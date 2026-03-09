Ιράν: «Ανεύθυνες» οι επιθέσεις του κατά των γειτόνων του, λέει ο Αραβικός Σύνδεσμος
Τα ιρανικά πλήγματα σηματοδοτούν «μια ανεύθυνη πολιτική» και «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα πρόσχημα και καμιά δικαιολογία», τονίζει ο Αραβικός Σύνδεσμος.
- Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων
- Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα – Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
- Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
- Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Αχμεντ Αμπούλ Γέιτ χαρακτήρισε χθες Κυριακή «ανεύθυνες» τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον κρατών μελών του οργανισμού και κάλεσε την Τεχεράνη να αναθεωρήσει ένα «γιγάντιο στρατηγικό λάθος» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Hadi Mizban, επάνω, συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου).
Στις 28 Φεβρουαρίου, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε στοχοθετώντας το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές εγκαταστάσεις.
Η Τεχεράνη θα πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις «προκλητικές ενέργειες ή απειλές» εναντίον γειτονικών κρατών
Τα ιρανικά πλήγματα σηματοδοτούν «μια ανεύθυνη πολιτική» και «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα πρόσχημα και καμιά δικαιολογία», υποστήριξε ο Αμπούλ Γέιτ μιλώντας ενώπιον της συνέλευσης των αράβων υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης στο Κάιρο.
Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες των χωρών του Κόλπου ανταμείφθηκαν με «προδοτικούς πυραύλους και drones».
Τα αραβικά κράτη «δεν είναι εμπλεκόμενα μέρη του πολέμου», δεν ήθελαν τον πόλεμο και δήλωσαν σαφώς ότι δεν θα επιτρέψουν το έδαφός τους ή ο εναέριος χώρος τους να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές επιχειρήσεις, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αραβικές χώρες, ανάμεσά τους το Ομάν, μεσολαβητής στις τελευταίες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και το Κατάρ και η Αίγυπτος, κατέβαλαν «σοβαρές, ειλικρινείς και συνεχείς προσπάθειες για να προφυλάξουν το σύνολο της περιοχής, περιλαμβανομένου του Ιράν, από τα δεινά του πολέμου».
«Παράνομες και απρόκλητες»
Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, των υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, επικρίνονται και καταδικάζονται οι ιρανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή ως «παράνομες και απρόκλητες», καθώς και «δειλές».
Οι υπουργοί επέκριναν την «εσκεμμένη και παράνομη» στοχοθέτηση εκ μέρους του Ιράν θέσεων αμάχων, περιλαμβανομένων αεροδρομίων και λιμανιών, ενεργειακών εγκαταστάσεων, κατοικημένων περιοχών και διπλωματικών αποστολών.
Οι υπουργοί δήλωσαν επίσης ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις «προκλητικές ενέργειες ή απειλές» εναντίον γειτονικών κρατών, περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης εκ μέρους της των πληρεξουσίων της και ένοπλων πολιτοφυλακών στην περιοχή.
Ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει 22 μέλη, τα οποία συχνά εκφράζουν με δηλώσεις μια ενιαία θέση σε διεθνείς συγκρούσεις, όμως σπάνια αποφασίζουν συγκεκριμένα μέτρα, κάτι που συνέβη κι αυτήν τη φορά.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράν: «Ανεύθυνες» οι επιθέσεις του κατά των γειτόνων του, λέει ο Αραβικός Σύνδεσμος
- Λίβανος: Η Χεμζπολά ισχυρίζεται ότι δίνει μάχη με καταδρομείς του Ισραήλ που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα
- Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
- Δυτική Οχθη: Οργή για τη δολοφονία 4 Παλαιστινίων από ισραηλινούς εποίκους
- Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Επίδομα καυσίμου
- Δύο χτυπήματα από τον Γερεμέγεφ, αλλά ο Σουηδός δεν αποβλήθηκε (vid)
- Πάπας Λέων ΙΔ’: «Να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις