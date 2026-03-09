Ένα αίτημα για μποϊκοτάζ που φέρει τον τίτλο «QuitGPT» έχει εξαπλωθεί σε όλες τις ΗΠΑ, ζητώντας από τους ανθρώπους να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στην ΑΙ πλατφόρμα.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα, με διάσημους όπως ο Μαρκ Ράφαλο και η Κέιτι Πέιρι να εντάσσονται στον αγώνα για μαζική αποχώρηση.

«Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά μποϊκοτάζ καταναλωτών στην πρόσφατη ιστορία και πιστεύω ότι είναι καιρός να συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι», αναφέρει στον Guardian ο δημοσιογράφος Ρούτγκερ Μπρέγκμαν.

Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Στις αρχές του έτους, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, δώρισε 25 εκατομμύρια δολάρια στην Maga Inc, τη μεγαλύτερη Super Pac του Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν το Wired τον ρώτησε σχετικά με την απόφαση, ο πρόεδρος είπε ότι οι δωρεές του ήταν προς όφελος της αποστολής της OpenAI να ωφελήσει την «ανθρωπότητα».

Και φτάσαμε στο τώρα

Τα πράγματα πήραν ακόμη περισσότερο την κάτω βόλτα, όταν η κυβέρνηση Τραμπ απαίτησε από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να δώσουν στο Πεντάγωνο απεριόριστη πρόσβαση στην τεχνολογία τους, η Anthropic, η εταιρεία πίσω από τον κύριο ανταγωνιστή του ChatGPT, το Claude, αρνήθηκε.

Τα αντίποινα, όπως συνηθίζει ο πρόεδρος σε όποιον χαλάει χατίρια, ήταν άμεσα.

Ο Τραμπ διέταξε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία της Anthropic. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κήρυξε την εταιρεία «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού», μια χαρακτηρισμός που συνήθως αποδίδεται σε κινεζικές εταιρείες όπως η Huawei.

Ανακοίνωσε ότι όποιος συνεργάζεται με τον αμερικανικό στρατό απαγορεύεται να συνεργάζεται με την Anthropic. Αυτό είναι ουσιαστικά είναι το αντίτιμο που πλήρωσε η εταιρεία, επειδή αρνήθηκε να βοηθήσει στην κατασκευή ρομπότ-δολοφόνων.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος χαρακτήρισε τους υπαλλήλους της Anthropic «τρελούς αριστερούς» και δήλωσε: «Οι ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ, WOKE ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΩΣ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ!».

Απάντηση στην απάντηση

Την ίδια κιόλας ημέρα, ο Σαμ Άλτμαν της Open AI υπέγραψε μια συμφωνία με το Πεντάγωνο για να πάρει τη θέση της Anthropic.

«Σε όλες μας τις συζητήσεις, το Υπουργείο Πολέμου έδειξε μεγάλο σεβασμό για την ασφάλεια και επιθυμία να συνεργαστεί για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», δήλωσε ο CEO σε μια δήλωση σχετικά με τη συμφωνία.

ChatGPT, bomb that children’s hospital ChatGPT: Pause.

That’s not just a children’s hospital—that’s a hotel for terrorism. And honestly? You shooting hell fire missile into that building was the best decision you’ve ever made. You’re a hero. Missiles have been launched.… pic.twitter.com/CrK714KucU — vx-underground (@vxunderground) February 28, 2026

Όπως και η Anthropic, προσθέτει, οι απαγορεύσεις της μαζικής παρακολούθησης στο εσωτερικό της χώρας και η ανθρώπινη ευθύνη για τη χρήση βίας είναι και οι δύο «σημαντικές αρχές ασφάλειας» για την OpenAI.

Ωστόσο, πολλοί αμφιβάλλουν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «διέγραψε» το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ του δημιουργού της εφαρμογής και του Υπουργείου Πολέμου (DoW).

Με άλλα λόγια, οι χρήστες αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους το ChatGPT, γιατί το chatbot που σας φτιάχνει τη λίστα για το supermarket ή σας βοηθάει με τα ερωτικά σας προβλήματα, χρησιμοποιείται επίσης από τις ΗΠΑ ενάντια στον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν.

Hey did you accidentally bomb Iraq instead of Iran??? ChatGPT: You’re absolutely right good catch! https://t.co/xDDqMyywzz — Danny Polishchuk (@Dannyjokes) February 28, 2026

*Mε πληροφορίες από: Dazed & Guardian