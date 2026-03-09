newspaper
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09 Μαρτίου 2026

Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
A
A
Spotlight

Η επίθεση κατά του Ιράν θα πλήξει περισσότερο τις ευρωπαϊκές και ασιατικές οικονομίες παρά τις ίδιες τις ΗΠΑ, οι οποίες θα καταφέρουν να μετριάσουν εν μέρει τις όποιες  επιπτώσεις χάρη στον μεγάλο εγχώριο ενεργειακό της τομέα, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στους Financial Times.

Οι ευρωπαϊκές και ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας αντιμετωπίζουν μια πολύ πιο απότομη αύξηση του πληθωρισμού

Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας φυσικού αερίου από το 2017 και πετρελαίου από το 2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι ο δικός τους ενεργειακός τομέας επωφελείται από την άνοδο των τιμών, ακόμη και αν το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό θα πληγεί σκληρά από την αύξηση του κόστους της βενζίνης και γενικότερα των καυσίμων.

Οι εκτιμήσεις

Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές και ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας αντιμετωπίζουν μια πολύ πιο απότομη αύξηση του πληθωρισμού, εν μέρει επειδή οι τιμές του φυσικού αερίου σε αυτές τις αγορές είναι πιο ασταθείς από ό,τι στις ΗΠΑ και έχουν ήδη σημειώσει άνοδο — και το καύσιμο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τις εγχώριες αγορές ενέργειας.

«Οι ΗΠΑ είναι προστατευμένες, αλλά δεν είναι απρόσβλητες από τη ζημιά», δήλωσε ωστόσο ο James Knightley της τράπεζας ING. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποστούν διακοπές στην προμήθεια βασικών εμπορευμάτων, όπως θα συμβεί αλλού, πρόσθεσε.

«Όλοι θα βρεθούν σε χειρότερη θέση, διότι η βασική αιτία είναι ότι έχει αυξηθεί το κόστος ενός βασικού παράγοντα παραγωγής», δήλωσε ο David Aikman, επικεφαλής του think tank του Εθνικού Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (Niesr). «Ωστόσο, ο αντίκτυπος θα είναι άνισος μεταξύ των χωρών».

Πώς επηρεάζουν οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας τις οικονομίες

Το αργό Brent σημείωσε άνοδο σχεδόν 30% την περασμένη εβδομάδα μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου έκλεισαν την εβδομάδα με τιμές αυξημένες περίπου κατά δύο τρίτα. Οι αυξήσεις οφείλονται στους φόβους για διαρκή διακοπή των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί η βασική αρτηρία για τη διακίνηση ενέργειας, καθώς και στις απώλειες παραγωγής σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Οι υψηλότερες τιμές, εάν διατηρηθούν, θα οδηγήσουν σε αύξηση του πληθωρισμού, θα περιορίσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και θα βλάψουν την ανάπτυξη του ΑΕΠ στις οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αναγκαστούν να διατηρήσουν τα επιτόκια σε σταθερά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και να σφίξουν την πολιτική τους, ενώ οι κυβερνήσεις θα αντιμετωπίσουν επιπλέον δημοσιονομική πίεση εάν αποφασίσουν να παρέμβουν στις αγορές ενέργειας για να μετριάσουν τον αντίκτυπο στους ψηφοφόρους.


Οι μεταβολές των τιμών της ενέργειας λειτούργησαν ως «ισχυρός μηχανισμός αναδιανομής του εισοδήματος μεταξύ των χωρών», δήλωσε στους FT ο Qian Wang, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία-Ειρηνικό στην Vanguard. Οι εξαγωγείς πετρελαίου θα εξοικονομήσουν μεγαλύτερο μέρος των απροσδόκητων κερδών, αλλά οι καταναλωτές τείνουν να μειώνουν αμέσως τις δαπάνες τους, ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές υφίστανται πλήγμα, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική παγκόσμια ζήτηση θα υποστεί πλήγμα.

Η σοβαρότητα των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το πόσο θα αυξηθούν οι τιμές, αλλά και από τη διάρκεια της αύξησης και τα μέτρα που θα λάβουν οι κυβερνήσεις για να ανακουφίσουν τους καταναλωτές.

