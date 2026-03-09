Αναστάτωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια – Συνελήφθη 65χρονος που απειλούσε τους υπαλλήλους με στυλιάρι
Το επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Ομόνοια - Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς, στην Ομόνοια, μετά από την εισβολή ενός 65χρονου άνδρα με ένα στυλιάρι στα χέρια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:40, όταν ο 65χρονος, αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και άρχισε να απειλεί τους υπάλληλους με το στυλιάρι.
Είχε και κουζινομάχαιρο
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 65χρονο. Μάλιστα, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως είχε στην κατοχή του και ένα κουζινομάχαιρο.
Σε βάρος του 65χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
