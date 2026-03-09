Διαμαντοπούλου για Μέση Ανατολή: «Να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός ότι η θέση μας είναι καθαρά αμυντική»
Το σχόλιο της Άννας Διαμαντοπούλου για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και κατ΄ επέκταση στην Κύπρο
Το δικό της σχόλιο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στη Κύπρο κατέθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
Ειδικότερα η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε αρχικά ότι «για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρούσαν θα κρατήσει λίγες μέρες, το ίδιο για την Ουκρανία».
Η ίδια σχολίασε και τις κινήσεις της χώρας μας στην Κύπρο, ενώ ζήτησε δεσμεύσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο Ιράν η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι: «Όταν επρόκειτο να πέσει το καθεστώς του Σάχη, όλες οι προβλέψεις των μεγάλων αναλυτών της εποχής ήταν ότι θα τον διαδεχθούν οι Αριστεροί αξιωματικοί ή Δεξιοί», συνέχισε. «Το θέμα είναι να δούμε η χώρα τι κάνει. Να δούμε τις επιπτώσεις, την προετοιμασία, τα δικά μας προβλήματα».
Για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο
Ερωτηθείσα αμέσως μετά για το πώς σχολιάζει τις κινήσεις της χώρας μας στην Κύπρο, η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε:
«Το ΠΑΣΟΚ όταν μπαίνει θέμα Ελλάδας είναι με την Ελλάδα. Η πολιτική μας είναι πάντοτε για την υπεράσπιση της Ελλάδας και του Ελληνισμού. Θεωρούμε το ότι πήγε πρώτη η Ελλάδα και ο «Κίμων» εκεί είναι μια θετική κίνηση η οποία πρέπει αν συνοδεύεται συνεχώς από τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί, ότι δεν θα δώσει για πολεμικούς λόγους τις δικές της βάσεις και ότι η θέση μας εκεί είναι καθαρά αμυντική».
«Η σημαία είναι για εμάς η προτεραιότητα, αλλά ο σημαιοφόρος – που στην πολιτική κάθε φορά είναι ο πρωθυπουργός που εκλέγεται – πρέπει να φροντίζει για να υπάρχει στο έθνος εμπιστοσύνη και ενότητα», πρόσθεσε. Όπως είπε, υπάρχει το άρθρο 427 στην ΕΕ, το οποίο προβλέπει πως όταν απειλείται χώρα της ΕΕ, τότε σύσσωμη η Ευρώπη είναι στο πλευρό αυτής της χώρας.
«Θα περιμένουμε λοιπόν και κινήσεις από την ΕΕ, πέρα από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία», κατέληξε, μιλώντας στο ΣΚΑΙ.
