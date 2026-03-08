newspaper
08.03.2026 | 08:12
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι
Ελλάδα 08 Μαρτίου 2026, 09:16

Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 23:30, το βράδυ του Σαββάτου, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς το θηριώδες Airbus A388 της Emirates, εκτελώντας την ειδική πτήση EK2553 που προγραμμάτισε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προσγειώθηκε μεταφέροντας περίπου 450 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι.

Ο χώρος των αφίξεων, ήδη από τις 21:30, είχε κατακλυστεί από δεκάδες συγγενείς και φίλους, οι οποίοι με έκδηλη ανακούφιση υποδέχθηκαν τους δικούς τους ανθρώπους που κατάφεραν να ξεφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.

«Έντονη και περίεργη κατάσταση»

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων. Ο πρώτος επιβάτης που μίλησε ανέφερε: «Τις πρώτες μέρες που είχε αρκετά έντονους, ναι, αρκετά έντονες αναχαιτίσεις ήτανε κάπως έντονο όλη η κατάσταση, αλλά ναι, ήταν λίγο περίεργα. Ακούγαμε συνέχεια μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η μαρτυρία μιας μητέρας, η οποία εστίασε στην αγωνία που προκαλεί ο πόλεμος όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια. «Καλά είμαστε. Ήταν πολύ καλή η δουλειά του κράτους, πολύ οργανωμένοι. Μας προστάτευαν καλά. Παρόλα αυτά είναι τρομακτικό να ακούς όσο και καλά να μας προστατεύουν» σημείωσε η ίδια.

Η ίδια περιέγραψε και την ψυχολογική πίεση από τους ασυνήθιστους ήχους: «Κάποιες στιγμές όταν ακούς τους ήχους αν και ξέρεις ότι δεν έρχεται κάτι, ότι θα το αντικρούσουν. Κι όμως, τουλάχιστον δεν ξέρω επειδή είμαι γυναίκα, επειδή έχω μικρά παιδιά; Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιες στιγμές ναι, νιώθεις μια ανασφάλεια. Εγώ δεν έχω τύχει να είναι κοντά μου χτύπημα, όχι, αλλά το ακούγαμε και οι ήχοι ήταν κάτι ασυνήθιστο για εμάς».

«Έγινε μια επίθεση στη μαρίνα, αλλά ο κόσμος είναι μια χαρά»

Μια τρίτη επιβάτιδα μετέφερε την εμπειρία της από την άμεση διαχείριση μιας απειλής, καθώς και την πρόθεσή της να επιστρέψει σύντομα στο Ντουμπάι όπου ζει μόνιμα. «Ήταν μια κατάσταση δύσκολη. Το ξέραμε. Έγινε μια επίθεση με ένα drone. Το κατέρριψαν και μας έβαλαν όλους, σε ένα δωμάτιο για να είμαστε ασφαλείς» τόνισε. Ανέφερε μάλιστα πως «έγινε μια πολύ μικρή επίθεση σήμερα το βράδυ στη μαρίνα, αλλά και πάλι ο κόσμος είναι μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον θα επιστρέψω πίσω στο σπίτι μου σε δέκα μέρες».

Η επιχείρηση επαναπατρισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο η αγωνία παραμένει για όσους έχουν αφήσει πίσω τις περιουσίες και τις δουλειές τους -ή και δικούς τους ανθρώπους, ελπίζοντας σε μια σύντομη αποκλιμάκωση της κρίσης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Επιδόματα: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό

Επιδόματα: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό

Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Γυναίκες σε… μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»
8η Μαρτίου 08.03.26

Γυναίκες σε... μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»

Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τρεις γυναίκες μιλούν για τη δουλειά τους σε επαγγελματικούς χώρους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αυστηρά ανδροκρατούμενοι

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες
Πώς στρατολογούνται 08.03.26

Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες

Ομάδες πληρωμένων εκτελεστών που διασυνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Σε ποιες ομάδες προσδιορίζουν την απειλή οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Κοντά σε εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη το Ιράν
Κόσμος 08.03.26

Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Κοντά σε εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη το Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ εντείνουν τις επιθέσεις, σε Τεχεράνη και Λίβανο - Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός υποψήφιος ηγέτης ζωντανός, απειλεί ο Τραμπ - Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν λέει ο Νετανιάχου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ
Κόσμος 08.03.26

Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο

Σύνταξη
Γυναίκες σε… μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»
8η Μαρτίου 08.03.26

Γυναίκες σε... μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»

Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τρεις γυναίκες μιλούν για τη δουλειά τους σε επαγγελματικούς χώρους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αυστηρά ανδροκρατούμενοι

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Επιδόματα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό
Οικονομικές Ειδήσεις 08.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό στα επιδόματα

Το οικονομικό επιτελείο εξέταζε ενίσχυση με επίδομα 100 έως 200 ευρώ τις ευάλωτες ομάδες, όμως η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα λόγω του πολέμου φαίνεται να αλλάζει τον σχεδιασμό

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε στην αγωνιστική μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και μίλησε για την αποθέωση που έτυχε στο γήπεδο.

Σύνταξη
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου

Πόλεμος στο mid table της Super League, με πέντε ομάδες να διεκδικούν τρεις θέσεις και τη διαφορά τους στους πέντε βαθμούς λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.

Σύνταξη
Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες
Πώς στρατολογούνται 08.03.26

Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες

Ομάδες πληρωμένων εκτελεστών που διασυνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Σε ποιες ομάδες προσδιορίζουν την απειλή οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα
Κόσμος 08.03.26

Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα

Πολλές από τις προβλέψεις της Βουλγάρας Μπάμπα Βάνγκα δεν καταγράφηκαν ποτέ, ωστόσο, το όνομά της ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας και τα γεωπολιτικά αφηγήματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;
Μέση Ανατολή 08.03.26

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;

Βρίσκονταν οι ΗΠΑ υπό άμεση και σαφή απειλή; Ήταν νόμιμη η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν; Ενήργησε ο Ντόναλντ Τραμπ εντός του πλαισίου των συνταγματικών εξουσιών του. Το Reuters προσπαθεί να απαντήσει

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις πετρελαϊκές κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 08.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

