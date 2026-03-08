Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 0θ.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή η μέρα ξεκινάει με ένα ανεξήγητα βαρύ κλίμα, νομίζω πως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις κατά γράμμα αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Αν θέλεις να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις και να βγάλεις κάποια λογική άκρη, έτσι; Εστίασε μόνο στα θετικά ή σε όσα σε συμφέρουν, για να τη γλιτώσεις από την πίεση.
DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί μπορείς να τα βάλεις σε μια σωστή σειρά πολύ πιο εύκολα σήμερα. Μην αρνείσαι όμως τη βοήθεια- στήριξη που θέλουν να σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί κάποια φλερτ που είχες για ξεγραμμένα, δείχνουν να παίρνουν μια πιο σοβαρή τροπή ξαφνικά.
Ταύρος
DO’S: Βελτιώνονται οι επαφές, άρα προσέγγισε άτομα με τα οποία είχε δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ σας το προηγούμενο διάστημα και να ζεστάνεις την ατμόσφαιρα. Αυτό μετράει για φίλους, μετράει και για συνεργάτες. Βέβαια επειδή ο ανάδρομος εδώ είναι ακόμα, τσέκαρε τις συμπεριφορές που βλέπεις, για να αποφύγεις παρεξηγήσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, στις οποίες πρέπει με ήπιο τόνο να εκφράσεις τα παράπονα και τη δυσαρέσκειά σου για διάφορα θέματα. Μην κωλώσεις να πεις τις ιδέες σου για project που τρέχουν. Μη φοβηθείς να γίνεις πιο κοινωνικός σήμερα. Μην αγνοείς τα δεδομένα που έχεις συλλέξει μεν, μη βαριέσαι να τα αναλύσεις δε.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, οι τόνοι πέφτουν κάπως, άρα φρόντισε να το εκμεταλλευτείς αυτό. Βάλε στο πρόγραμμά σου και πιο fun δραστηριότητες, καθώς πρέπει και να χαλαρώσεις λιγάκι, έτσι; Αν θέλεις να ζητήσεις κάποια αύξηση ή κάτι το καλύτερο γενικώς, σήμερα είναι η μέρα. Απλά με τρόπο! Πρέπει να χειριστείς σωστά τα πάντα.
DON’TS: Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί σήμερα, για να μπορέσεις να κάνεις τις δουλειές που πρέπει να γίνουν άμεσα. Μη διστάσεις όμως να εξασφαλίσεις και λίγο χρόνο, για τα πλάνα σου. Μην πεις «όχι» στις προτάσεις των φίλων σου για συζητήσεις- γιατί ποτέ δεν ξέρεις- όλο και κάτι ενδιαφέρον μπορεί να ακουστεί.
Καρκίνος
DO’S: Φρόντισε να ξεκινήσεις τη μέρα σου με καλή διάθεση. Άρα φλέρταρε, έλα σε επαφή με κόσμο και γίνε λίγο πιο δημιουργικός. Πολλά μεν, ευχάριστα δε, ναι; Στα ερωτικά, μπορείς να εκφράσεις πιο άμεσα τα συναισθήματά σου. Κοινώς να δείξεις το ενδιαφέρον σου. Είτε ελεύθερος είτε δεσμευμένος. Οργάνωσε σωστά κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί μπορεί να ακουστούν διαφορετικές απόψεις κι εσύ να δεις οπτικές που δεν είχες καν σκεφτεί. Κοινώς να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Υπάρχουν πολλές επιλογές, μήπως να τις εξετάσεις λίγο πιο προσεκτικά; Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να διεκδικήσεις το κάτι καλύτερο.
Λέων
DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση και κάνε κάποιες δουλειές στο σπίτι ή στον προσωπικό σου χώρο. Πρέπει να το βελτιώσεις, για να ξανά γίνει το safe place σου. Μπορείς να τον ανανεώσεις ή να τον φτιάξεις ξανά από την αρχή και να τον κάνεις όσο cozy θες εσύ. Άλλωστε εσύ περνάς τον χρόνο σου εκεί, σωστά; Γενικώς πρέπει να χαλαρώσεις.
DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, στα οικονομικά. Μην χάνεις όμως ούτε και την ουσία, την οποία προσπαθούν να σου δώσουν ορισμένες συζητήσεις με αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Μην πιέζεις τους άλλους, νομίζοντας πως έτσι θα πάρεις τον έλεγχο στα χέρια σου. Α καλά! Μη διστάσεις να αποκτήσεις επαναστατικές μεν, σταθερές δε, απόψεις.
Παρθένος
DO’S: Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις, για να μπορέσεις και να χαλαρώσεις, αλλά και να δεις πιο θετικά ορισμένες καταστάσεις. Έχεις στόχους, αλλά έχεις δει προσεκτικά τις λεπτομέρειες αυτών; Αν όχι, κάντο. Ειδικά αν σχετίζονται με τη δουλειά. Κανόνισε να συναντήσεις τους φίλους σου, ειδικά αν έχεις καιρό να τους δεις. Ποτέ δεν ξέρεις!
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις προτάσεις για νέες συνεργασίες. Μη βιαστείς όμως να απαντήσεις (άστο για μετά τον ανάδρομο αυτό- S.O.S.). Μη βλέπεις με κακό μάτι τις αλλαγές που πρέπει να συμβούν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην λες «όχι» σε επαφές και συναντήσεις, γιατί μπορεί να φέρουν κάτι καλό για τα οικονομικά σου, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα κι εσύ φαίνεται πως μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα. Στα επαγγελματικά, υπάρχει επίσης μια μεγαλύτερη άνεση να κινηθείς. Άρα κλείσε τις εκκρεμότητες που έχουν μείνει ή τις ευθύνες που έχεις αναλάβει, ώστε να απαλλαγείς από το άγχος. Άσε ό,τι μπορεί να περιμένει. Αρκετά με την πίεση!
DON’TS: Μην αναλώνεσαι σε πολλές κι ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί θα χαωθείς. Κοινώς αρκέσου μόνο στα λίγα και στα άκρως απαραίτητα, έτσι; Μην αφήνεις τη διάθεσή σου να χαλάει, διότι ειδικά στα οικονομικά, προβλέπονται θετικές εξελίξεις. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να κάνεις κάποιες εκκαθαριστικές συζητήσεις. Καιρός ήταν άλλωστε!
Σκορπιός
DO’S: Με τη βελτιωμένη σου διάθεση σήμερα μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα από όσα μπορούσες να κάνεις χθες! Προσπάθησε να βάλεις σε εφαρμογή τόσο τις δημιουργικές σου ιδέες, όσο και τα πλάνα σου. Σιγά σιγά και με σταθερά βήματα όλα θα γίνουν! Μείνε alert για flirty καταστάσεις, γιατί αυτές είναι που σε κρατούν σε εγρήγορση.
DON’TS: Μην αρνείσαι να ακούσεις- δεχτείς το feedback που θέλουν να σου δώσουν ορισμένοι, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να βελτιώσεις λίγο τις κινήσεις σου. Γιατί όχι και τις οπτικές σου πάνω σε κάποια ζητήματα, έτσι; Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις σημαντικές καταστάσεις που πρέπει να εξεταστούν, έτσι ώστε να σταθεροποιηθούν.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα βάλε μπροστά την ξεκούραση και την χαλάρωσή σου. Όχι μόνο αυτό αλλά και το να απολαύσεις ήρεμες στιγμές παρέα με τους δικούς σου ανθρώπους. Πρέπει να μαζέψεις δυνάμεις, έτσι; Ειδικά αν έχεις τακτοποιήσει (σχεδόν) όλα τα θέματα που σε ταλαιπωρούσαν το προηγούμενο διάστημα. Γίνε και λίγο πιο αισιόδοξος. Μπορείς!
