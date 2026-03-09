Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό
Η Μονακό είναι υπό διάλυση, αρκετοί παίκτες είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου και ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.
Προφανώς ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα της αγοράς. Με τον Ολυμπιακό να έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα ως ένας εκ των πιθανότερων προορισμών του Μπλόσομγκεϊμ και τους Πειραιώτες να έχουν συνδεθεί πολλάκις με την περίπτωσή του. Ωστόσο, ιταλικό δημοσίευμα έρχεται να βάλει νέα δεδομένα στην υπόθεση.
Τι λένε στην Ιταλία για τον Μπλόσομγκεϊμ
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του Αλεσάντρο Μάτζι στο realolimpiamilano.com., ο παίκτης παρακολουθείται από αρκετές ομάδες. Και μία από τις ομάδες που αναφέρονται στο ρεπορτάζ είναι ο Παναθηναϊκός! Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται μεταξύ των συλλόγων που θα μπορούσαν να εξετάσουν τον Μπλόσομγκεϊμ, σύμφωνα με τον Μάτζι, ανατρέποντας όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα και δημοσιεύματα που ήθελαν τους Πειραιώτες ακόμα και φαβορί για την απόκτηση του παίκτη της Μονακό!
Ποιες είναι οι άλλες ομάδες που θα ήταν πιθανό να ενδιαφερθούν για τον 32χρονο φόργουορντ, εκτός από τον Παναθηναϊκό; Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο αυτές είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Ζάλγκιρις Κάουνας, αλλά και η Μπαρτσελόνα. Και πλέον μένει να φανεί αν ισχύουν όλα αυτά και αν όντως υπάρχει ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ.
