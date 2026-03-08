Ο πατέρας της 30χρονης με αυτισμό στη Ρόδο που ανέφερε, μετά από καταγγελία φίλης της, ότι την κακοποιεί η μητέρα της, μιλάει στο in.

«Η κόρη μου μιλούσε με δύο συμμαθητές της που πάνε στο ίδιο κέντρο εδώ για παιδιά ΑμεΑ και η μητέρα της εκείνη τη στιγμή της τραβούσε τα αφτιά και τα μαλλιά, εκείνη την ώρα το έκλεισαν μετά από καμία εβδομάδα της είπαν οι φίλοι της μην την αφήνει την μαμά της να της συμπεριφέρεται έτσι, της είπαν να πάρει την αστυνομία», λέει στο in ο πατέρας της 30χρονης.

Η 57χρονη γυναίκα, που αρνείται όλες τις κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για να την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια.

Οι αστυνομικοί τότε πήγαν στο σπίτι της 30χρονης που μένει μαζί με τους γονείς της.

Η 30χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η μητέρας της την κακομεταχειρίζεται, την χτυπάει και το απόγευμα της Τρίτης την χτύπησε προκαλώντας της εκδορές στο αριστερό της χέρι, κάτι που φέρεται να επιβεβαίωσε και ο πατέρας της κοπέλας.