Ποιες οικονομίες θα επηρεαστούν περισσότερο από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου

Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει την αύξηση του κόστους του αργού πετρελαίου. Αυτό θα έχει υψηλό κόστος για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Ιταλία, η Γερμανία και τη Βρετανία, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει την αύξηση του κόστους του αργού πετρελαίου

Η ανάλυση 15 οικονομιών από την Oxford Economics υποδηλώνει ότι η αύξηση του κόστους της ενέργειας θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην Ιταλία, όπου ο πληθωρισμός το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περισσότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις της εταιρείας συμβούλων. Η ευρωζώνη στο σύνολό της και η Βρετανία θα καταγράψουν αύξηση άνω της μισής ποσοστιαίας μονάδας στον προβλεπόμενο πληθωρισμό.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο θα αυξηθεί μόλις κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο Καναδάς θα επηρεαστεί λιγότερο, σύμφωνα με την ανάλυση.

Η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Κορέα είναι μεγάλοι εισαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου που μεταφέρονται από τον Κόλπο, γεγονός που τις καθιστά επίσης ευάλωτες. Η Κίνα, για παράδειγμα, εισάγει το 70-75% της κατανάλωσης αργού πετρελαίου. Μεγάλο μέρος των εισαγωγών της από τη Μέση Ανατολή διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η Κίνα μπορεί να καταφύγει σε μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και να ασκήσει πίεση στα διυλιστήρια να αναστείλουν τις εξαγωγές, καθώς προστατεύει τον εφοδιασμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να στραφεί στις εισαγωγές από τη Ρωσία.

Ο Wang υποστήριξε ότι η κινεζική κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει για να περιορίσει τη μετακύλιση της τιμής του αργού πετρελαίου στην τιμή λιανικής πώλησης της βενζίνης και ότι ένας ελαφρώς υψηλότερος πληθωρισμός μπορεί ακόμη και να είναι ευπρόσδεκτος, δεδομένης της επίμονης «αποπληθωριστικής πίεσης» στη χώρα.  Η ενίσχυση του δολαρίου που ακολούθησε την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων θα μπορούσε επίσης να ανακουφίσει την πίεση για ανατίμηση του ρενμίνμπι.

Μεγάλοι εξαγωγείς ενέργειας, όπως η Νορβηγία και ο Καναδάς, θα δουν «σαφώς πιο θετικά» αποτελέσματα, καθώς θα επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές, αποφεύγοντας παράλληλα τις απειλές για την παραγωγή και τα έσοδα που αντιμετωπίζουν οι προμηθευτές της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ, σύμφωνα με αναλυτές της Capital Economics.

Πώς επηρεάζει η αύξηση της ενέργειας τις ΗΠΑ

Η επανάσταση στις τεχνικές εξόρυξης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου μετέτρεψε τις ΗΠΑ σε ενεργειακή υπερδύναμη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καθιστώντας τις τη μεγαλύτερη παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανοί παραγωγοί θα αποκομίσουν οφέλη από τις υψηλότερες τιμές, ειδικά αν η σύγκρουση συνεχιστεί και οι τιμές παραμείνουν υψηλές. Οι μετοχές των ΗΠΑ έχουν υποστεί λιγότερη πίεση από ορισμένες αγορές στην Ευρώπη και την Ασία από την έναρξη της σύγκρουσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένοι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μικρότερη επιβάρυνση του ΑΕΠ της Βόρειας Αμερικής σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες.

Η υψηλή παραγωγή των ΗΠΑ προστατεύει εν μέρει τους καταναλωτές, ιδίως στον τομέα του φυσικού αερίου, όπου η παγκόσμια αγορά είναι κάπως κατακερματισμένη. Ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόνο ελαφρώς.

Η έλλειψη εφεδρικής ικανότητας υγροποίησης και εξαγωγής LNG θα περιορίσει την ικανότητα των αμερικανικών παραγωγών να εξάγουν φυσικό αέριο σε άλλες αγορές, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών του αμερικανικού φυσικού αερίου, δήλωσε ο David Oxley της Capital Economics, περιγράφοντας τις ΗΠΑ ως «νησί φυσικού αερίου».