DON’TS: Μην αρνείσαι να δεις λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα γύρω σου, γιατί έτσι θα μπορέσεις να μειώσεις το άγχος σου. Μην αφήνεις τον προσωπικό σου χώρο χωρίς τακτοποίηση, γιατί παίζει ρόλο στο κατά πόσο μπορείς να είσαι ψύχραιμος μέσα στη μέρα. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη διστάσεις να την περάσεις στο επόμενο επίπεδο.
Αιγόκερως
DO’S: Αν ανοίξεις τα μάτια σου θα δεις ότι το κλίμα μεταξύ εσού και των φίλων σου χαλαρώνει. Άρα ψήνεσαι να γίνεις πιο ανοιχτός στα όσα έχουν να σου πουν; Πού ξέρεις; Μπορεί και να ωφεληθείς! Άσε που η επαφή μαζί τους ίσως σε κάνει να χαλαρώσεις. Ωστόσο πρέπει να σταματήσεις να λες «όχι» κάθε φορά που κάποιος σου προτείνει κάτι.
DON’TS: Μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Μην αρνείσαι να προσεγγίσεις τα άτομα με τα οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι. Μην αρνηθείς κάποια μικρή εκδρομή. Με προσοχή πάντα όσο υπάρχει ανάδρομος! Μην αγνοείς τα θέματα σχετικά με την οικογένειά σου, καθώς φαίνεται πως πλέον σοβαρεύουν. Στα ερωτικά, μη «γράφεις» το έτερον ήμισυ!
Υδροχόος
DO’S: Μιας και οι τόνοι πέφτουν και η ατμόσφαιρα ηρεμεί, γιατί δεν εστιάζεις στα επαγγελματικά; Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να δράσεις λίγο πιο στοχευμένα στον τομέα αυτόν, έτσι; Κοινώς σταμάτα να πετάς χαρταετό, δεν έχουμε πια καθαρά Δευτέρα! Αφού επανέρχεται η αισιοδοξία σου, γιατί δεν επαναφέρεις την ηρεμία και τη χαρά;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, αν δεν σταματήσεις να ανταγωνίζεσαι τους πάντες, μην περιμένεις να επέλθει η ηρεμία. Μην αφήνεις τα παλιά θέματα στα οικονομικά να συνεχίζουν και να υπάρχουν, γιατί δεν θα σε βγάλει κάπου. Σωστά έστω! Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με σημαντικά για σένα άτομα, προκειμένου να αλλάξεις λίγο τρόπο σκέψης.
Ιχθύες
DO’S: Αν απλοποιήσεις τα πράγματα στο κεφάλι σου, θα μπορέσεις να ακούσεις- δεχτείς πιο εύκολα αυτά που θέλουν να σου πουν οι άλλοι, σωστά; Για να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση, πρέπει να μείνεις μακριά από καταστάσεις που μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, αν ψήνεσαι να λύσεις όσα σε απασχολούν.
DON’TS: Μην αγνοείς το φλερτ που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, γιατί μπορεί να ενισχύσει την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθησή σου αρκετά, ναι; Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα χρήματα, για να δεις άσπρη μέρα και στον τομέα των οικονομικών. Αλλιώς μην περιμένεις κάτι το θετικό εκεί, σου το λέω από τώρα!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 0θ.03.2026]
- Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
- Σάκκαρη – Τάγκερ 2-0: Άνετη πρόκριση για τη Μαρία στους «32» του Indian Wells
- Θα παντρευτούν τελικά οι Lady Gaga και Michael Polansky;
- Η Εθνική Γυναικών νίκησε εύκολα με 2-0 τα Νησιά Φερόε και έκανε το 2/2
- Γιαντράν – Παναθηναϊκός 4-5 πεν. (22-22 κ.δ): Στους «8» του Euro Cup το «τριφύλλι»!
- Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
- Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις