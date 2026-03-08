newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08 Μαρτίου 2026, 14:03

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μια απλή επέτειος, μια γιορτή. Είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα, για ισονομία, για να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες στα ίδια αγαθά της ζωής» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος προσθέτοντας ότι «ακόμα και σήμερα, οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών».

Σε δήλωσή του για την Παγκόσμια μέρα της γυναίκας από τη Λάρισα σημείωσε ότι «θα δίνουμε ασταμάτητα τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη και ίσα δικαιώματα για μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα, οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών. Στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια, στις αμοιβές.

Και απαιτείται να πούμε ότι και σήμερα είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τον αγώνα για μια κοινωνία με ίδια δικαιώματα και τη γυναίκα στη θέση που της αρμόζει».

Ο κ. Φάμελλος είπε ακόμη ότι «δυστυχώς η σημερινή ημέρα φέρνει στη μνήμη μας και το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες μητέρες δεν γύρισαν σπίτι, κάτι το οποίο υποδηλώνει την ανάγκη τα εργασιακά δικαιώματα να έχουν όρους ασφάλειας και να είναι χώροι ασφάλειας».

Η σημερινή ημέρα όμως, με τον πόλεμο να χτυπάει την πόρτα μας, συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνδέει την Ημέρα της Γυναίκας με το δικαίωμα της ζωής. Γιατί πολλοί άμαχοι -και γυναίκες- πληρώνουν ακριβό τίμημα ζωής.

«Εδώ λοιπόν δηλώνουμε ότι το σύνθημα που μας ενώνει είναι ένα:Όχι στον πόλεμο. Άμεση διακοπή των εχθροπραξιών. Γιατί ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, ο αγώνας για ειρήνη και ο αγώνας για ίσα δικαιώματα είναι ενιαίος και δεσμευόμαστε να τον δίνουμε ασταμάτητα για μια καλύτερη ζωή».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συναντήθηκε και συζήτησε με γυναίκες από το Ομόλιο Λάρισας, στις οποίες προσέφερε συμβολικά από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Επικαιρότητα
Πάνω από 394 νεκροί στον Λίβανο από τις ισραηλινές επιθέσεις

Πάνω από 394 νεκροί στον Λίβανο από τις ισραηλινές επιθέσεις

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»
Πολιτική 08.03.26

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 08.03.26

Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει την γνωστή.... καραμέλα περί σταθερότητας τονίζοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Σύνταξη
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Πολιτική 08.03.26

Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;
Κόσμος 08.03.26

Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;

Το Ιράν περίμενε την στήριξη της Κίνας και της Ρωσίας στο ενδεχόμενο μιας σύρραξης με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Λησμόνησε όμως έναν βασικό κανόνα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή πως στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες παρά μονο συμφέροντα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός
Super League 08.03.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Πανσερραϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 08.03.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση
Κόσμος 08.03.26

Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα

Σύνταξη
Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό – «Πως μιλάς γι’ αυτά τα πράγματα;»
Woman 08.03.26

Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πως μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»

Πριν από πενήντα χρόνια, μια αμφιλεγόμενη συγγραφέας ονόματι Shere Hite μας έμαθε πώς να μιλάμε για το σεξ και την ηδονή, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της. Γιατί σήμερα τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν το όνομά της;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ: Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας – Δείτε φωτογραφίες
Ελλάδα 08.03.26

Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας από τα 5,3 Ρίχτερ - Δείτε φωτογραφίες

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Σύνταξη
«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Σύνταξη
Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds
Ελλάδα 08.03.26

Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds

Η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας
Κόσμος 08.03.26

Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

«Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», ακούγεται να λέει ο Πούτιν στο λάθος βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο με μήνυμα του προέδρου για την Ημέρα της Γυναίκας.

Σύνταξη
«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» – Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία
Πρωτοπόρες 08.03.26

«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» - Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία

Δύο νέα βιβλία δείχνουν πώς η Μάρθα Γκέλχορν, η Τζάνετ Φλάνερ και άλλες γυναίκες ρεπόρτερ οδήγησαν τη δημοσιογραφία σε κατευθύνσεις που οι άνδρες αδυνατούσαν να αντιληφθούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»
Πολιτική 08.03.26

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 08.03.26

Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει την γνωστή.... καραμέλα περί σταθερότητας τονίζοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Σύνταξη
