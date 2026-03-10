newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
in
Wall Street: Άνοδος μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανό τέλος του πολέμου
Διεθνής Οικονομία 10 Μαρτίου 2026, 00:15

Wall Street: Άνοδος μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανό τέλος του πολέμου

Εντυπωσιακή ανατροπή στη Wall Street.

Σύνταξη
Ανέκαμψε ο S&P 500 από τις προηγούμενες απώλειες τη Δευτέρα στη Wall Street, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Η πορεία της ανατροπής

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς αυξήθηκε κατά 0,83% και έκλεισε στα 6.795,99, ενώ ο Dow Jones πρόσθεσε 239,25 μονάδες, ή 0,5%, και έκλεισε στις 47.740,80. Ο δείκτης blue-chip βγαίνει από τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του σε σχεδόν ένα χρόνο. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,38% και έκλεισε στις 22.695,95 μονάδες.

Η πορεία της ανατροπής στη Wall Street

Η εικόνα αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με τις απώλειες που παρατηρήθηκαν νωρίτερα την ίδια ημέρα. Ο Dow σημείωσε πτώση σχεδόν 900 μονάδων στο χαμηλό της συνεδρίασης, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν πτώση έως και 1,5% έκαστος.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο του CBS News, ο οποίος μοιράστηκε τα σχόλια σε μια ανάρτηση στο X, ότι «ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικά δηλωμένο χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι τα πλοία διέρχονται από το σημαντικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ και ότι «σκέφτεται να το καταλάβει».

Οι τιμές του πετρελαίου

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο έπεσε κατά 9% στα 81 δολάρια το βαρέλι μετά τις εξελίξεις, όταν είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές κατά τη διάρκεια της νύχτας σκαρφαλώνοντας έως και τα 119 δολάρια, για πρώτη φορά αυτό το όριο από το 2022, όταν οι επενδυτές αντέδρασαν στις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 8% σε σχεδόν 84 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ ξεκίνησαν το έτος κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι.

«Φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται ανοδικά», δήλωσε στο CNBC ο John Luke Tyner, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής σταθερού εισοδήματος στην Aptus Capital Advisors.
Η ευρύτερη αγορά ενισχύθηκε επίσης από την άνοδο των μετοχών των ημιαγωγών. Η Broadcom σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ η Micron Technology και η Advanced Micro Devices
σημείωσαν άνοδο 5% η καθεμία. Η Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 2%.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την απόφαση των μεγάλων παραγωγών της Μέσης Ανατολής να μειώσουν την παραγωγή τους λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε περικοπές, χωρίς όμως να διευκρινίσει το μέγεθός τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η παραγωγή του Ιράκ έχει μειωθεί κατά 70%.

Σημείο καμπής

Οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) — δηλαδή του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ — σχεδιάζουν να συναντηθούν διαδικτυακά την Τρίτη το πρωί για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απελευθέρωσης των αποθεμάτων πετρελαίου. Οι υπουργοί Οικονομικών της ομάδας συναντήθηκαν τη Δευτέρα για να συζητήσουν την απελευθέρωση, αλλά δεν έλαβαν απόφαση.

Το επίπεδο των 100 δολαρίων για το πετρέλαιο θεωρήθηκε από πολλούς στη Wall Street ως σημείο καμπής για την οικονομία, εκτός αν ο πόλεμος σταματήσει γρήγορα και οι τιμές υποχωρήσουν.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του το βράδυ της Κυριακής δήλωσε ότι η αύξηση των «βραχυπρόθεσμων τιμών του πετρελαίου» ήταν «πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, ο Τάινερ είπε: «Δεν νομίζω ότι αυτή η μικρή διακύμανση ήταν αρκετά σοβαρή ή αρκετά μακροχρόνια ώστε να ανατρέψει πραγματικά την κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη και τα κέρδη». «Φαντάζομαι ότι, εκτός αν καταστραφεί μεγάλο μέρος των υποδομών, το πετρέλαιο θα επανέλθει και θα ομαλοποιηθεί σε επίπεδα μεταξύ 65 και 75 δολαρίων [το βαρέλι], κάτι που είναι μια ευχάριστη μέση λύση για όλους», συνέχισε ο Τάινερ.

Πηγή: Ot.gr

