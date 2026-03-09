Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας.

Λίγο νωρίτερα, υπήρξε επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τραυμάτισε 32 πολίτες –ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση– στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency.

«Η επίθεση που διαπράχθηκε από εχθρικό ιρανικό drone εναντίον της περιοχής Σίτρα τα ξημερώματα προκάλεσε 32 τραυματισμούς στις τάξεις των αμάχων», στους οποίους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και «τέσσερις είναι σοβαρά, ανάμεσά τους παιδιά που χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Έφηβη 17 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δυο παιδιά 7 και 8 ετών φέρουν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι το μικρότερο από τα θύματα είναι νήπιο δυο ετών.