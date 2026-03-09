sports betsson
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09 Μαρτίου 2026, 12:44

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Η Μονακό είναι υπό διάλυση, αρκετοί παίκτες είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου και ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.

Προφανώς ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα της αγοράς. Με τον Ολυμπιακό να έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα ως ένας εκ των πιθανότερων προορισμών του Μπλόσομγκεϊμ και τους Πειραιώτες να έχουν συνδεθεί πολλάκις με την περίπτωσή του. Ωστόσο, ιταλικό δημοσίευμα έρχεται να βάλει νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Τι λένε στην Ιταλία για τον Μπλόσομγκεϊμ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του Αλεσάντρο Μάτζι στο realolimpiamilano.com., ο παίκτης παρακολουθείται από αρκετές ομάδες. Και μία από τις ομάδες που αναφέρονται στο ρεπορτάζ είναι ο Παναθηναϊκός! Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται μεταξύ των συλλόγων που θα μπορούσαν να εξετάσουν τον Μπλόσομγκεϊμ, σύμφωνα με τον Μάτζι, ανατρέποντας όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα και δημοσιεύματα που ήθελαν τους Πειραιώτες ακόμα και φαβορί για την απόκτηση του παίκτη της Μονακό!

Ποιες είναι οι άλλες ομάδες που θα ήταν πιθανό να ενδιαφερθούν για τον 32χρονο φόργουορντ, εκτός από τον Παναθηναϊκό; Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο αυτές είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Ζάλγκιρις Κάουνας, αλλά και η Μπαρτσελόνα. Και πλέον μένει να φανεί αν ισχύουν όλα αυτά και αν όντως υπάρχει ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ.

Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Κόσμος
Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Τεχεράνη

Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Τεχεράνη

inStream - Ροή Ειδήσεων
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
Κρίμα 09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι
Stories 09.03.26

Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι

Από τα απλά φυσικά σήματα μέχρι τις περίπλοκες μηχανικές συσκευές πριν το ξυπνητήρι, η ιστορία του ξυπνήματος μας δείχνει ότι οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν τρόπους να ελέγχουν τον χρόνο τους

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
Απουσία ελέγχων 09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
