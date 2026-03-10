Χαλκιδική: Άγνωστοι τσιμέντωσαν πόρτες και έσπασαν τζάμια στο Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας – Μήνυση από τον δήμο
Ο δήμος Νέας Προποντίδας δηλώνει πως «το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα κατατεθεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές»
- Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
- Διεκόπη η δίκη για τα βίντεο των Τεμπών λόγω αδιαθεσίας της προέδρου
- Μετεωρίτης έπεσε σε σπίτι στη Γερμανία – Χιλιάδες αναφορές για έκρηξη στον ουρανό
- Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμών σημειώθηκαν στο Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές φθορές στις σχολικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου Νέας Προποντίδςα, άγνωστοι προχώρησαν σε τσιμεντάρισμα πορτών και κλειδαριών, σε εκτεταμένες αναγραφές συνθημάτων στους χώρους του σχολείου, καθώς και σε θραύση υαλοπινάκων.
Δεύτερο περιστατικό με βανδαλισμούς
Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχο συμβάν που σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα στο Λύκειο Νέας Καλλικράτειας, όπου προκλήθηκαν φθορές σε πόρτες και αδειάστηκαν όλοι οι πυροσβεστήρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, σημειώνει ο δήμος.
«Τα επαναλαμβανόμενα αυτά περιστατικά προκαλούν έντονο προβληματισμό και πλήττουν όχι μόνο τις σχολικές υποδομές αλλά και το αίσθημα ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας» τονίζεται στην ανάρτηση.
Ο δήμος διευκρινίζει ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα κατατεθεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων, ώστε να αποδοθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες.
Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι «πέρα από τις ποινικές διαστάσεις των πράξεων αυτών, αναδεικνύεται και ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα. Η προστασία των σχολικών χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας».
«Καλούμε την τοπική κοινωνία να συνδράμει ενεργά. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα περιστατικά, παρακαλείται να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ή τους τοπικούς αντιδημάρχους. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση σε επίπεδο οικογένειας, ώστε να καλλιεργείται ο σεβασμός προς τους δημόσιους χώρους και ειδικά προς τα σχολεία μας, που αποτελούν χώρους μάθησης, παιδείας και δημιουργίας» καταλήγει ο δήμος.
- LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
- Χαλκιδική: Άγνωστοι τσιμέντωσαν πόρτες και έσπασαν τζάμια στο Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας – Μήνυση από τον δήμο
- LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
- LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα
- Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
- Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ 1-0: «Κόκκινη» υπόκλιση στο Αλί Σάμι Γεν
- Φόβος και ανασφάλεια για τις γυναίκες στους δρόμους της Αθήνας
- Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις