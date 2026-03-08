magazin
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 0θ.03.2026]
08 Μαρτίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 0θ.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή η μέρα ξεκινάει με ένα ανεξήγητα βαρύ κλίμα, νομίζω πως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις κατά γράμμα αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Αν θέλεις να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις και να βγάλεις κάποια λογική άκρη, έτσι; Εστίασε μόνο στα θετικά ή σε όσα σε συμφέρουν, για να τη γλιτώσεις από την πίεση.

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί μπορείς να τα βάλεις σε μια σωστή σειρά πολύ πιο εύκολα σήμερα. Μην αρνείσαι όμως τη βοήθεια- στήριξη που θέλουν να σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί κάποια φλερτ που είχες για ξεγραμμένα, δείχνουν να παίρνουν μια πιο σοβαρή τροπή ξαφνικά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βελτιώνονται οι επαφές, άρα προσέγγισε άτομα με τα οποία είχε δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ σας το προηγούμενο διάστημα και να ζεστάνεις την ατμόσφαιρα. Αυτό μετράει για φίλους, μετράει και για συνεργάτες. Βέβαια επειδή ο ανάδρομος εδώ είναι ακόμα, τσέκαρε τις συμπεριφορές που βλέπεις, για να αποφύγεις παρεξηγήσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, στις οποίες πρέπει με ήπιο τόνο να εκφράσεις τα παράπονα και τη δυσαρέσκειά σου για διάφορα θέματα. Μην κωλώσεις να πεις τις ιδέες σου για project που τρέχουν. Μη φοβηθείς να γίνεις πιο κοινωνικός σήμερα. Μην αγνοείς τα δεδομένα που έχεις συλλέξει μεν, μη βαριέσαι να τα αναλύσεις δε.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, οι τόνοι πέφτουν κάπως, άρα φρόντισε να το εκμεταλλευτείς αυτό. Βάλε στο πρόγραμμά σου και πιο fun δραστηριότητες, καθώς πρέπει και να χαλαρώσεις λιγάκι, έτσι; Αν θέλεις να ζητήσεις κάποια αύξηση ή κάτι το καλύτερο γενικώς, σήμερα είναι η μέρα. Απλά με τρόπο! Πρέπει να χειριστείς σωστά τα πάντα.

DON’TS: Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί σήμερα, για να μπορέσεις να κάνεις τις δουλειές που πρέπει να γίνουν άμεσα. Μη διστάσεις όμως να εξασφαλίσεις και λίγο χρόνο, για τα πλάνα σου. Μην πεις «όχι» στις προτάσεις των φίλων σου για συζητήσεις- γιατί ποτέ δεν ξέρεις- όλο και κάτι ενδιαφέρον μπορεί να ακουστεί.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Φρόντισε να ξεκινήσεις τη μέρα σου με καλή διάθεση. Άρα φλέρταρε, έλα σε επαφή με κόσμο και γίνε λίγο πιο δημιουργικός. Πολλά μεν, ευχάριστα δε, ναι; Στα ερωτικά, μπορείς να εκφράσεις πιο άμεσα τα συναισθήματά σου. Κοινώς να δείξεις το ενδιαφέρον σου. Είτε ελεύθερος είτε δεσμευμένος. Οργάνωσε σωστά κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί μπορεί να ακουστούν διαφορετικές απόψεις κι εσύ να δεις οπτικές που δεν είχες καν σκεφτεί. Κοινώς να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Υπάρχουν πολλές επιλογές, μήπως να τις εξετάσεις λίγο πιο προσεκτικά; Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να διεκδικήσεις το κάτι καλύτερο.

Λέων

Λέων

DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση και κάνε κάποιες δουλειές στο σπίτι ή στον προσωπικό σου χώρο. Πρέπει να το βελτιώσεις, για να ξανά γίνει το safe place σου. Μπορείς να τον ανανεώσεις ή να τον φτιάξεις ξανά από την αρχή και να τον κάνεις όσο cozy θες εσύ. Άλλωστε εσύ περνάς τον χρόνο σου εκεί, σωστά; Γενικώς πρέπει να χαλαρώσεις.

DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, στα οικονομικά. Μην χάνεις όμως ούτε και την ουσία, την οποία προσπαθούν να σου δώσουν ορισμένες συζητήσεις με αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Μην πιέζεις τους άλλους, νομίζοντας πως έτσι θα πάρεις τον έλεγχο στα χέρια σου. Α καλά! Μη διστάσεις να αποκτήσεις επαναστατικές μεν, σταθερές δε, απόψεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις, για να μπορέσεις και να χαλαρώσεις, αλλά και να δεις πιο θετικά ορισμένες καταστάσεις. Έχεις στόχους, αλλά έχεις δει προσεκτικά τις λεπτομέρειες αυτών; Αν όχι, κάντο. Ειδικά αν σχετίζονται με τη δουλειά. Κανόνισε να συναντήσεις τους φίλους σου, ειδικά αν έχεις καιρό να τους δεις. Ποτέ δεν ξέρεις!

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις προτάσεις για νέες συνεργασίες. Μη βιαστείς όμως να απαντήσεις (άστο για μετά τον ανάδρομο αυτό- S.O.S.). Μη βλέπεις με κακό μάτι τις αλλαγές που πρέπει να συμβούν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην λες «όχι» σε επαφές και συναντήσεις, γιατί μπορεί να φέρουν κάτι καλό για τα οικονομικά σου, έτσι;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα κι εσύ φαίνεται πως μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα. Στα επαγγελματικά, υπάρχει επίσης μια μεγαλύτερη άνεση να κινηθείς. Άρα κλείσε τις εκκρεμότητες που έχουν μείνει ή τις ευθύνες που έχεις αναλάβει, ώστε να απαλλαγείς από το άγχος. Άσε ό,τι μπορεί να περιμένει. Αρκετά με την πίεση!

DON’TS: Μην αναλώνεσαι σε πολλές κι ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί θα χαωθείς. Κοινώς αρκέσου μόνο στα λίγα και στα άκρως απαραίτητα, έτσι; Μην αφήνεις τη διάθεσή σου να χαλάει, διότι ειδικά στα οικονομικά, προβλέπονται θετικές εξελίξεις. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να κάνεις κάποιες εκκαθαριστικές συζητήσεις. Καιρός ήταν άλλωστε!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Με τη βελτιωμένη σου διάθεση σήμερα μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα από όσα μπορούσες να κάνεις χθες! Προσπάθησε να βάλεις σε εφαρμογή τόσο τις δημιουργικές σου ιδέες, όσο και τα πλάνα σου. Σιγά σιγά και με σταθερά βήματα όλα θα γίνουν! Μείνε alert για flirty καταστάσεις, γιατί αυτές είναι που σε κρατούν σε εγρήγορση.

DON’TS: Μην αρνείσαι να ακούσεις- δεχτείς το feedback που θέλουν να σου δώσουν ορισμένοι, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να βελτιώσεις λίγο τις κινήσεις σου. Γιατί όχι και τις οπτικές σου πάνω σε κάποια ζητήματα, έτσι; Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις σημαντικές καταστάσεις που πρέπει να εξεταστούν, έτσι ώστε να σταθεροποιηθούν.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σήμερα βάλε μπροστά την ξεκούραση και την χαλάρωσή σου. Όχι μόνο αυτό αλλά και το να απολαύσεις ήρεμες στιγμές παρέα με τους δικούς σου ανθρώπους. Πρέπει να μαζέψεις δυνάμεις, έτσι; Ειδικά αν έχεις τακτοποιήσει (σχεδόν) όλα τα θέματα που σε ταλαιπωρούσαν το προηγούμενο διάστημα. Γίνε και λίγο πιο αισιόδοξος. Μπορείς!

DON’TS: Μην αρνείσαι να δεις λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα γύρω σου, γιατί έτσι θα μπορέσεις να μειώσεις το άγχος σου. Μην αφήνεις τον προσωπικό σου χώρο χωρίς τακτοποίηση, γιατί παίζει ρόλο στο κατά πόσο μπορείς να είσαι ψύχραιμος μέσα στη μέρα. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη διστάσεις να την περάσεις στο επόμενο επίπεδο.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αν ανοίξεις τα μάτια σου θα δεις ότι το κλίμα μεταξύ εσού και των φίλων σου χαλαρώνει. Άρα ψήνεσαι να γίνεις πιο ανοιχτός στα όσα έχουν να σου πουν; Πού ξέρεις; Μπορεί και να ωφεληθείς! Άσε που η επαφή μαζί τους ίσως σε κάνει να χαλαρώσεις. Ωστόσο πρέπει να σταματήσεις να λες «όχι» κάθε φορά που κάποιος σου προτείνει κάτι.

DON’TS: Μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Μην αρνείσαι να προσεγγίσεις τα άτομα με τα οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι. Μην αρνηθείς κάποια μικρή εκδρομή. Με προσοχή πάντα όσο υπάρχει ανάδρομος! Μην αγνοείς τα θέματα σχετικά με την οικογένειά σου, καθώς φαίνεται πως πλέον σοβαρεύουν. Στα ερωτικά, μη «γράφεις» το έτερον ήμισυ!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Μιας και οι τόνοι πέφτουν και η ατμόσφαιρα ηρεμεί, γιατί δεν εστιάζεις στα επαγγελματικά; Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να δράσεις λίγο πιο στοχευμένα στον τομέα αυτόν, έτσι; Κοινώς σταμάτα να πετάς χαρταετό, δεν έχουμε πια καθαρά Δευτέρα! Αφού επανέρχεται η αισιοδοξία σου, γιατί δεν επαναφέρεις την ηρεμία και τη χαρά;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, αν δεν σταματήσεις να ανταγωνίζεσαι τους πάντες, μην περιμένεις να επέλθει η ηρεμία. Μην αφήνεις τα παλιά θέματα στα οικονομικά να συνεχίζουν και να υπάρχουν, γιατί δεν θα σε βγάλει κάπου. Σωστά έστω! Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με σημαντικά για σένα άτομα, προκειμένου να αλλάξεις λίγο τρόπο σκέψης.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αν απλοποιήσεις τα πράγματα στο κεφάλι σου, θα μπορέσεις να ακούσεις- δεχτείς πιο εύκολα αυτά που θέλουν να σου πουν οι άλλοι, σωστά; Για να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση, πρέπει να μείνεις μακριά από καταστάσεις που μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, αν ψήνεσαι να λύσεις όσα σε απασχολούν.

DON’TS: Μην αγνοείς το φλερτ που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, γιατί μπορεί να ενισχύσει την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθησή σου αρκετά, ναι; Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα χρήματα, για να δεις άσπρη μέρα και στον τομέα των οικονομικών. Αλλιώς μην περιμένεις κάτι το θετικό εκεί, σου το λέω από τώρα!

Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν
Ε-ε-έρχεται! 07.03.26

Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Το 1921, μια έξυπνη Γαλλίδα επιχειρηματίας του Παρισιού, η Coco Chanel, δημιούργησε ένα άρωμα που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες άφηναν το σημάδι τους στον χώρο και στον χρόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»
«Τhe American Way» 07.03.26

Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από videogames, ταινίες δράσης και πραγματικά πλήγματα στο Ιράν προκαλούν αντιδράσεις, με επικριτές να μιλούν για «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»
Κόντρα 06.03.26

Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο παγκόσμιος κολοσσός των Pokemon παλεύει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από την επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου που εργαλειοποιεί των Pikachu για προπαγάνδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 07.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
ΕΚ σε τέλμα 07.03.26

Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν άφησε τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα διχασμένα μεταξύ της συνήθους υποστήριξής τους στον Ντόναλντ Τραμπ και του φόβου για την αντίδραση των ψηφοφόρων τους στο εσωτερικό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν

Μία εβδομάδα μετά την ήττα από την Μπάγερν, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες περνώντας με «διπλό» από το «Ένερτζι Στάντιον» απέναντι στην Κολονία με 2-1 για την 25η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

