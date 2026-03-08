DO’S: Επειδή η μέρα ξεκινάει με ένα ανεξήγητα βαρύ κλίμα, νομίζω πως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις κατά γράμμα αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Αν θέλεις να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις και να βγάλεις κάποια λογική άκρη, έτσι; Εστίασε μόνο στα θετικά ή σε όσα σε συμφέρουν, για να τη γλιτώσεις από την πίεση.

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί μπορείς να τα βάλεις σε μια σωστή σειρά πολύ πιο εύκολα σήμερα. Μην αρνείσαι όμως τη βοήθεια- στήριξη που θέλουν να σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι, γιατί κάποια φλερτ που είχες για ξεγραμμένα, δείχνουν να παίρνουν μια πιο σοβαρή τροπή ξαφνικά.