Προειδοποιήσεις

Ωστόσο, στον τομέα του πετρελαίου, όπου η αγορά είναι πιο παγκόσμια, οι αμερικανοί καταναλωτές είναι πιθανό να υποστούν πιέσεις. Το αμερικανικό WTI σημείωσε την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 1983. Αυτό οδήγησε σε άνοδο των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ, οι οποίες έφτασαν τα 3,32 δολάρια ανά γαλόνι την Παρασκευή από 2,98 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2024.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν περαιτέρω άνοδο τη Δευτέρα, με το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, να σημειώνει άνοδο 25% στις ασιατικές συναλλαγές, φτάνοντας τα 116,17 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, το αμερικανικό σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο 28% στα 116,29 δολάρια.

Η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι αν η κρίση συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, οι τιμές του πετρελαίου «πιθανότατα» θα ξεπεράσουν τα υψηλά επίπεδα του 2008 και του 2022, όταν το Brent ξεπέρασε τα 147 δολάρια το βαρέλι και η βενζίνη ξεπέρασε τα 5 δολάρια το γαλόνι, αντίστοιχα. Η αύξηση των τιμών αποτελεί κίνδυνο για τον Τραμπ και απειλεί να επιδεινώσει την κρίση της οικονομικής «προσιτότητας», η οποία έχει γίνει το μεγαλύτερο μειονέκτημά του απέναντι στους ψηφοφόρους ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών της βενζίνης πλήττει σκληρά τους φτωχούς Αμερικανούς, καθώς τείνουν να εργάζονται σε θέσεις που απαιτούν περισσότερες μετακινήσεις και ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε καύσιμα.

Πώς θα επηρεαστούν οι κεντρικές τράπεζες

Τα οικονομικά εγχειρίδια υποδηλώνουν ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες μπορούν να «αγνοήσουν» τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, με το σκεπτικό ότι αυτές προκαλούν μια προσωρινή άνοδο των τιμών καταναλωτή, η οποία όμως θα υποχωρήσει εάν οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό είναι σταθερές. Καθώς κατατρώγουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, οι αυξήσεις του κόστους της ενέργειας οδηγούν τελικά σε μείωση της ζήτησης, η οποία μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του πληθωρισμού.

Ωστόσο, η πρόσφατη εμπειρία των υψηλών ποσοστών πληθωρισμού μετά την πανδημία Covid-19 και την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σημαίνει ότι οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό είναι υψηλότερες σε ορισμένες χώρες. Οι εργαζόμενοι επιδίωξαν υψηλότερες αμοιβές κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιόδου και οι εταιρείες αναθεώρησαν τις τιμολογιακές τους στρατηγικές.

Οι επενδυτές όχι μόνο βλέπουν πλέον την Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια στην ανακοίνωσή της στις 19 Μαρτίου, αλλά τη Δευτέρα τιμολόγησαν εν μέρει μια αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του 2026. Πριν από τη σύγκρουση, τα συμβόλαια ανταλλαγής τιμολογούσαν πλήρως δύο μειώσεις κατά 0,25% φέτος.

Εν τω μεταξύ, στην ευρωζώνη, οι επενδυτές στοιχηματίζουν επίσης στην πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως απάντηση στη νέα απειλή του πληθωρισμού, παρόλο που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιμένουν ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα. Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, είχε ήδη δηλώσει ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εγγύς μέλλον — μια θέση που πιθανότατα θα ενισχύσει η πιθανότητα πληθωριστικής έξαρσης.

Τι θα συμβεί με το Ιράν

Οι προβλέψεις για μείωση των επιτοκίων στην αγορά μελλοντικών συμβολαίων έχουν μειωθεί, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν σε μία έως δύο μειώσεις φέτος αντί για δύο έως τρεις, με την πρώτη να αναμένεται τον Σεπτέμβριο αντί για τον Ιούλιο. «Κατά την άποψή μας, η Fed… έχει το χρόνο να περιμένει και να δει τι θα συμβεί με το Ιράν και θα εκμεταλλευτεί πλήρως αυτό το γεγονός», δήλωσε ο Krishna Guha, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών της Evercore ISI.

Πηγή: ΟΤ.gr

World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

