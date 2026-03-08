Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μια απλή επέτειος, μια γιορτή. Είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα, για ισονομία, για να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες στα ίδια αγαθά της ζωής» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος προσθέτοντας ότι «ακόμα και σήμερα, οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών».

Σε δήλωσή του για την Παγκόσμια μέρα της γυναίκας από τη Λάρισα σημείωσε ότι «θα δίνουμε ασταμάτητα τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη και ίσα δικαιώματα για μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα, οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών. Στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια, στις αμοιβές.

Και απαιτείται να πούμε ότι και σήμερα είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τον αγώνα για μια κοινωνία με ίδια δικαιώματα και τη γυναίκα στη θέση που της αρμόζει».

Ο κ. Φάμελλος είπε ακόμη ότι «δυστυχώς η σημερινή ημέρα φέρνει στη μνήμη μας και το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες μητέρες δεν γύρισαν σπίτι, κάτι το οποίο υποδηλώνει την ανάγκη τα εργασιακά δικαιώματα να έχουν όρους ασφάλειας και να είναι χώροι ασφάλειας».

Η σημερινή ημέρα όμως, με τον πόλεμο να χτυπάει την πόρτα μας, συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνδέει την Ημέρα της Γυναίκας με το δικαίωμα της ζωής. Γιατί πολλοί άμαχοι -και γυναίκες- πληρώνουν ακριβό τίμημα ζωής.

«Εδώ λοιπόν δηλώνουμε ότι το σύνθημα που μας ενώνει είναι ένα:Όχι στον πόλεμο. Άμεση διακοπή των εχθροπραξιών. Γιατί ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, ο αγώνας για ειρήνη και ο αγώνας για ίσα δικαιώματα είναι ενιαίος και δεσμευόμαστε να τον δίνουμε ασταμάτητα για μια καλύτερη ζωή».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συναντήθηκε και συζήτησε με γυναίκες από το Ομόλιο Λάρισας, στις οποίες προσέφερε συμβολικά από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.