεδιάς και 8 ασίστ, ενώ πέτυχε και κρίσιμο τρίποντο στην τρίτη περίοδο.

Στο πλευρό του, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 29 πόντους, δίνοντας σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα κοντά στο καλάθι, ενώ ο Οτζι Ανουνόμπι συνέβαλε με 24 πόντους σε μια συνολικά παραγωγική βραδιά για τους Νικς.

Για το Ορλάντο, ο Τζέιλεν Σαγκς είχε 26 πόντους, με τους 25 να έρχονται στο πρώτο ημίχρονο, πριν αποχωρήσει στην τέταρτη περίοδο λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό ισχίο. Ο Πάολο Μπανκέρο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, ενώ ο Ντέσμοντ Μπέιν πρόσθεσε 18. Οι Μάτζικ αγωνίστηκαν χωρίς τον Φραντς Βάγκνερ, που παραμένει εκτός για αρκετές εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.